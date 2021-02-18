تبون يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

تبون يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
صورة: أ.ف.ب
الخميس 18 فبراير 2021 - 20:32

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وكشف تبون، في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري، عن إجراء تعديل حكومي في ظرف يومين.

وقال تبّون: “لقد قررت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”.

وقرر الرئيس الجزائري العفو عن قرابة 60 شابا من معتقلي الحراك المندلع في البلاد، في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية.

والخطاب الذي ألقاه تبّون يصادف إحياء البلاد “يوم الشهيد” المخصّص لتكريم “شهداء” حرب الاستقلال (1954-1962).

الحراك الرئيس الجزائري انتخابات مبكرة تبون

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

56
  • samir
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:38

    علينا ان ننشغل باصلاح بلدنا والنظر الي عيوبنا.

    وكما ورد في الأثر: يا موسى لا ترى عيب غيرك مادام فيك عيب والمرئ لا يخلوا ابدا.

    90
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • abdou rabat far
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:39

    أيوا هاكا خاص دير من الأول السي ثبون وقابل مشاكل بلادك والحراك والجنيرالات وبعد من المغرب والمغاربة

    123
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المخابرات الحل
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:40

    أتكنى من المخابرات المغربية الإبداع و تجاوز جميع الحطوط الحمراء مع النظام العسكري الجزائري لمساعدة الشعب الجزائري الأبي في إسقاط هاذه المافيا … الجزائر تشن جميع أنواع الحروب ضد المغرب و علينا الرد …

    55
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ادريس
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:41

    الشعب الجزائري يطالب بدولة مدنية لاغير ويتنحوا العصابة حداري من الخطاب التبوني انه خطط لاطالة وقت المظاهرات

    45
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مجيد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:42

    وا السي تبون راه اللي خصو تحل هو نادي قيادات الجيش اللي صغير فيهم عندو 85 عام ماشي البرلمان . اولا هادوك متقدش عليهم خفتي يرجعوك لألمانيا و يجيبوك في كرسي متحرك . الله غالب ههههههه

    89
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Rachid
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:42

    الجزائر اصبحت دولة تائهة ذاهبة الى الهاوية

    55
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • tayeblionboui
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:42

    غير تبعوا المغرب او غدي اتشوفوا الدنوب اديال

    42
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • أغراس
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:42

    هدا ما يثقنون عجزة الجزائر لتنويم الرأي العام و إلهاء الشعب ، خرفات و أكاديب

    38
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اهلا
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:43

    في الواقع كمغاربة لل تهمنا انتخابات الجارة الجزائر ما دام العسكر هو المتحكم في نتائجها..ولكن مع ذلك نتمني ان تكون مفاجاة سارة الينا ويفوز بعض الحكماء العقلاء من الاخوة الجزائريين…علها تكون فاتحة خير ….

    41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جلول
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:43

    مجرد محاولات استباقية ياءسة لتصفية الحراك لا كن الشعب لن يثق في من دهب للعلاج في المانيا التي يعني نضامها الصحي الرديء وترك احسن منضومة صحية في افريقيا والشرق الاوسط

    31
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • noor
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:44

    المفروض حل المجلس العسكري الحاكم الأصلي للجزائر الفاسد ، الذي أفسد كل شئ في البلاد وليس البرلمان ، نهاية عصابة العسكر قريبة جدا بإذن الله تعالى لأنها تعمل ضد مصالح الشعب الجزائري الشقيق ومعادية للمغرب

    11
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لمدا كل هدا؟؟؟؟؟
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:44

    اقترح على السيد الرئيس أن يحل أيضا عصابة البوليساريو؛ ؛؛والسلام

    15
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • medoujda
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:44

    الجزائر هكذا تبقى انشاء الله تائهة

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • SKIZO
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:45

    أنا صراحة مفهمتش هاد السياسة ديال الكارطون في دولة العسكر ,وعباد الله ,شعب جزائري واصلا فيه العظم (لحليب و مالقاهش أما البنان ولينا كنشوفوه عندهم غير في المعارض و المتاحف…..)زائد التظاهرات ألي كتنادي بإسقاط دولة العسكر ,هادشي كامل و بغاو يديروا إنتخابات برلمانية (زعما راه عدنا الديموقراطية )وديرو إنتخابات رئاسية و حيدو هاد العقول لمصديا و لمسوسا ألي غادي تدمر دولة حديثة عمرها 60 سنة تقريبا سميتها الجزائر.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ولد با الشريف
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:45

    خطاب لاحتواء جدوة الحراك المتاججة ولدر الرماد في العيون والهاء الشعب عن مطالبه في التغيير الجدري لمنظومة الحكم المتعف في البلاد وسيطرة العسكر على دواليب الحكم منذ الاستقلال دون نتائج اقتصادية أو سياسية تخدم الشعب المغلووووب على امره

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • sami
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:46

    تحرك تكتيكي من طرف الطغمة الحاكمة لاخماد الحراك. هذه حيلة لايجب ان تنطلي على اخوتنا في الجزائر. تخلصوا من حكم العسكر تفلحوا.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • محمدين
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:47

    رحيل هذا النظام الدموي العسكري لم يعد مطلب الجزاىريين وحدهم بل هو مطلب كل شعوب المغرب الكبير لأنه يعرقل ازدهار بلدانها خاصة في مجالات السياحة والنقل والتجارة وخلق فرص العمل

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هذا عقاب ...
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:48

    ..للبرلمان الذي بعث خطابا الى الرئيس الامريكي بايدن يطلب منه التراجع عن قرار ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء .
    نتمنى ان يتعظ المرشحون الجدد ولا ينكرون مغربية الصحراء .

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • adilel
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:50

    محاولة بئيسة من عصابة العسكر لاخماد الحراك الجزائري الذي يطالب بدولة مدنية والبنان والحليب.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ع الرحيم لبيب اسبانيا
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:52

    سباق ضد الساعة للالتفاف على الحراك المزمع احياؤه يوم 22 من الشهر الجاري ، بعد.فشل قنوات الصرف الصحي وعلى رأسها الشرور ، للتشويش على عقول احرار الجزاءر ، وإشعال حرب بين شعبين ، بالتطاول على ملك المغرب حفضه الله تارة ، وعلى مؤسسات المغرب عامة تارة اخرى ، لكن دون جدوى .
    نظام فاقد للشرعية ، وإعلام سخيف ، وعقل مغيب ، وعجزة من مخلفات الحقبة الاستعمارية بعقلية زمن الحرب الباردة في حالة شرود ، خارج التغطية ، والعولمة .

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • اصريدي ستراسبورغ
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:52

    المنطقي أن يحل المؤسسة العسكرية لحل أزمة البلاد لأن الفساد ينبع منها أما البرلمان والحكومة فمجرد واجهة أي كراكيز

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Benaissa
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:52

    رئيس البرلمان سليمان شنين مادا سيفعل هل سيكاتب بايدن او سينظم الا الحراك الشعبي إنشاء الله سيستفيد من كل التلاعبات لنظامه أعتقد في نفسه اصبح رئيس برلمان ربما سنسمع عنه معتقل يدخل في حسبات العسكر واما الباقي سيلعبون دور الكمبارس وزراء حكومة تبون حتى هو في الطريق الا الزوال حين الجيش يرى شخص آخر يقوم بما يملي عليه من الرئيس الفعلي شنقريحة ويكون رئيسا جديد

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • khamnl
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:53

    تبون يضحي بالمبرلمان قبل ما يصح به الشعب انه يلعب لعبة مع الشعب الشعب يريد القضاء على الجنرالات الفاسدين اما الانتخابات ستكون في صالح الجنرالات وسوف لن يتغير شىء في الحزاءر

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:56

    دولة اسكيزوفرينية غير مستقرة بكامل مأسساتها و ستبقى في هاذا الوضع طالما حقدوا على الشرفاء المغاربة..
    اللهم شافيهم و عافيعم….! ؟

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالرحيم
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:57

    غريب أمر هذه الدولة؟ يأمره الجيش بحل البرلمان بحجة ما. والحقيقة أن تبون هو رئيس القصايد صالح. هل الاتي رئيس شنخ الريحة؟ هؤلاء يحاولون الخروج من عنق الزجاجة. لكن لا نظن أن ولو جزائري واحد لا يدرك ذلك. سلموا الحكم للشعب .

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عبدالواحد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 20:57

    اللهم كن في عون الشعب الجزائري والشقيق المغلوب على أمره في التخلص من هيمنة حكم العسكر .

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الصحراء المغربية
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:00

    جاب ليهم الله فاش يتلاهاو شوية.
    اما مشاكل الجزائريين الاشقاء فلن تحل الا برحيل النظام العسكري الفاشل.

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Slimane d'Argenteuil
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:04

    Un discours de 25 minutes sans queue ni tête. Taboune était fatigué et très faible. Des annonces disparates qui souffrent de l’absence d’une vision globale et claire. Dissoudre le parlement, remanier le gouvernement, libérer quelques 50 prisonniers politiques afin de calmer la rue et réformer le conseil constitutionnel sont les principales décisions politiques qui ne constituent pas un vrai projet de société.
    La Palestine reste une cause sacrée sans préciser les moyens de défense de cette cause. Et l’obsession du régime , le Sahara marocain, n’a pas échappé à son délire qui consiste à demander l’autodétermination.
    Le plus frappant est la légèreté du Taboune au sujet de la pandémie: au lieu de répondre à l’urgence de la situation par une décision exceptionnelle, à savoir aller chercher, par tous les moyens, le vaccin, il préconise d’attendre au moins sept mois, le temps de le produire localement.
    Parler pour occuper le terrain, tel était le but de ce discours.

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hassan
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:04

    الجزاءر اخر مستعمرة ستالينية في العالم هيا يا حراك لتشتيت عصابة العجزة

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • red1
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:05

    لم افهم لماذا اكثر المعلقين يدخلون في شأن لا يخصهم تلك بلادهم وهم احرار فيها ينتخبو او لا ينتخبو لا شأن لنا بهم حتى نحن لنا مشاكلنا من الاحسن ان نتفرغ لها

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • لحسن
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:06

    عندما يوجه رئيس الجمهورية الجزائرية الخطاب الى الشعب ويقول فيه بأن الجزائر سيبقى موقفها إتجاه الصحراء المغربية ولن يتغيير هنا نضع نقطة استفهام ونقول بان الرئيس فهو مسير من طرف العسكر الجزائري .هل هدا هو الخطاب المقنع للحراك الجزائري . انا مغربي حر واقول للشعب الجزائري انتفضوا انتفضوا ضد هدا الاستعمار الدي ينفق اموالكم على كهيان لا يعترف به دوليا .فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ..يا شعب الجزائر فانهم يضحكون عليكم كونوا رجال وشهداء على بلادكم تحيا الجزائر يحيا المغرب نحن خوا خوا

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • جمهورية القبائل الحرة
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:06

    إنها حيلة من حيل عصابة المرادية لمراوغة الشعب الجزائري المغلوب على أمره ومنعه من الوصول إلى الحرية التي يبحث عنها عبر الحراك الشعبي.

    8
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متقاعد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:06

    يحل البرلمان اوبغير او لا يغير فهذا شأنه … مادام الجنرالات هم المتحكمون في البلاد والعباد فستبقى دولة فساد بامتياز !!! خطاب تبون ينقل ما يفتى عليه من طرف الحكام الاصليين !!!

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • ياسين غضولي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:07

    مناورة من الجنرالات .
    حل البرلمان وانتخابات مبكرة والعفو عن بعض نشطاء الحراك ماهو إلا حل ترقيعي لإدخال الشعب لمنازلهم .
    يجب إسقاط حكم العسكر وجعل الجزائر مدنية بحكومة ديموقراطية لتلتحق بالدول المغاربية والإفريقية التي تسارع في خلق التنمبة .
    تحية للشعب الجزائري ويسقط كل حكامهم الفاسدين الذين يفقرون الشعب ويغتنون على مآسيه.

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Ben Chahid
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:12

    وأضاف أيضا عبد المجيد تبون بأن الصحراء الغربية ستبقى مغربية عفواً غربية وان الجزائر موقفها واضح في هذه القضية وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي واضافا قائلا القضية ليس لها حل وبأنها أخر مستمرة في إفريقيا…. مع العلم ان الصحراء مغربية وكانت مغربية و ستبقى وستظل مغربية

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Yassine
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:12

    واهم من يعتقد ان الشعب الجزائري يساند المملكة المغربية في وحدتها الترابية.
    كلهم مسقين بمغرفة وحدة

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdel
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:14

    شاف القضية غادي تحماض مع الحراك
    و هو يعاود ضمص الكارطة ههههه

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • غيور
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:16

    ولما لا إنتخابات رئاسية مبكرة مع ترك الحرية للأفضل لترشح لقيادة هده البلاد

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السباعي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:16

    ياك البرلمان يا لاه رسل رسالة جو بايدن على فبل الصحراء المغربية، والى جاوبهم غاي القى كولشي تبدل.
    وماجاتش ثاني

    6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سيف الدين الجزائر
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:17

    اللي يقرء التع2ليقات انتاع للمراركة يضن انكم مطفرينوا
    لوكان تلتهاوا بهمكم و تنساونا ماشي خير ليكم حالكم راه يعلم بيه ربي

    -21
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كوداس
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:19

    “عفوا ها الخطاب كان خوفا من الحراك الذي سوف يعود بذكرى انطلاقه يوم 22فبراير 2019. وكان أيضا كردية فعل على المظاهرات المليونية التي شاهدناها في خراطة في منطقة القبايل قبل يومين .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • belmirahmed
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:20

    ذكرى الحراك يوم 22 فبراير ، وهذا الاجراء من تبون يهدف الى كبح جما الشعب الجزائري وثنيه عن تاجيج الحراك .
    وهذه خدع العسكر الحزائري لا تنطلي على الشعب الجزائري الذي قرر النضال الى ان يتجسد مطلبه المتمثل في الدلة المدنية .
    لقد ضاق درعا من النظام العسكري المتهالك والفاسد .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • خالد F
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:20

    يوحي قرار تبون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها الإنطباع بأن البلاد غارقة في نعيم الديموقراطية، لكن الشعب الجزائري يعلم يقينا أن الحركات السلمية تمكنت من إسقاط أعتى الأنظمة الديكتاتورية على العالم، بينوشيه في الشيلي كمثال، بإمكانكم صناعة التاريخ بحراك سلمي يعيد شيئا من كرامة مغتصبة وثروة منهوبة.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • شطيبة لغليمي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:22

    جنرالات الكهل…اارءيس تبون اعفى على 60 معتقل من السجون لانهم مضلومين…والخوف كدلك من الانتفاضة الكبيرة يوم 22 فبراير التى ستكون. حاملة الغضب والسخط والكره الشديد على الجنرالات ..الشعب يريد جزاءر مدنية . جزاءر منفتحة مع جميع جيرانها…ومع العالم الخارجي…نريد العيش الكريم اين التروات اين…دنانير النفط والغاز. اين المواد الغداءية. فالاسواق الجزاءرية. لقد كرهنا وجوهكم يجنرالات. القمع والقتل. ورمي النشطاء…. فالسجون….نحن لكم بالمرصاد….ياعسكر الدل والعار……اموال الشعب الجزاءري…انهبتوها واتركتونا. للجوع….والتهميش…نهاركم هو… يوم…22/02/2021 …اما حل البرلمان واطلاق 60 سجين. هدا غطاء عاى هزبمتكم في مصالح الشعب.. الجزاءري…سياتي يوم من الايام انتهاء. حكم العسكر الضالم. لشعبع..

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Salah Angar
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:22

    لماذا هذا الخوف من المؤسسة العسكرية تاج على رؤوس كل الشعب الجزاءري إذا لم تكن عسكريا ادام الواد ياالله روح انت ونحن قاءد والا مقدم احنا ذاهو ا تنحاو نهار الاستقلال

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • rado
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:23

    آه تم آه تم ألف آه منك يا تعلب، الشعب قال لكم تتنحاو كااااع، ألا تفهمون العربية، وقال أيضا نريد حكومة مدنية، نعم حكومة مدنية بدل عسكرية عجووووزة وعااااجزة.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • فرج خير الله
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:31

    شنفريحة لازم يتنحى .
    أكثر من 60 سنة لازم يتنحى نعطو فرصة للشباب .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • من الشرق
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:32

    ….ولكن الشعب الجزاءري قال لكم :تنحاو كاع بمعنى ككككلكم. الرسالة واضحة.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • دولة حرة إرادة شعب .
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:32

    نريد إنتخابات رئاسية نزيهة قبل الإنتخابات البرلمانية حتى نتأكد أن ما وقع في سوريا لن يقع في الجزائر .

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • سعيد
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:35

    مطالب الشعب الجزائري ظاهرة للعيان وهو التخلص من بوطبون والجنرالات المهترية والعقلية القديمة والعدوانية

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • السياسة الطاءشة
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:36

    الرئيس الجزائري قرر حل البرلمان بدون اي سبب قانوني استجابة لمن ؟؟؟هل للشعب ام الحراك؟ ؟؟
    ومقابل هدا الحل الطاءش؛ ؛؛الإغلاق النهائي والابدي للعلاقات مع المغرب؛ ؛؛؛؛؛؛

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • مروان
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:43

    الرد على سيف الدين الجزائري. المغرب لا يتدخل في مشاكلكم الخاصة المغرب يشتغل في هدوء ويخطئ تابتة .نعم لازالت بعض النواقص في عدة ميادن والمغرب يعترف بهذا ولا يصدر ازماته الجزائر .عسكر الجزائر هو من يحشر نفسه في مصالح المغرب بدل ان ينصت لشباب الحراك ومتتطلباته يتهم المغرب ان هو من يؤجج الحراك بدل ان ينكب على مشاكله ينشر عفنه على شماعة المغرب تبونكم في اول تصريح له بعد استيقاضه من الغيبوبة كان على المغرب كابوس طاله طول فقده للوع .في الاخير اقول انتم نن يجب ان تهتمو بتبونكم وبعدوا عن المغرب ولن تجدوا منا غير اللامبالاة .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسن
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:48

    رد على على تعليق ( سيف الدين الجزائر )
    انتم تعلمون الحقيقة ربما اكثر منا، نعم نحن مطفرينو عليكم رغم امكانياتنا المتواضعة، و كل شيء بدا واضحا للعالم باجمعه. لقد فاتكم القطار و بقيتو تما إلى يوم لا يعلمه إلا الله.
    نصيحة لك : ابتعد عن صفحة لا تهمك راه غادي يزيد يضرك راسك ههههههه

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • المهدي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:51

    هناك طريقان : الأول ان يستمر الحراك و يستحيل اجراء انتخابات و تسقط البلاد في فراغ دستوري لينقض العسكر على دوالب الدولة. الثاني ان يلعب الشعب اللعبة الماكرة للعسكر و يخمد الحراك و تتجه العصابة الى اعادة ترتيب “أطرها” عبر انتخابات مفبركة.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • امين مغربي
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:53

    الطبون وصلو الصهد ديال القبايل …لا عليك عزيزي الطبون اارى ان قصر مرادية سيتحول الى مطعم شعبي للسمك بفعل سياسته الغبية

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • الحسين
    الخميس 18 فبراير 2021 - 21:54

    حكام العرب يعتقدون أن تغير الأشخاص هو الحل لمشكلات ما يعنيه شعوبهم اقتصاديا واجتماعيا وغيرها….بل تغير العقلية والمنهج. والسلوك. وطريقة الحكم وليس الأشخاص لقوله تعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. .

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
أقدم ساعاتي في فاس
الخميس 18 فبراير 2021 - 20:50

أقدم ساعاتي في فاس

صوت وصورة
الأرض تهتز في أكادير
الخميس 18 فبراير 2021 - 19:32 10

الأرض تهتز في أكادير

صوت وصورة
اليوم الوطني للسلامة الطرقية
الخميس 18 فبراير 2021 - 18:32 2

اليوم الوطني للسلامة الطرقية

صوت وصورة
الحجامة بالفوطة النارية
الخميس 18 فبراير 2021 - 16:31 9

الحجامة بالفوطة النارية

صوت وصورة
حادث مميت في الطريق السيار
الخميس 18 فبراير 2021 - 13:14 23

حادث مميت في الطريق السيار

صوت وصورة
أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء
الخميس 18 فبراير 2021 - 11:59 13

أكلة "بناشي الزيتون" بالبيضاء