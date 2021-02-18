تبون يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وكشف تبون، في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري، عن إجراء تعديل حكومي في ظرف يومين.

وقال تبّون: “لقد قررت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”.

وقرر الرئيس الجزائري العفو عن قرابة 60 شابا من معتقلي الحراك المندلع في البلاد، في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية.

والخطاب الذي ألقاه تبّون يصادف إحياء البلاد “يوم الشهيد” المخصّص لتكريم “شهداء” حرب الاستقلال (1954-1962).