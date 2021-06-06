تبون بلع فمك

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‫تعليقات الزوار

131
  • zaki from germany
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:04

    بومدين راح وترك جريمة ‘جارية’ ستكون وبالا عليه في قبره حتى يوم القيامة… ترك مشكلا بين شعبين وبلدين شقيقين وترك ورثته من الكابرانات الاشرار والحمقى… الناس تترك صدقة ‘جارية’ وهو ترك جريمة ‘جارية’ والعياذ بالله!! عقلية عسكرية مريضة لايوجد لها… دواء…خلاصة القول.. البوليساريو ابن غير شرعي من ام جزائرية. وأب ليبي اسباني كوبي…. والسلام

    505
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  • youssefkhiar24
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:08

    الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة الله الوطن الملك شعارنا الخالد

    479
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  • mre
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:08

    للاسف كل ما يتلفظ به هذا الانسان ينم على مستواه المتدني والحقد
    لا يتوفر على كاريزم رييس دوله
    الجزائر تستحق أحسن منه.
    حبذا لو يتكلم على مآسي الجزائريين الذين يعيشون العيش القاهر، طوابير على المواد الاساسية …..بلد النفط يا ترى
    بلدنا يتقدم بفضل الله بخطى ثابتة.
    شكرا هسبريس

    312
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  • امحمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:09

    تبون تلميذ كسول لن تتطاول عن اسيادك الملك العلويون

    302
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  • saad
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:10

    شعارنا الخالد
    الله الوطن الملك .

    282
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  • زايد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:12

    المهم هم راحلون اجلا ام عاجلا الله اكون في عون الشعب الجزائري الشقيق راه غادي تكون مدنية ما شي عسكرية احب ام كرهوا الانتخابات لن يصوت احد التجمعات النتخابية ديالهم خاوية على عروشها الله ابقى الستر

    139
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  • arifi Abdo
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:12

    ادا تأملنا وجه الرءيس الغير شرعي للجزاءر سنجد أن البركة منعدمة منه تماما فملامح وجهه تدل على أنه خبيث داخليا بمعنى أنه سفاح والحق يقال فالشعب الجزائري يعاني الويل معه والعصابة الملعونة المرافقة له باختصار المثل يقول سيماهم في وجوههم

    185
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  • elkhaderabdelkader
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:14

    رئيس بدون نظام ولا شعب ،خادم الجنرالات المعتوهين، يتطاول على الشرفاء،وعلى شعب له تاريخ عريق،فملك المغرب،هوالوطن هوالشعب ،،فعاش الملك وجعله الله ذخرا وملاذا لكل المغاربة الأحرار،،،

    170
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  • Youssef
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:14

    Tebboune l incompetent met la bavette alwaiss sur ta bouche
    president de niveau chef de service

    79
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  • مغربي قح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:15

    إنه الحسد من ملك جداره ملكية اصيلة ورئيس لا يعرف حتى النطق بالعربية تربى على الحقد إنه تبون بباله احبك يا وطني

    133
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  • أغراس
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:17

    قبح الله الشوماج تبون رئيس عاطل عن العمل لأنه ما هو إلا رئيس صوري مزور بما أن عجزة العسكر هم الدين يسييرونه عن بعد كالآلة

    117
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  • محمد المغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:17

    الفاشل لا يجد ما يسكت به الحراك غير الكذب والبهتان المملكة اكبر من هذا الدمية

    122
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  • ibrahim. tafraout
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:17

    الملك ،ملك المغرب ،ليس ملكا فقط بل اب واخ وعم وكل شيء ،فنحن الشعب المغربي في المهجر اخوة مع الشعب الجزائري ولسوء الحض حكام الجزاير ليست لهم اية روابط مع الوطنية .اللهم اصلح بين الشعبين
    والملك خط احمر

    104
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  • عزالدين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:19

    مادمت مغربي وأعرف نفسية اهل بلدي ،أقول أنه في القريب العاجل ربما ستهب غضبة الشعب المغربي وستصل الى حد الخسف بالجزائر وجنرالاتها ومادمت أومن باليوم الاخر فلا ضرار أن تزول بقعة من شمال افريقيا أو يزول شمالها باسره من اجل كرامة الشعب المغربي ومقدساته وموعدنا ياجزائر هناك
    وبئس المصير

    67
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  • متقاعد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:20

    تبون!!!!؟ ملكنا محمد السادس حفظه الله ونصره اشرف منك ومن انزلوك عبر البارشوت الى الموقع التي انت فيه.. لا تتكلم بوقاحة مع ملك اسد ابن اسد وحفيد اسود وسبط الرسول الاعظم!!!!! انت رءيس مزور !!!! كل ما تتكلم به عن اسيادك فهو مردود عليك…. ملكنا خط احمر!!!!!

    107
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  • عاش الملك
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:21

    تبون _بلع _فمك ملكنا واحد محمد ساذس نصره الله واياذه

    91
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  • السعدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:25

    الله ينصر المغرب الشريف من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية على العدوة الشرقية الشيوعية الفاشية الخاءنه الخسيسه والصحراء الشرقية السليبة مغربية بشار القنادسة العبادله تبلاله تندوف أراضي محتله مغربية سلسله لن ننسها وسنطالب بها رغم أنف كابرانات فرنسا الأنجاس اللصوص الخونة

    80
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  • عادل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:25

    قال الإمام الشافعي رحمه الله:
    إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت
    فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدا يموت

    90
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  • setta
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:25

    يا تبون
    المثل الشعبي يقول :دير كيما دار جارك ولا حول باب دارك”
    الملك ابونا والمغرب امنا ولا نقبل أي كلمة سوء في حق والدينا
    وانا أقول للملك محمد السادس افتح لنا الحدود واذن في الجالية المغربية ،تأتيك رجالا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق.!

    65
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  • الجيران
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:26

    هذا هو المعنى الحقيقي لقوله تعالى :الأعراب أشد كفرا ونفاقا إلا من آمن منهم.

    55
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  • موغرابي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:29

    الكثير منا يعرف مرض إسمه الخرف لهذا فزعيم البوليزاريو و رئيس روحو كما يحلو لبعض الأشقاء الجزائريين تسميته لأن نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية لم تتجاوز الواحد و العشرين في المائة فعلى ما يبدو فإنهما يعانيان منه اي مرض الخرف لذا ندعو الله أن يرزقنا((قد الصحة قد لعمر))

    33
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  • Anna Asmae
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:30

    يا أعوذ بالله من غضب الله، سبحان الله العظيم بعض خلقه سماهم على وجوههم آلله يكفينا شرهم

    37
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  • مغربي وافتخر
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:31

    من أنت يا تابون لتلفظ تلك الكلمات الخبيثة عن رمز في المغرب مقدس اكثر من أرواحنا نحن الشعب المعتز المفتخر بوطنه وملكه. لا تتدخل في شؤون ليست من شؤونك اهتم بنفسك وجنرالاتك. نحن نحترم الشعب الجزائري ولا ونكره من ينشر التفرقة ويزرع الحقد والكراهية بين الشعوب. لا تفرح فلست مخلدا أبدا مصيرك القبر يوما ما لكن عملك لا تحسبه بطوليا او جهادا. انما اعمالك عدوانا وتفرقة وظلما وبخلا وحقدا وحسدا وانتهابا. فإن كنت مجبرا في حكمك فتنح عن حكمك وعد الى مولاك ربما تجد بعض الراحة النفسية.

    43
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  • mejjat2007
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:31

    تبون او كدبون بلع فمك،لان ملك المغرب خط احمر،ملك محبوب من شعبه ويدافع عنه.لدا عليك يا تبون ببلع فمك.

    34
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  • gharib
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:32

    ليعلم هدا ان الملك مع الشعب والشعب وراء الملك اما هو فالكلمة للشعب الجزاءري ولينضر حوله يجد الاجابة وليسال الجزاءريين يجيبونه زنحن مع قرار الشعب ااجزاءري

    27
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  • الراوي محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:32

    كيف يرسل للملك تهنئة بمناسبة عيد الفطر، و في نفس الوقت يقوم بمهاجمته. حقارة ما بعدها حقارة. كان من باب اولى أن يكون صادقا مع نفسه و مع من يدور في فلكه. السياسة اخلاق و صدق في التعامل و الدبلوماسية فن و أسلوب.

    35
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  • نورالدين المعتدل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:33

    نعم ، واكيد، ومن باب المسلمات أنه لا مجال للمقارنة وعلى جميع الأصعدة، والملك خط أحمر هو وارث سر ابيه المرحوم الحسن الثاني طيب الله ثراه الذي كان بمثابة الروح العظيمة في الحكامة والتبصر والبصيرة ،ومن تمادى في الفلسفة والكلمات والعبارات والقذف والهجو، ما علينا إلا أن نقول *اعرض عن الجاهلين ،هم يجهلون فوق جهل الجاهلين* وليحي المغرب بقيادة ملكه العظيم محمد السادس من طنجة إلى لكويرة بشعار :الله-الوطن -الملك وبراية حمراء تتوسطها نجمة خضراء ساطعة ، والفرق بين هذا وذاك وبايجاز شديد: أن هذا محب لشعبه ،وشعبه يحبه أما الآخر فهو لنفسه و يسير وفق ما تمليه له المؤسسة العسكرية فقط.

    31
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  • محمد لعيوني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:33

    حرام عليكم تضيعون الكلام والنقاش مع هدا الشخص
    تبون لا يعرف الا البوليساريو والمغرب
    والغريب ان كل الرؤساء الدين تعاقبوا على حكمً الجزاءر ورغم ان عقيدة العداء للمغرب كانت قوية الا انهم على الأقل كانوا يذكرون المغرب بصفة عامة في تصريحاتهم دون ان يذكروا الملكية
    اما تبون فكل كلامه عن المخزن والملك والملكية ووووو
    سأخاطبك بسيدي الرءيس لاننا نحن المغاربة العاديون لدينا تربية حسنة ونحترم الجيران والأهل والأشقاء والشيوخ فما بالك إذا كان رءيس دولة يمثل الوطن
    السيد تبون ملك المغرب حفظه الله يقود المغرب بكل ثقة وبحكمة وبدون تسرع
    ملك المغرب داءما يمد يده إلى الأشقاء من اجل حسن الجوار وتجلى ذلك في الأزمة الخليجية والأزمة الليبية الان وفلسطين وزيارته الأولى لتونس إبان الربيع العربي واليكم سيدي فقد وجه في كل خطاباته المتنوعة رساءل إليكم من اجل فتح صفحة جديدة في العلاقات ونسيان مخلفات الماضي ولا من يسمعنا
    المغرب رغم ما يحاك ضده فهو يبني نفسه ولعل المشروع التنموي القوي لخير دليل على ذلك

    22
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  • مغربي من الريف
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:34

    انا اقول لهذا المسخر من طرف العسكر بلع فمك مليون مرة وان يحترم اسياده .عاش الملك تاج المغاربة.
    وسنفديه بدماءنا.

    24
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  • عبدالله
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:35

    حشومة عليكم ، بغيتو حتى هاديك الخدمة الوحيدة لي عندو ديال الجنيرالات بتكرار ما يملأ عليه تحيدوها ليه.
    راه ماشي رءيس، غير روبوت يتكلم باسم نزار وتوفيق وشنقريحة. لا شخصية لا مستوى ، تاجر احترافي في الكوكايين وجاك دانيلس ولا يخرج من قيامته حتى تا يضرب قرعة ويسكي.
    مصيره بحال مصير عبدالعزيز البوزبالي .
    كون يوقف امام ملكنا كون يبول في سرواله فيهم غير اللسان الطويل، كون كان في ديهم حاجة كون داروها منين كان برميل الغاز يسوى ماءة وخمسين دولار . دابا شنقريحة خصو ثلاتة ديال ليكوش منين يسمع المناورات في باب تندوف وتبون أعطيه ستة اشهر وسوف يلتحق بالقائد الطالح .

    20
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  • الشيظمي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:37

    الملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ……من هو تبون و من يثبت من هو جد جد جد جد جده ؟؟ مع العلم اكثر من 4 قرون لوجود العساكر العثمانيين والعساكر الفرنسيين بلدهم

    24
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  • rachidfix
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:38

    المغرب يعقب ويعلق رسميا على الدول ذات وزن عالمي اما امثال دويلات على وزن الجزائر وغيرها فإن المغرب لا يبالي ولا يحمل نفسه عناء الرد

    22
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  • مغربي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:40

    تبون رئيس بدون منصب وبدون شخصية رغم تهجمه على سيده أنظروا وتعلموا يا حكام المرادية جلالة الملك لم يعن اي اهتمام لانه يعتبركم داءما جيران والرسول اوصى على سابع جار!

    19
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  • mostafaouriachi603
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:40

    واش الفار عندمايدير معاالسبع
    محمد السادس ولي من اولياء الله الصالحين
    الخدمة والسكاث
    حبه اللخير اكسبه إحترام كل ااعاام

    13
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  • أمة الله
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:41

    عاش الملك عاش الملك ،ملكي خط احمر ولا عزاء للحاقدين
    تبون بلع فمك

    23
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  • laamoum.mohammed1957
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:43

    يا تبون :لسانك حصنك إن صنته صانك و إن خنته خانك ،ولسانك هذا دليل على مستواك، انت وملكنا نصره الله لا مجال للمقارنة.

    23
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  • ابراهيم امريرت
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:45

    شعارنا دائماً الله الوطن الملك والموت للخونة و الاعداء ملكنا الغالي فوق رؤوسنا

    23
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  • عبدو
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:46

    السلام عليكم. هذا الثعبان محرض من قبل الذين يعشون في جحر المرادية. ويبقى سيدي محمد السادس ملك المغرب في القلب .فموتوا بسمكم

    24
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  • عياش وافتخر
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:47

    ماقام به كدبون حاشاكم شر في داخله رحمة فبتطاوله على اسدنا و ملكنا زادنا تشبتا بالملكية العريقة و جدد البيعة لأمير المؤمنين. فالملكية هبة من الله لا تعطى لاي كان. واذا كنت ربا فانزع الملك للمغرب يا احقر و امسخ رئيس عربي على مر التاريخ فلكل تبون عادته الشهرية اما عادتك هو الكذب. الله الوطن الملك والشعب الابي الحر

    21
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  • مغربي من ألمانيا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:47

    كل ما يصدر من جارة السوء الشرقية وحليفتها الإسبانية ما هو إلا نتيجة النجاحات التي يحققها المغرب في السنوات الأخيرة على عدة أصعدة. فالحقد يوَلًد العداء من طرف واحد. لا زال هناك عمل كثير ينتظر المغرب لهذا لا ينبغي النظر إلى الخلف. بل مواصلة تحسين الأوضاع التي تحتاج إلى الإصلاح. وعدم المبالات بالتفاهات الفارغة. وعلينا كمغاربة أيضا الترفع عن كل تعليق دنيء حتى لا يؤثر على معنوياتنا وهذا هو الهدف وراء تصريحات بعض الأعداء. خلاصة القول. الله الوطن الملك. والصحراء المغربية في قلب كل مغربي كبيرا وصغيرا غنيا وفقيرا.

    23
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  • باب اسفي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:48

    تبون رئيس غير شرعي للجزائر.
    و الجنرالات الفرانكوفونيين الجزائريين الذين اغلبهم يحمل الجنسية الفرنسية هم من يحكمون الجزائر و تبون اتفق مع العسكر ليكون دميتهم في الزي المدني، و ان حفرت على من يكون تبون ستجد انه من اعوان بو تفليقة.
    الحراك الجزائري مستمر رغم الإعتقالات التعسفية و ال إختفاء القسري القمعي الدي يعيشه الشعب الجزائري الشقيق.
    سبب مهاجمة المغرب هو تصدير أزمة الجزائر للمملكة، و هو نهج غبي قديم الطراز و الجزائري اليوم بات يعلم مناورات نظامه الغبي.

    23
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  • عبدو البيضاوي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:50

    تبون بلع فمك الملكية تاج فوق رؤوس المغاربة. و شعار 40 مليون مغربي هو الله الوطن الملك.

    17
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  • medzaki
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:51

    هد السيد عندو حقد دفين على المغرب لايصلح لكي يكون رئيس الشعب الجزائري لانه نصب في الىءاسة من قبل العسكر ليكون بوق لتركة فرنسا الإستعمارية

    15
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  • الشريف
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:52

    أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا

    23
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  • maka2
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:53

    رئيس بدون مستوى مدفوع من طرف جينيرال

    18
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  • ابو وليد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:55

    يريدون اخماد الحراك بالاستفزاز المغرب ، ولكن لفراس الجمل فراس الجمال..
    يجب تقرير مصير الشعب الجزاىري الشقيق.

    20
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  • youssef
    الأحد 6 يونيو 2021 - 13:57

    انها ازمة شعب في الجزاءر
    يقسمون من دون الله في نشيدهم الوطني
    يحاربون الحراك بدهابهم الى الانتخابات
    يحكمونهم شردمة غير مءهلة بدون هوية و لا اصول ولا تاريخ مفرح
    امراض عصبيا عشرة في اعقل
    ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
    فالنصر لحراك التغيير و تحيى جمهورية القباءل الحرة

    18
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  • التمسماني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:00

    لا يجب أن نؤاخذ هذا على أقواله. فهو لا يملك كل قواه العقلية بسبب الإفراط في شم الغبرة. المغرب بفضل الله ثم بفضل الملك محمد السادس نصره الله هرب على الجزائر بسنوات ضوئية و ذلك بشهادة مختصين جزائريين.

    19
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  • Yoyo
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:03

    القافلة تسير،المغرب يتقدم بخطى تابثة نحو الأفضل وملك البلاد يهتم بشؤون شعبه من كل الجوانب،اقتصادية ،اجتماعية،صحيةوتنموية،وحكام السوء بالجارة لا يوفرون لشعبهم حتى أبسط المواد من حليب والبطاطس رغم الإمكانيات التى تزخر بها البلاد ،أتمنى للشعب الجزائري ان يتقده الله من التى استولت على خيرات البلاد وتصرفها على مرتزقة بدل صرفها على مواطنيها

    16
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  • hassan benmira
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:05

    هو الشعب الجزائري الحر يرددها كل اسبوع (تبون مزور جابوه العسكر ماكانش الشرعية)اذن من بني على باطل فهو باطل فكلامه باطل

    15
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  • moshafidi96
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:07

    ابراهيم الرخيص طلع لهم غالي التكلفة . الغباء بعينه

    16
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  • Mosber
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:08

    الله الوطن الملك سبحان الله منذ 1962 هاذ الرؤساء والكبرنات (دزاير) لم يجد فيهم الشعب الجزائر خيرا كل هاذه الأعوام و لم تتقدم البلاد في بنيتها التحتية رغم الأموال التي تضاعف إقتصاد المغرب عشرات المرات مع العلم أن المغرب متقدم على الدزاير عشرات المرات ما شاء الله

    15
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  • صادقة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:09

    سألني مرة ابني :”لماذا تفضلين الملكية على أن يكون عندنا رئيسا ” أجبته نحمد الله أن عندنا ملك ابن ملك وحفيذ الملوك تربى على حب الوطن والمغاربة نحترمه ونوقره، هو رمز استقرارنا وهو المسؤول عن رعيته نرجع إليه في أمورنا فهو ولي امورنا، اتعرف يا بني لو كنا مثل جيراننا لكان رؤساءنا مثل رؤساءهم يذلون في آخر حياتهم والأمثلة كثيرة، أما نحن نفتخر بملوكنا ونذكر بخير من غادرونا الى دار البقاء محمد الخامس والحسن الثاني تغمدهما الله بواسع رحمته. رؤساءهم في آخر المطاف يبعدون عن وطنهم للمنفى وقد يبقونهم تحت الإقامة الجبرية كبوتفليقة ولا يعرف الرئيس الحالي مصيره، نحمد الله نحن المغاربة لنا ملكية نحترمها ونعتزبها. ، ومن تطاول عليها فكل المغاربة فداها .

    23
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  • hajaji
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:10

    qu’attendez vous d’un analphabète qui exécute les ordres des caporaux , pardon , des généraux

    15
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  • محمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:20

    ردت فعلنا على تصريح تبون دليل على انه طلع سخانة لمغاربة

    5
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  • Moha
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:20

    بعض الدول الاوربية، مثل اسبانيا والمانيا وغيرها، التي بنت اقتصادها من خلال استغلال دول العالم الثالث، خاصة في أفريقيا، لا تريد منافسين اقتصاديين في هذه القارة. لذلك فهي تعمل كل ما في جهدها لخلق خلافات بين هذه الدول لمنع أي تحالف أو ااتلاف بينها. لسوء الحظ يوجد في بعض هذه الدول خونة ومرتزقة اعمتهم مصالحهم الشخصية ويبيعون أوطانهم من اجل المال.

    14
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  • الماموني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:21

    المملكة المغربية الشريف تتوفر علي ملك عبقري الأخوان الكرام في مايخص أخبار جميع الأشخاص ضدا المغرب نعتبرها قوة عضمي تتوفر عليها المملكة الشريفة اما الجزائري مجرد رصيد تعبئة في أي لحضة تنفد

    16
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  • abde ssamad
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:21

    بسم الله الرحمن الرحيم ❤ الله الوطن الملك ❤

    23
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  • شطحات الديك المدبوح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:21

    الحمد لله آلة المخابرات المغربية حادة عمقت الجرح لدى الأعداء فآضطر تبون أن يفتح شفاه لمن آغتصبوا شعبه و أرضه ويتواطئ معهم ضد الرجال الأحرار الشعب المغربي العريق تذكر ياتبون أن ثورتنا إسمها(ثورة الملك والشعب ) وأن شعارنا هو (الله الوطن الملك ) وديننا الإسلام والإسلام يحرم الخروج عن الحاكم . أما تبون العجوز العقيم فإسمه يدل على موقعه و مكانته و وظيفته وكذلك بن بطوش الذي بطش بالبلاد و العباد و الله العظيم أنتما معا موروثان حقا عن الإستعمار و لازم قيام ثورة جديدة ضدكم وضد أمثالكم وضد الاستغلال…و ضد كل من يستخدمكم كأداة لإضعاف المملكة المغربية الشريفة عاش الملك والموت للخونة أعداء الوطن

    21
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  • ادريس
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:21

    هل فعلا يعتبر الشخص المعني بالأمر رئيسا لدولة أو مرؤوسا لعصابة الجنرالات المعجزة الدين لا يفقهون في السياسة و الحكم شيئا، يزورون الحقائق في الاعلام و الهويات و الوثائق الديبلوماسية و يهربون الأشخاص برثائق مزورة، ويبرؤون أبناءهم من عقوبات السجن المحكوم بها في تهريب المخدرات بمجرد دخوله قصر المرادية، حكام الأمس في السجن و المسجونين و المدانين و الهاربين بالأمس من العقوبات في الحكم ، آلاف المواطنين قتلوا بالأمس بحجة الارهاب و الملايين اليوم في الشوارع إما في تظاهرات الحراك للمطالبة بتغيير المنكر أو المطالبة بالانفصال، و لكن العصابة في واد الفساد هائمون و في تبدير المال العام للبلاد منهمكون و في المس بمصالح المغرب و وحدته الترابية يلهثون و يتآمرون بدون جدوى ، ما أغرب نظام شهدته البشرية في العصر الحديث.

    12
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  • مجلوق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:21

    المغرب خط أحمر من طنجة لكويرا الله الوطن الملك

    14
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  • نعمم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:22

    الله الوطن الملك
    ورغم كل النواقص عاشت الإمبراطورية المغربية من طنجة إلى الكويرة واللي دوا ياكل الدوا يماه

    13
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  • خالد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:25

    الملك خط أحمر. نحن لا نتكلم عن المقدسات جزافا. المقدس مقدس، والاحترام واجب.

    13
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  • Mosi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:26

    لكي تعرفوا مدى الجهل و التخلف الذي يسبح فيه النظام الجزائري كله…
    يظن ان الشعب المغربي كله لا يحب الملك…
    لا يدركون من جهلهم الذي ان جل المغاربة لا يختلفون على النظام الملكي..قد نختلف مع الملك في الكثير من المسائل و هذا طبيعي جدا ولكن لا نختلف حول النظام الملكي إلا بعض العدميين و الطامحين للسلطة وهنا افتح قوس واقول:
    من الغباء اختزال الشعب المغربي كاملا في بعض الانفصاليين و جماعة العدل و الإحسان و بعض اليساريين و بعض الارهابيين و شردمة من الحاقدين…اذا جمعتهم جميعا لن يصلوا حتى الى نصف مليون شخص….
    والمعارضة الراديكالية موجودة في جميع بلدان العالم وهذا شيء ديمقراطي…
    فالمغرب لم يصنف اي معارض للنظام على انه ارهابي كما فعل النظام الجزائري لذلك لا مجال للمقارنة بين المغرب الذي تقوده الملكية و الجزائر التي تقودها عصابة من المافيوزيين.
    هنا في المغرب يمكنك ان تعلن انك ضد الملك و الملكية و حتى ضد وحدة الوطن و لن يتم تصنيفك ارهابيا و تبون يعرف ذلك من خلال بيادقه في الصحراء و غيرها..فهم يتمتعون بحرية المغرب و بأموال الجزائر.
    لذلك ما على تبون إلا ان يبتلع لسانه لأن المغاربة ليسوا ضد ملكهم.

    19
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  • الشلح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:32

    تبون ن، بلع فمك، تبون عمرك تدكر كلمة ملك لان فمك مقدور، يجب عليك الوضوء قبل

    15
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  • سعدون
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:33

    الملعون بومدين ترك إرثا ثقيلا من الحقد والكراهية تغذى عليه عسكر الجزائر العجزة وللأسف مرروا هذا الخطاب للكثير من الجزائريين الذين يجهلون التاريخ …لقد فوت هؤلاء الأغبياء على شعوب المنطقة المغاربية فرصة ذهبية (اتحاد المغرب العربي)كانت ستجعل من هذه الدول منافسا قويا على المستوى العالمي بما تراكمه من ثروات متنوعة كان الكل سيستفيد (رابح/رابح) ولكن للأسف المستفيد الوحيد الدول التي لا زالت تنظر إلينا بعقلية استعمارية والتي من مصلحتها خلق الفتنة والتفرقة بين شعوب المنطقة ،هذه الفتنة التي تبناها حكام الجزائر فكانوا بذلك الخادم المطيع لأجندات هذه الدول على حساب الشعب الجزائري المغلوب على أمره وعلى شعوب المنطقة قاطبة.. لو كانت هذه الدول فعلا ترغب في مصلحة المغرب والجزائر في نفس الآن لكان مشكل الصحراء المغربية قد وجد طريقه إلى الحل منذ عقود …..(عند ربكم تختصمون…)

    15
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  • Mohamed
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:40

    يا ايها الجزائريون انقيد احفدكم فإن تاريخ يسجل

    7
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  • مواطن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:41

    أقبح إنسان في هذا العصر التحضر هو الإنسان الجاهل لا يعاب الأمي أو المختل لاكن الجاهل تجد فيه جميع العيوب وتجده لايفرق بين الحلال والحرام لأن الشيطان هو مولاه لو إتخد الحكم في الجزائر رجل دو عقل وحكمة لكانت الجزائر من الدول العظمى لأن شعبها من الشعوب المثقفة وفيهم دوي الكفاءات العا٧لية لكن ينقصم من يأخذهم إلى التقدم والإزدهار.أما العصابة التي تحكمهم جاهلة لاتفكر فيهم ولا في مستقبل بلادهم.لايفكرون إلى العداء لجرانهم الذين يأخدون طريقهم في الإتجاه الصحيح .وهم يهدون و يبعون خيرات الجزائر لمن لاينغعوهم بشيء وبأبخس الأثمان وشعب بأكمله يتخبط بالجوع والفقر.هؤلاء الذين قال فيهم الله تعالى (في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون).

    13
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  • ugjvkjhhgjg
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:41

    ربما يستطيع الانسان أن يترك شئ رائع لوطنه ولو بكلمه طيبه.لكن تبون ترك العار للشعب الجزائري

    14
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  • kamal
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:44

    مات بومدين مخدولا ولازالت الصحراء مغربية
    مات القذافي في جحر كالجردان و لازالت الصحراء مغربية
    وخلع بوتفليقة مشلولا ولازالت الصحراء مغربية
    ومات الحسن التاني بين أهله وأولاده وترك الصحراء مغربية
    العبرة بالخواتم الصحراء في مغربها و المغرب في صحراءه

    26
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  • HASSAN NTIFI
    الأحد 6 يونيو 2021 - 14:49

    avec qui vous parlez ?
    avec un fou

    18
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  • صالحي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:06

    ليعلم السي تبون ان اعظم موقعي وثيقة استقلال الجزائر مغاربة نحن اعتدنا خيانة الجارة الشرقية ولذلك لانكترث لخبث جنرالتها هم فقط يحاولون تشتيت الرأي العام الجزائري وصرف اهتمامه عن المشاكل الداخلية والمظاهرات ضد النظام العسكري .

    13
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  • محمود
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:09

    رئيس يمشي بأوامر الكايراتات ماذا تنتظر منه سوى الحقد والكراهية والحسد ،عوض وضع اليد في اليد لمصلحة الشعبين والعمل على رقيهما وازدهارهما ترى الطغمة الحاكمة تستحمر الشعب وتدفع به إلى الهاوية وتعرقل نمو واتحاد البلدين الشقيقين اللذين يكملان بعضهما بما يزخران به من مقدرات وترواث تذهب سدى لعرقلة تنمية البلدين، ولا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن كان سبب هذه القطيعة.

    13
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  • عبدو
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:12

    شبه رئيس مزور جابوه العسكر لا قيمة له والأقواله وخير دليل انه ما من جهة رسمية تجيبه الا اصحاب الفيسبوك تويتر واليوتيوب.

    12
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  • رياض
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:12

    تبون دير ألويييز على فمك هذا افضل لك والمناسب لك، اما ملكنا فهو سيدك وسيد سيادك وبزاف عليك ، سير قلب لشعبك على ما يأكل اما المغرب راه مغادي تدي منو والو، الى داه القرع غادي يديه مول الشعر ،انتهى الكلام

    12
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  • المعاتب الصريح.....
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:13

    تعالوا لنقول كلمة الحق ولو كانت ضدنا …والله شهيد
    علينا :
    إذا قلنا لهذا الرجل أن الملكية خط أحمر فسنكون ديكتاتوريين أكثر منه بكثير وسنقع في التناقض تلخطير…
    نحن ننتقذ النظام الجزائري المتزمت الرجعي والخبيث….
    لكن يجب الحيطة والحذر وقول الحق…..نحترم ملكنا هذا
    أمر مفروغ منه ….لكن ماذا لو كان يحكم في أربعين مليون
    مغربي رجل واحد …دون غيره……فقط حسب رؤياه
    وحسب آرائه …وكل ما يقوله فهو مقدس وغير قابل
    للنقاش…..؟؟؟؟؟!!!!!!
    نحن ندعي الإنفتاح وندعي العدالة ….وعندنا انتخابات
    يقال أنها نزيهة وديمقراطية….ثم نسقط في هذه
    التناقضات الخطيرة جدا والغير المحسوبة عواقبها…
    نعم نحن أفضل من جارة السوء الشرقية اقتصاديا وتنمويا
    لكن لماذا نسقط في هذا الخطأ الكبير…..وهذا الرئيس
    أخبركم شخصيا أنه لا يهاجم فقط الملك بل يستفز
    المغاربة ويحتقرهم……ويتغنى بقوته العسكرية التي
    في رأيه ستهزم المغرب لا محالة…….فيجب الذوذ وطننا
    والدفاع عنه ولنعلم أن هذا الرئيس إنما يهاجم كل مصالح
    المغرب وكل مؤسساته……وليس غرضه هو الملك….

    8
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  • متقاعد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:14

    تبون!!!! شاهد تعليقات المواطن المغربي ومدى حبه لملكه من خلال تعليقاتهم!!!! حب المغاربة للملك لا جدال فيه ومن تكلم بوقاحة عليه مثلك يا غبي فنحن له بالمرصاد !!!؟ ملكنا خط احمر ولا يجب المساس بكرامته وشرفه …. ملك سليل الدوحة النبوية الشريفة ولا مجال للمقارنة …
    انت مطعون في رءاستك ….. هذا عبارة عن استفتاء المغاربة امامهم العظيم ….. الكل في خانة الحب والتقدير لجلالته!!!! اذا استعملت استفتاء على القنوات الحرة والغير حكومية في بلدك وسترى كم من المواطنين الجزاءريين يبغظونك ويتمنون رحيلك واما الحراك الشعبي لذى المواطن الجزاءري خير دليل على كرههم لك ولمن نصبوك في الموقع الغير المناسب لك!!!!؟

    15
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  • azao49
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:18

    يا تبون !
    اذا كنت انت ضعيف الشخصية لا تتطاول على قوة شخصية الأخرين .
    ايلا انت ما قدرتك توصل تكون عندكش شخصية ملكنا خلي عليك محمد السادس ” ترانكيل”
    يا الذيب ، اذا جاتك الدالية عالية ما تقولش العنب حامض .
    و لكن الذيب يبقى دائما ذيب، لأنه واخا يقرّبوا ليه الدالية ،غادي يفتعل شي عذر آخر باش يبقى دائما في درجة ذئب.

    15
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  • البعرتان
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:19

    تبون وبطوش، يصدق عليهما المثل القائل: المذبوح يواسي المسلوخ..او حكاية البعرتان..هههه

    11
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  • Visage périmé
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:21

    Robot jetable made in Algérie m. Ses batteries ont été primée depuis longtemps. A changer.

    11
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  • المهدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:31

    دمية في أيادي العسكر الجزائري،رئيس ففيد الشخصية،وصل في الغباء أقصاص،فقط يحسن الحقد والحسد والبغضاء،لأنه يغار من المغرب،ستبقى مذلولا وستعيش مذلولا،وستموت منبوذاً،تحية طيبة للشعب الجزائري الحر

    10
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  • deterte
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:36

    نحن المغاربة شعب يعرف حدود حرية تعبيره ولا يمكننا قانونا أن تتطاول على شخص رئيس أي دولة وهذه تربيتنا وقناعتنا ولن يستفزنا أي كان لنتجاوز صدق اخلاقنا النبيلة السيد الرئيس الجزائري قد تجاوز كل الخطوط الحمراء ووجه اتهاما مباشرا وصريحا للمغرب والمغاربة تتطاول على مقدسات بلد جار لبلده واتهامه بأنه يعتدي عليه يوميا وبصفة مباشرة وهذا اتهام خطير نسمعه لاول مرة من رئيس دولة جارة اربطنا بها روابط ابدية ونحن في المغرب نتساءل ما شكل هذا الاعتداء اليومي الذي يمارسه المغرب ضد الجارة الشرقية ونحن لا علم لنا به مع العلم اننا دولة مؤسسات وحرية تعبير والقضية الصحراوية هي قضية وطنية مقدسة عليها إجماع وطني بدون استثناء وكل التحركاتنا والخطواتنا معلن عنها وبشفافية وباتفاق كافة شرائح الأمة وليس لنا ما نخفيه اتحدى السيد الرئيس أن يأتي بدليل واحد يوضح فيه للشعب الجزائري نوع الاعتداء مع العلم أنه لم يتم استفسار السفير المغربي في الجزائر ولم يتم الرد على الاعتداء في الميدان فلمن توجه سيدي رئيس كلامك ان كان للحراك فلن يصدقوك والتصعيد قادم اما المغاربة فلن يبالوا بالخزعبلات والفرقعات الإعلامية

    12
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  • متتبع عادي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:37

    تبون رئيس مزور جابوه العسكر
    حتى الشعب الجزائري يكره لازم يختيشي من روحو

    12
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  • العزاوي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:43

    ياتبون ! اغسل فمك “راه ريحتك عطات” راه حتى الاسم نحشمو ننطقو بها في وسط العائلة و أمام اولادنا.
    يا تبون اذا اردت ان تعرف من انت فاستمع إلى اغنية “يا بن سيدي و يا خويا” للمرحوم “وراد بومدين” فهو على الأقل كان يعرف قدره و قدر بلاده.

    11
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  • ترفيس
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:47

    يستفزني بن تبون حين يصرح بعداوته للملكية دون شعبه أو لا يدري أن كلاهما واحد وأن ما قاله شر مما فعل، ألا يتسائل الجزائريين مع أنفسهم وجيشهم الى أين هم ماضون بهذه العداوة اللتي لا تسمن ولا تغني. أليست قضية الصحراء قضية أمة مغاربية وقضية وحدة شمال إفريقيا؟ وأن مصلحة كلينا في تجمعنا وأن خراب بيوتنا وذهاب ديننا في تفرقنا وأنه إذا إلتقى الجمعان بحرب كان المنتصر فيها مهزوما وأنه إذا إلتقى الجمعان في سلم وأمن وأمان كان الضعيف فينا قويا والفقير فينا غنيا ، يجب على الجزائريين بكل مكوناتهم أن يعلموا أنه لا وجود ولن توجد دولة أخرى في الصحراء وليس في مصلحت الجزائر والمغرب في وجودها فالخير الخير في الجلوس على طاولة الأخوة والمحبة والمصالحة وجمع الشمل والتعاون على البر والتقوى وإصلاح ذات البين لما فيه مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي والسلام عليكم

    12
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  • addi.chaabane
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:47

    اذا اراد ان يستمر في الحكم يجب عليه تنفيد اوامر المستعمر انه خاءن العروبة والاسلام يجب الا نعطي له أهمية ماهو الا ببغاء

    13
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  • بارك
    الأحد 6 يونيو 2021 - 15:49

    بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله مات جميع أعداء الملكية العلوية الشريفة ، سيدي الرئيس تبون مات لنين و صطالين جمال عبد الناصر و الهوري بومدين و معمر القذافي و شكڤار و فدل كاسطرو و جميع الشيوعيين و الماركسيين و مازالت قائمة إلى اليوم و الى أن يرث الله الارض ومن عليها،حفظ الله لنا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و جميع أفراد الأسرة والعائلة الملكية العلوية الشريفة

    12
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  • Mustafa
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:01

    الدي لا أفهمه هو بلادنا المغرب لمادا لم يقطع المعالقة مع الجزائر ونحن نعرف بأنهم مؤسسوا البوليزاريو

    11
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  • ملاحظ
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:12

    جل دول العالم لها مافيا، الا الجزائر فالمافيا هي التي لها دولة!!!! تبون لايستحق ان يكون حتى رءيس بلدية، مستوى ضعيف و منحط ولغة غير دبلوماسية تنهل من قاموس العصابات.
    الملك والشعب في المغرب جسد واحد، ومحاولاتك البءيسة والخبيثة للتفريق بينهما لن تنطلي على احد. فإذا كان الشعب الجزاءري يقول لك ولباقي العصابة “تنحاو كاع” فهذا يدل على انك فاقد المصداقية والمشروعية وتريد تعليق فشلك على كل المستويات على المغرب. المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ولاعزاء للحاقدين والفاشلين. وخليك مع بن بطوش فهو من مستواك اما المغرب فهو اكبر منك بكثير.

    11
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  • عبد الإلاه
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:13

    لا مجال للمقارنة بين ملك محبوب من شعبه، متأصل و محترم ، و بين لطيق لا أصل و لا مفصل له و مكروه من الجزائريين الاحرار.
    رفع القلم.

    12
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  • مهتم
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:13

    رغم المحاولات الإرهابية الخجولة التي يقوم بها بوخروبة لن ينال مراده من المملكة الشريفة ومن الأمة المغربية التي لها تاريخ الحمد لله تاريخ المغرب يدرس في الجامعات الدولية ورغم الاستفزازات التي يقوم بها كبرانات فرنسا الصحراء مغربية وستبقى مغربية فلا كبرانات فرنسا ولا من يساندها من افريقيا واسيا فإن المغرب عازم على المضي في سياسته في الصحراء المغربية واستثمار ثرواثها لصالحه الى ان يرث الأرض ومن عليها .

    8
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  • mohamedelbadraoui70
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:13

    لا يحسدك إلا من هو أقل منك..هدا أن وجد أو كان مسموح المقارنة التي لا تجوز في هده الحالة..شتان بين من يدبر الامور بالرحمة والحكمة ومن يديرها من فوق الدبابات..

    8
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  • هلال
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:15

    تبون ياكذبون بلع فمك مجموعة عصابة عسكرية خربتو الجزائر وتشوهتو عالميا

    13
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  • loutfi
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:25

    كلكم يعرف مسرحية الزعيم ،المسكين جِيئ به لملئ الفراغ فلا تقسوا عليه

    14
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  • الصحراوي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:29

    حتى إن كانت الجزائر معادية للمغرب فهذا الإنسان لا يستحق أن يكون رئيسا لها. المسكين غير مؤهل ليكون رئيسا. ظاهرة صوتية ليس إلا. الله الوطن الملك.

    14
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  • لحسن
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:41

    لا داعي للقلق من سخافة حكام الجزائر. ندعوهم لقراءة تاريخ المغرب الممتد والحامل لكثير من الحقائق بما في ذلك ارتباط المغاربة بملوكهم ومند قرون عديدة.وهدا جنبنا الفتن والانقلابات. وضمن لنا الاستقرار.

    11
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  • gssam519
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:45

    من خلال الكلام ديال النظام الجزائري يتضح بان المغرب اصبح قوة إقليمية واقتصادية لهذا كنشوفو ا تبون والعسكر لم يستطيعو اخراج البلاد من الأزمة لهذا دائما يحملون المغرب المسؤولية فشلهم

    10
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  • nacer
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:47

    باي صفة تقول انك ليس لك مشكل مع المغاربة و انت تكن كل الحقد للمغاربة استولت على أراضيهم (العرجة) و قبلك طردوا المغاربة من الجزائر و استوليتم على كل ممتلكاتهم و الان قطعتم رزق الشركات. انت لا تعني ما تتفوه به. ملكنا نعم الإنسان المحب للخير للعالم. يده ممدودة طالما وجد حسن النية عند الاخر و لكن قبضته من حديد على كل من ردها الله ينصره.
    و لو حرصت على منيل القليل من هبة ملكنا فلن تنال ولو جزء منها فهي من عند الله. بالدرجة بزفاف عليك الشرفاء.

    12
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  • مرتن بري دو كيس
    الأحد 6 يونيو 2021 - 16:48

    انا حلفنا القسما @@@ الا نخون الوطنا
    وان نجوذ بالدما @@@ للذود عن حيمى الوطن
    يحيا الملك ….يحيا الوطن
    الله..ً….الوطن……الملك.
    عاش المغرب والمغاربة من طنجة حتى الكويرة….وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله….

    14
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  • Ahmed
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:01

    Vive le Maroc de Tanger a Lagouira vive notre Roi Med 6 nos ennemies vers la grande poubelle du port Atlantique de Dakhlaaa

    10
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  • المهدي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:12

    خصك تعرف أيها الغبي أن في المغرب ماكينش فرق بين الملكية والشعب فهما بزوج يد واحدة ضد أعداء الوطن المغرب الحبيب من سبتة إلى الكويرة.فموتوا بغيضكم أيها الأغبياء

    9
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  • نورالدين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:24

    ما هو المستوى التعليمي لهذا الانسان الشرير اولا
    واضح جدا أنه متمكن من الثقافة الزنقوية .

    11
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  • سعيد الألفة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:48

    قلتها واعيدها ولن امل من تكرارها العدو الوحيد والاوحد..العدو الحقيقي للمغرب هو الجار الجائر الشرقي الذي يتربص بنا في الخفاء والعلن و يحتل أراضي مغربية في مغنية و تيندوف و بشار و يأوي عصابة البوليزاريو اللقطاء عرقا و جنسية ويمدها بالأسلحة و بالمؤن و يحرك خيوط دمى قادتها بن بطوش وأمثاله من العصابة المختفية في المرادية.
    أقولها وبالفم المليان : الجار الجائر الشرقي هو العدو الأوحد .
    ومن يقول لي خاوا خاوا..فإني أقول له سير الله يخوي ليك..الجياب و يهرسو ليك النياب..ويخليك عايش عيشة لكلاب
    تذكروا معي ..العصابة تلعب آخر أدوارها في فيلم ” الكونكسطير ” ..
    رئيس العصابة لمدررح ” تبون ” ( شوفو غير سميتو تعطيك لخبار ..اوو ما كايمركش..تبون داير تكريطة ديال ..تبون.
    اوو ما كايمركش ..
    أما الآخر..اسمه شمحزيقة..فهو الآخر ما كايمركش ..دافع كرشو ..عندو ” الراكد” ..! ههههه .
    جنيرالات السوء منتفخي البطون..
    و حاشاكم تبون..
    و بطوش المعفون..
    و شمحزيقة بياع السبليون ..
    كلهم اعضاء عصابة آل كابون ..
    فو الله مجرمون ..
    يفسدون ولا يصلحون ..
    و في فخهم سيقعون ..
    مهما طالت الأعوام و السنون.

    9
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  • med
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:48

    تبون بلع فمك ان عندك شيفم، سيدنا بزاف عليك وعلى أمثالك

    8
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  • خالد الرفعي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:49

    المغرب فارس بدرعه وسيفه . الملكية درع الشعب والشعب سيف الملكية

    8
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  • عادل
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:50

    ابلع لسانك فالمغرب شعبا وحكومة وراء ملكه والصحراء ستبقى مغربية وسنموت على كل شبر فيها

    8
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  • ولد بوزكري
    الأحد 6 يونيو 2021 - 17:55

    ابلع فمك لان المغرب ملكا وشعبا كبير عليك لن نسمع من رءيس اتى لدولة لينطق بهذا ،امنح لنفسك قيمة رءيس واحترم نفسك لتحترم ،فمستواك مستوى السفهاء وكن عبرة اوطنك
    بزاف عليك المغرب لن تصله

    7
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  • ام صلاح
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:03

    تبون صرط لسانك بززززززززااااااف عليك ملكنا متصلوش واللي ملحقهاش كيقول حامضة،الله الوطن الملك،الله يبارك في عمر سيدي

    7
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  • جمال
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:11

    اذا تكلم السفيه فلا ترد عليه. ..والشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة. …..والملكية اولا واخيرا.

    7
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  • سحيتة نورالدين
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:27

    عاش الملك وحفظه لنا يا رب العالمين

    5
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  • AS F
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:36

    من علامات الساعة: صعلوك ابن صعلوك يفتح فاه على ملك ابن الملوك !!!!

    4
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  • عاش المغرب
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:36

    شتان بين القمة و السفح
    شتان بين الحصى والملح
    شتان بين العملاق و القزم
    شتان بين من ترعرع في بيت الحكمة
    و من لا يزن حتى الكلمة
    شتان بين العملاق و القزم
    و كان الله في عون شعب شقيق ظلم
    لا شماتة فيك يا شقيقي
    ولكن من يسير امرك جاهل حقيقي
    إلا المغرب ياهذا
    إلا مقدساته
    لو صاح طفل واحد من الكويرة او اسفي
    لفزعتم يا جنرالات الصور و السيلفي
    المغرب اسد شرس مسالم لاصحاب السلم
    مر على الأعداء علقم

    5
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  • عمر طنجة
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:38

    هذا الشبه رجل ما هو إلا كركوز العسكر وينفذ مخططهم وعقليتهم والسلام. إنسان مبرمج كالروبوت يا ريت لو إنتبه شيئا لمعانات شعبه ولكن الله غالب لا يقدر على شيئ. هو عبارة عن بورتريه لرئيس الجمهورية دون التحكم فى أي شيئ. العصابة تنهب ثروات الشعب وهو يعيش الحياة كرئيس حتى يأتي دوره بالرحيل….

    5
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  • Ahmed
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:41

    Cette question c est pour les algériens .je voudrai savoir le niveau des études de cet homme .qui vs représente comme président iligitime . Merci Hesse presse

    4
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  • عبد الصمد
    الأحد 6 يونيو 2021 - 18:54

    دائما اقول للحكام الجزائريين ان يثقوا الله في شعبهم وجيرانهم كما أطلب من ملكنا اطال الله عمره وحفظه لنا من كل شر ان يأمر بإعادة سفيرنا في الجزائر وان بطرد السفير الجزائري من المغرب وان يقطع العلاقات تماما وان نعيش في وطننا نقوي جبهتنا الداخلية اكثر من تقوية جبهتنا الخارجية حتى نصبح لحمة واحدة نربي حب الاوطان في أجيالنا نحارب الفقر والهشاشة ولايكن هم احزابنا اقتسام اقتسام المناصب وما سيعود على جيوبهم بالنفع فليعم هولاء ان بلدنا محسود وان حسادنا سرقت وشمالا وجنوبا كثر واعداءنا اكثر فعلينا الالتحام وراء ملكنا الهمام أعز الله ملكه وليمض بنا حيث شاء وليعلم هؤلاء الحكام الجزائريين ان ملكنا خط احمر أحمر احمر وكذلك صحراؤنا و شعبنا وعلى الشعب المغربي ان ينجح داخل بلده ولا تعبر اي اهتمام لنهيق هؤلاء الحكام الجزائريين فالقافلة تسير والكلاب تنبح

    2
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  • houssat2000
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:08

    شعارنا حتى يوم القيامة الله الوطن الملك. تاريخ عريق ومجيد اسأل أرض الصحراء وجنوبها إلى أراضي غرب المغرب الأوسط.

    5
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  • ابو آدم القنيطري
    الأحد 6 يونيو 2021 - 19:14

    و الله منذ ان عين هذا المدعو حشاكم من طرف العسكر ادركنا ان الجزاير في يد غير آمينة!! و الشعب اليوم ليس له خيار سوى النزول الى الشارع و دعم الحراك حتى ترجع جزاير مدنية مش عسكرية و تفتح الحدود و يلتقي الشعبان و تزدهر المنطقة المغاربية حتى نحقق حلم المغرب العربي الكبير …

    5
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  • هشام الحرطاني
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:00

    السلام عليكم خير الكلام ما قل ودل واش تعطالله هد يستاهل كلمة رئيس ونقارنوه بالملك اش جاب لجاب اودي اش نقول الله الوطن الملك

    8
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  • TEBBOUNE LA POUPÉE
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:06

    Nous Marocains savons très bien que طبون n’est pas le président du pays des malheurs. ce n’est qu’une marionettte entre les mains des harkis caporaux . tout ce qu’il dit lui est dictée par l’oligarchie militaire qui toujours lui rappelle le sort de feu BOUDIAF qui a voulu nettoyer ce pays des saletés des miltitaires bolchevique. Ceci étant nous ne devons plus prêter attention à ce qu’il dit. c’est un ignare placé par les militaires pour jouer le rôle de figurant. je le défis en tant que marocain d’essayer de demettre le pervers chengriha de son poste.

    6
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  • ام اية
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:13

    الله الوطن الملك تبون سد دقمك

    7
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  • voyageur
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:26

    حتى خانز سمية ولا يفتح فمو !!!!

    5
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  • كلمة حق
    الأحد 6 يونيو 2021 - 20:41

    جمال النفس يتجلى في جمال الوجه واين له من هذه الصفات الجميلة، و ماذا تنتظر من لا نسب له ولا تاريخ و يتولى امور خلق الله فلو كان ذو كريسما وشخضية محترمة و قلبه مولع بالايمان لما تجرأ على قول السوء على اسياده الشرفاء و السفيه ينطق بما فيه فمن لم يحب ملكنا فليس له مكان حتى في ذاكرتنا ولا نريد لا فتح الحدود ولا فتح القلوب وليس لنا اخوة فابناء عمومتنا افضل من جيران السوء فلتحيى اسرائيل وشعبها فما راينا من المسلمين الى الويلات. و الجزائيريون اذا شاهدوا المغاربة في الجنة يولوا الادبار، ويقال انهم سيلغون صلاة المغرب من اجل التشابه في الاسماء.

    6
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  • Hamouda
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:16

    انهم يستفيدون من اجاباتنا. …إن اجبناهم ..
    Ne répondez pas aux incompétents ils instruisent
    يريدون استفزازنا. ..ليثبتو ذواتهم …
    لاسياسة لهم إلا ماذا فعل المغرب ..ماذا قال المغرب …
    لابرامج لهم الااستنساخ تجاربنا … عقدتهم أبدية …
    أتحدى أي واحد يقول لنا ماهو برنامج الريس تبون الانتخابي وكم نسبة تحقيق على أرض الواقع
    …لااحد يستطيع الإجابة على السؤال

    5
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  • oubarimames
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:30

    الحيرة مع العاري اذا فاق. المشكل آخر هو هذا العاري ناقص التربيه. اللهم افظنا منهم

    5
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  • احمد شوراقي
    الأحد 6 يونيو 2021 - 21:44

    أحب وطني المغرب و أحب ملك المغرب وكذالك أحب الشعب الجزائري
    أما انت يا تبون بلع فمك وتعلم كيفاش تكلم مع سيادك

    4
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  • مبا
    الأحد 6 يونيو 2021 - 22:17

    ادا كان الرءيس الجزائر ي المزور يكن الاحترام للمغاربة عليه أن يعلم حق العلم بأن الملك خط أحمر.

    0
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  • Beni Mellal
    الأحد 6 يونيو 2021 - 23:34

    تبون انت مجرد لعبة او بالاحرى دمية في يد جنرالات نهبوا ثروة شعب لا حول له و لا قوة الا بالله.

    0
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  • tahabelbachir
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:31

    المغاربة ضحاو امعاهم باش اخرج الاستعمار هما بغاو استعمرونا ولكن الأسد يبقى اسد واترك ….. تنبح.

    2
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  • مصطفى ميز
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 00:34

    كل كلمة قالها تبووووون في حق الملك والمغاربة،ستكتب عليه إلى يوم يبعثون،وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه.

    1
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  • Asmaa
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 05:32

    وجه تبو الدليل العميل الفقير الجاهل لاعق احدية الاسبان و الروس

    0
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  • حورشي
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 07:45

    سبحان الله . الدول تتحد وتتكتل وتتعاون . لكن عجيب أمر الجزائريين. يتمنون لنا كل الشر. . ليه ؟؟؟؟
    قال الله في كتابه الكريم. يأهل الكتاب تعالو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا .. وانتم فعلكم مغاير لذالك سبحان الله. الله يهديكم إلى فعل الخير. اميييييين.

    0
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