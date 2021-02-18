تبون يعلن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الخميس عن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
وكشف تبون، في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري، عن إجراء تعديل حكومي في ظرف يومين.
وقال تبّون: “لقد قررت أن نحلّ مجلس الشعب الوطني، وأن نذهب إلى انتخابات ستكون خالية من المال، سواء الفاسد أو غير الفاسد، وتفتح أبوابها للشباب”.
وقرر الرئيس الجزائري العفو عن قرابة 60 شابا من معتقلي الحراك المندلع في البلاد، في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية.
والخطاب الذي ألقاه تبّون يصادف إحياء البلاد “يوم الشهيد” المخصّص لتكريم “شهداء” حرب الاستقلال (1954-1962).
علينا ان ننشغل باصلاح بلدنا والنظر الي عيوبنا.
وكما ورد في الأثر: يا موسى لا ترى عيب غيرك مادام فيك عيب والمرئ لا يخلوا ابدا.
أيوا هاكا خاص دير من الأول السي ثبون وقابل مشاكل بلادك والحراك والجنيرالات وبعد من المغرب والمغاربة
أتكنى من المخابرات المغربية الإبداع و تجاوز جميع الحطوط الحمراء مع النظام العسكري الجزائري لمساعدة الشعب الجزائري الأبي في إسقاط هاذه المافيا … الجزائر تشن جميع أنواع الحروب ضد المغرب و علينا الرد …
الشعب الجزائري يطالب بدولة مدنية لاغير ويتنحوا العصابة حداري من الخطاب التبوني انه خطط لاطالة وقت المظاهرات
وا السي تبون راه اللي خصو تحل هو نادي قيادات الجيش اللي صغير فيهم عندو 85 عام ماشي البرلمان . اولا هادوك متقدش عليهم خفتي يرجعوك لألمانيا و يجيبوك في كرسي متحرك . الله غالب ههههههه
الجزائر اصبحت دولة تائهة ذاهبة الى الهاوية
غير تبعوا المغرب او غدي اتشوفوا الدنوب اديال
هدا ما يثقنون عجزة الجزائر لتنويم الرأي العام و إلهاء الشعب ، خرفات و أكاديب
في الواقع كمغاربة لل تهمنا انتخابات الجارة الجزائر ما دام العسكر هو المتحكم في نتائجها..ولكن مع ذلك نتمني ان تكون مفاجاة سارة الينا ويفوز بعض الحكماء العقلاء من الاخوة الجزائريين…علها تكون فاتحة خير ….
مجرد محاولات استباقية ياءسة لتصفية الحراك لا كن الشعب لن يثق في من دهب للعلاج في المانيا التي يعني نضامها الصحي الرديء وترك احسن منضومة صحية في افريقيا والشرق الاوسط
المفروض حل المجلس العسكري الحاكم الأصلي للجزائر الفاسد ، الذي أفسد كل شئ في البلاد وليس البرلمان ، نهاية عصابة العسكر قريبة جدا بإذن الله تعالى لأنها تعمل ضد مصالح الشعب الجزائري الشقيق ومعادية للمغرب
اقترح على السيد الرئيس أن يحل أيضا عصابة البوليساريو؛ ؛؛والسلام
الجزائر هكذا تبقى انشاء الله تائهة
أنا صراحة مفهمتش هاد السياسة ديال الكارطون في دولة العسكر ,وعباد الله ,شعب جزائري واصلا فيه العظم (لحليب و مالقاهش أما البنان ولينا كنشوفوه عندهم غير في المعارض و المتاحف…..)زائد التظاهرات ألي كتنادي بإسقاط دولة العسكر ,هادشي كامل و بغاو يديروا إنتخابات برلمانية (زعما راه عدنا الديموقراطية )وديرو إنتخابات رئاسية و حيدو هاد العقول لمصديا و لمسوسا ألي غادي تدمر دولة حديثة عمرها 60 سنة تقريبا سميتها الجزائر.
خطاب لاحتواء جدوة الحراك المتاججة ولدر الرماد في العيون والهاء الشعب عن مطالبه في التغيير الجدري لمنظومة الحكم المتعف في البلاد وسيطرة العسكر على دواليب الحكم منذ الاستقلال دون نتائج اقتصادية أو سياسية تخدم الشعب المغلووووب على امره
تحرك تكتيكي من طرف الطغمة الحاكمة لاخماد الحراك. هذه حيلة لايجب ان تنطلي على اخوتنا في الجزائر. تخلصوا من حكم العسكر تفلحوا.
رحيل هذا النظام الدموي العسكري لم يعد مطلب الجزاىريين وحدهم بل هو مطلب كل شعوب المغرب الكبير لأنه يعرقل ازدهار بلدانها خاصة في مجالات السياحة والنقل والتجارة وخلق فرص العمل
..للبرلمان الذي بعث خطابا الى الرئيس الامريكي بايدن يطلب منه التراجع عن قرار ترامب الاعتراف بمغربية الصحراء .
نتمنى ان يتعظ المرشحون الجدد ولا ينكرون مغربية الصحراء .
محاولة بئيسة من عصابة العسكر لاخماد الحراك الجزائري الذي يطالب بدولة مدنية والبنان والحليب.
سباق ضد الساعة للالتفاف على الحراك المزمع احياؤه يوم 22 من الشهر الجاري ، بعد.فشل قنوات الصرف الصحي وعلى رأسها الشرور ، للتشويش على عقول احرار الجزاءر ، وإشعال حرب بين شعبين ، بالتطاول على ملك المغرب حفضه الله تارة ، وعلى مؤسسات المغرب عامة تارة اخرى ، لكن دون جدوى .
نظام فاقد للشرعية ، وإعلام سخيف ، وعقل مغيب ، وعجزة من مخلفات الحقبة الاستعمارية بعقلية زمن الحرب الباردة في حالة شرود ، خارج التغطية ، والعولمة .
المنطقي أن يحل المؤسسة العسكرية لحل أزمة البلاد لأن الفساد ينبع منها أما البرلمان والحكومة فمجرد واجهة أي كراكيز
رئيس البرلمان سليمان شنين مادا سيفعل هل سيكاتب بايدن او سينظم الا الحراك الشعبي إنشاء الله سيستفيد من كل التلاعبات لنظامه أعتقد في نفسه اصبح رئيس برلمان ربما سنسمع عنه معتقل يدخل في حسبات العسكر واما الباقي سيلعبون دور الكمبارس وزراء حكومة تبون حتى هو في الطريق الا الزوال حين الجيش يرى شخص آخر يقوم بما يملي عليه من الرئيس الفعلي شنقريحة ويكون رئيسا جديد
تبون يضحي بالمبرلمان قبل ما يصح به الشعب انه يلعب لعبة مع الشعب الشعب يريد القضاء على الجنرالات الفاسدين اما الانتخابات ستكون في صالح الجنرالات وسوف لن يتغير شىء في الحزاءر
دولة اسكيزوفرينية غير مستقرة بكامل مأسساتها و ستبقى في هاذا الوضع طالما حقدوا على الشرفاء المغاربة..
اللهم شافيهم و عافيعم….! ؟
غريب أمر هذه الدولة؟ يأمره الجيش بحل البرلمان بحجة ما. والحقيقة أن تبون هو رئيس القصايد صالح. هل الاتي رئيس شنخ الريحة؟ هؤلاء يحاولون الخروج من عنق الزجاجة. لكن لا نظن أن ولو جزائري واحد لا يدرك ذلك. سلموا الحكم للشعب .
اللهم كن في عون الشعب الجزائري والشقيق المغلوب على أمره في التخلص من هيمنة حكم العسكر .
جاب ليهم الله فاش يتلاهاو شوية.
اما مشاكل الجزائريين الاشقاء فلن تحل الا برحيل النظام العسكري الفاشل.
Un discours de 25 minutes sans queue ni tête. Taboune était fatigué et très faible. Des annonces disparates qui souffrent de l’absence d’une vision globale et claire. Dissoudre le parlement, remanier le gouvernement, libérer quelques 50 prisonniers politiques afin de calmer la rue et réformer le conseil constitutionnel sont les principales décisions politiques qui ne constituent pas un vrai projet de société.
La Palestine reste une cause sacrée sans préciser les moyens de défense de cette cause. Et l’obsession du régime , le Sahara marocain, n’a pas échappé à son délire qui consiste à demander l’autodétermination.
Le plus frappant est la légèreté du Taboune au sujet de la pandémie: au lieu de répondre à l’urgence de la situation par une décision exceptionnelle, à savoir aller chercher, par tous les moyens, le vaccin, il préconise d’attendre au moins sept mois, le temps de le produire localement.
Parler pour occuper le terrain, tel était le but de ce discours.
الجزاءر اخر مستعمرة ستالينية في العالم هيا يا حراك لتشتيت عصابة العجزة
لم افهم لماذا اكثر المعلقين يدخلون في شأن لا يخصهم تلك بلادهم وهم احرار فيها ينتخبو او لا ينتخبو لا شأن لنا بهم حتى نحن لنا مشاكلنا من الاحسن ان نتفرغ لها
عندما يوجه رئيس الجمهورية الجزائرية الخطاب الى الشعب ويقول فيه بأن الجزائر سيبقى موقفها إتجاه الصحراء المغربية ولن يتغيير هنا نضع نقطة استفهام ونقول بان الرئيس فهو مسير من طرف العسكر الجزائري .هل هدا هو الخطاب المقنع للحراك الجزائري . انا مغربي حر واقول للشعب الجزائري انتفضوا انتفضوا ضد هدا الاستعمار الدي ينفق اموالكم على كهيان لا يعترف به دوليا .فإن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ..يا شعب الجزائر فانهم يضحكون عليكم كونوا رجال وشهداء على بلادكم تحيا الجزائر يحيا المغرب نحن خوا خوا
إنها حيلة من حيل عصابة المرادية لمراوغة الشعب الجزائري المغلوب على أمره ومنعه من الوصول إلى الحرية التي يبحث عنها عبر الحراك الشعبي.
يحل البرلمان اوبغير او لا يغير فهذا شأنه … مادام الجنرالات هم المتحكمون في البلاد والعباد فستبقى دولة فساد بامتياز !!! خطاب تبون ينقل ما يفتى عليه من طرف الحكام الاصليين !!!
مناورة من الجنرالات .
حل البرلمان وانتخابات مبكرة والعفو عن بعض نشطاء الحراك ماهو إلا حل ترقيعي لإدخال الشعب لمنازلهم .
يجب إسقاط حكم العسكر وجعل الجزائر مدنية بحكومة ديموقراطية لتلتحق بالدول المغاربية والإفريقية التي تسارع في خلق التنمبة .
تحية للشعب الجزائري ويسقط كل حكامهم الفاسدين الذين يفقرون الشعب ويغتنون على مآسيه.
وأضاف أيضا عبد المجيد تبون بأن الصحراء الغربية ستبقى مغربية عفواً غربية وان الجزائر موقفها واضح في هذه القضية وهو تقرير مصير الشعب الصحراوي واضافا قائلا القضية ليس لها حل وبأنها أخر مستمرة في إفريقيا…. مع العلم ان الصحراء مغربية وكانت مغربية و ستبقى وستظل مغربية
واهم من يعتقد ان الشعب الجزائري يساند المملكة المغربية في وحدتها الترابية.
كلهم مسقين بمغرفة وحدة
شاف القضية غادي تحماض مع الحراك
و هو يعاود ضمص الكارطة ههههه
ولما لا إنتخابات رئاسية مبكرة مع ترك الحرية للأفضل لترشح لقيادة هده البلاد
ياك البرلمان يا لاه رسل رسالة جو بايدن على فبل الصحراء المغربية، والى جاوبهم غاي القى كولشي تبدل.
وماجاتش ثاني
اللي يقرء التع2ليقات انتاع للمراركة يضن انكم مطفرينوا
لوكان تلتهاوا بهمكم و تنساونا ماشي خير ليكم حالكم راه يعلم بيه ربي
“عفوا ها الخطاب كان خوفا من الحراك الذي سوف يعود بذكرى انطلاقه يوم 22فبراير 2019. وكان أيضا كردية فعل على المظاهرات المليونية التي شاهدناها في خراطة في منطقة القبايل قبل يومين .
ذكرى الحراك يوم 22 فبراير ، وهذا الاجراء من تبون يهدف الى كبح جما الشعب الجزائري وثنيه عن تاجيج الحراك .
وهذه خدع العسكر الحزائري لا تنطلي على الشعب الجزائري الذي قرر النضال الى ان يتجسد مطلبه المتمثل في الدلة المدنية .
لقد ضاق درعا من النظام العسكري المتهالك والفاسد .
يوحي قرار تبون حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها الإنطباع بأن البلاد غارقة في نعيم الديموقراطية، لكن الشعب الجزائري يعلم يقينا أن الحركات السلمية تمكنت من إسقاط أعتى الأنظمة الديكتاتورية على العالم، بينوشيه في الشيلي كمثال، بإمكانكم صناعة التاريخ بحراك سلمي يعيد شيئا من كرامة مغتصبة وثروة منهوبة.
جنرالات الكهل…اارءيس تبون اعفى على 60 معتقل من السجون لانهم مضلومين…والخوف كدلك من الانتفاضة الكبيرة يوم 22 فبراير التى ستكون. حاملة الغضب والسخط والكره الشديد على الجنرالات ..الشعب يريد جزاءر مدنية . جزاءر منفتحة مع جميع جيرانها…ومع العالم الخارجي…نريد العيش الكريم اين التروات اين…دنانير النفط والغاز. اين المواد الغداءية. فالاسواق الجزاءرية. لقد كرهنا وجوهكم يجنرالات. القمع والقتل. ورمي النشطاء…. فالسجون….نحن لكم بالمرصاد….ياعسكر الدل والعار……اموال الشعب الجزاءري…انهبتوها واتركتونا. للجوع….والتهميش…نهاركم هو… يوم…22/02/2021 …اما حل البرلمان واطلاق 60 سجين. هدا غطاء عاى هزبمتكم في مصالح الشعب.. الجزاءري…سياتي يوم من الايام انتهاء. حكم العسكر الضالم. لشعبع..
لماذا هذا الخوف من المؤسسة العسكرية تاج على رؤوس كل الشعب الجزاءري إذا لم تكن عسكريا ادام الواد ياالله روح انت ونحن قاءد والا مقدم احنا ذاهو ا تنحاو نهار الاستقلال
آه تم آه تم ألف آه منك يا تعلب، الشعب قال لكم تتنحاو كااااع، ألا تفهمون العربية، وقال أيضا نريد حكومة مدنية، نعم حكومة مدنية بدل عسكرية عجووووزة وعااااجزة.
شنفريحة لازم يتنحى .
أكثر من 60 سنة لازم يتنحى نعطو فرصة للشباب .
….ولكن الشعب الجزاءري قال لكم :تنحاو كاع بمعنى ككككلكم. الرسالة واضحة.
نريد إنتخابات رئاسية نزيهة قبل الإنتخابات البرلمانية حتى نتأكد أن ما وقع في سوريا لن يقع في الجزائر .
مطالب الشعب الجزائري ظاهرة للعيان وهو التخلص من بوطبون والجنرالات المهترية والعقلية القديمة والعدوانية
الرئيس الجزائري قرر حل البرلمان بدون اي سبب قانوني استجابة لمن ؟؟؟هل للشعب ام الحراك؟ ؟؟
ومقابل هدا الحل الطاءش؛ ؛؛الإغلاق النهائي والابدي للعلاقات مع المغرب؛ ؛؛؛؛؛؛
الرد على سيف الدين الجزائري. المغرب لا يتدخل في مشاكلكم الخاصة المغرب يشتغل في هدوء ويخطئ تابتة .نعم لازالت بعض النواقص في عدة ميادن والمغرب يعترف بهذا ولا يصدر ازماته الجزائر .عسكر الجزائر هو من يحشر نفسه في مصالح المغرب بدل ان ينصت لشباب الحراك ومتتطلباته يتهم المغرب ان هو من يؤجج الحراك بدل ان ينكب على مشاكله ينشر عفنه على شماعة المغرب تبونكم في اول تصريح له بعد استيقاضه من الغيبوبة كان على المغرب كابوس طاله طول فقده للوع .في الاخير اقول انتم نن يجب ان تهتمو بتبونكم وبعدوا عن المغرب ولن تجدوا منا غير اللامبالاة .
رد على على تعليق ( سيف الدين الجزائر )
انتم تعلمون الحقيقة ربما اكثر منا، نعم نحن مطفرينو عليكم رغم امكانياتنا المتواضعة، و كل شيء بدا واضحا للعالم باجمعه. لقد فاتكم القطار و بقيتو تما إلى يوم لا يعلمه إلا الله.
نصيحة لك : ابتعد عن صفحة لا تهمك راه غادي يزيد يضرك راسك ههههههه
هناك طريقان : الأول ان يستمر الحراك و يستحيل اجراء انتخابات و تسقط البلاد في فراغ دستوري لينقض العسكر على دوالب الدولة. الثاني ان يلعب الشعب اللعبة الماكرة للعسكر و يخمد الحراك و تتجه العصابة الى اعادة ترتيب “أطرها” عبر انتخابات مفبركة.
الطبون وصلو الصهد ديال القبايل …لا عليك عزيزي الطبون اارى ان قصر مرادية سيتحول الى مطعم شعبي للسمك بفعل سياسته الغبية
حكام العرب يعتقدون أن تغير الأشخاص هو الحل لمشكلات ما يعنيه شعوبهم اقتصاديا واجتماعيا وغيرها….بل تغير العقلية والمنهج. والسلوك. وطريقة الحكم وليس الأشخاص لقوله تعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. .