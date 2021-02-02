تبني مشاكل الجالية يُسعّر مواجهات "البيجيدي والبام" في مجلس النواب

كشفت الجلسة العامة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج حجم التناقض بين مكونات مجلس النواب، وخصوصا رئيسة المهمة التي تنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة ومقررها الذي ينتمي لفريق العدالة والتنمية.
وضمن مناقشة التقرير اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى، بدا واضحا غياب التنسيق بين مكونات المجلس المشرف على المهمة الاستطلاعية، عندما تعلق الأمر بتبني مشاكل الجالية بعد زيارات النواب إلى القنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل.
وفي الوقت الذي أعلن فيه خالد البوقرعي، مقرر اللجنة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج، ضمن التقرير النهائي الذي أشرف عليه 13 نائبا من جميع الفرق والمجموعة النيابية، طالبت رئيسة المهمة الاستطلاعية لطيفة الحمود، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، بضرورة تسجيل عدد من الإشكالات باسمها، باعتبارها المبادرة للمهمة البرلمانية.
وخاطبت الحمود مقرر اللجنة البوقرعي بالقول: “للأمانة وطلبا للإنصاف، فإن الإشكالات التي ضمنتها في البطاقة التقنية للمهمة الاستطلاعية هي مقترحات يرجى أن تنسب لي وهي مسجلة لدى مكتب مجلس النواب”، مشيرة إلى أنها هي من اقترحت “الأخطاء الشكلية في عقود الازدياد، وإشكالية تسليم الحالة المدنية في مسقط الرأس، وتمكين المطلقة من تسلم الوثائق الشخصية لأبنائها”.
وفي مقابل تأكيد البرلمانية المعارضة أنها صاحبة هذه المقترحات التي تضمنها التقرير باسم المهمة، وذلك بحكم تجربتها وكونها تترافع عنها ضمن الأسئلة الشفوية والكتابية لكونها مقيمة في الخارج، أكد البوقرعي المنتمي للأغلبية أن ما صرحت به رئيسة المهمة غير صحيح.
وتعد المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأولى في تاريخ البرلمان خارج أرض الوطن، والأولى المتعلقة بقطاع وزارة الخارجية.
أعضاء المهمة الاستطلاعية البالغ عددهم 13 نائبة ونائبا، قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن إلى القنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة.
J,ai 71ans,fait la marche verte marocain mes 4enfants majeures aussi mais nous sommes exclus de nos droits constitutionelles,un viole
مشاكسة بين راعيكم السابق و عدوكم الذي الآن معاداتكم له تحت رعاية حزب الصقور عفوا الحمائم
ومن يخلق مشاكل للجالية غيركم. كل من جمع مالا من حلال أو حرام وأراد استتماره في هذا البلد تستولون عليه. مرحبا بعمالنا في الخارج! منذ وصولك إلى الجمارك وأنت تعطي الرشوة حتى يتركوك وشأنك وإلا يضعون لك العراقل حيث ما حليت. من فضلكم لا نريد أحدا يغتني على ظهورنا.
ديما و في كل عام عند إقتراب الإنتخابات تقوم الأحزاب بإظهار عيوب بعضهم البعض لكسب تعاطف الشعب، و نحن نعيش في 2021 و الشعب ولا واعي و عارف بلي هادشي كامل عبارة عن مسرحيات ( التزفيت – بناء مرافق -….)
شكرا لجميع الأحزاب سواءا حكومة ام معارضة لا تتدكرون المهاجرين إلا عندما تقترب الإنتخابات و عندما تضمنون أصواتهم تضرب مطالبهم عرض الحائط..و يطوى ملف المهاحرين حتى تقترب الإنتخابات فينفض عنه الغبار و يبدء الإتجار به
عطيونا التساع الله ارحم لكم الوالدين،مابغينا حتى واحد فيكم ،أنتم اسباب كل مشاكل
الجاليه المغربيه مثل بقرة الحالوب! ترحب بها عند ذخول المغرب من أجل اورو وعند خروج تبدأ رحله جهنميه. انسان يفرح عندا ذخول إسبانيا. وأما عن العقارات وما ذااك فإن اامجهرون لا يتقون في دوله ولا في القظاء. لقد نهيبوا وسريقوا و القانون يحمي المافيا
الفقرة الأخيرة من هذا المقال تجعلني أطرح تساؤلا كبيرا…
الفقرة: “أعضاء المهمة الاستطلاعية البالغ عددهم 13 نائبة ونائبا، قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن إلى القنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل”
التساؤل: على حساب من كانت هاد التحويصة؟ شحال خداو أعضاء هاد البعثة كتعويضات على الديپلاصما؟ بشحال تقام على ميزانية الدولة عاد التقرير؟ وباش غاينفع؟