تتويج المغربي حمد الله بجائزة هداف "أبطال آسيا"

فاز المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق نادي النصر السعودي، بجائزة هداف دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أنهى البطولة برصيد 7 أهداف، وبات بذلك أول لاعب مغربي يفوز بجائزة هداف هذا الدوري.

وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني أن إحراز اللاعب المغربي لهذه الجائزة جاء بعد أن تساوى برصيد 7 أهداف مع مهاجم فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي البرازيلي جونيور نيغراو، وبرصيد تمريرة مساعدة واحدة لكل منهما، غير أن حمد الله حصل على جائزة الهداف كونه لعب عدد دقائق أقل خلال البطولة.

وساهم حمد الله في تأهل نادي النصر إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في كرة القدم، وسجل في جميع مبارياته مع النصر في البطولة، باستثناء مباراة واحدة، وشهدت المباراة أمام سيباهان الإيراني تسجيل هدفين له بدور المجموعات.

وتوجب على حمد الله انتظار ما ستسفر عنه المباراة النهائية، حيث نجح جونيور نيغراو في تسجيل هدفين بمرمى بيرسيبوليس الإيراني، السبت، ليتساوى اللاعبان برصيد 7 أهداف.

وبحسب تعليمات البطولة، فإنه في حالة تعادل لاعبين بذات الرصيد من الأهداف، يتم اللجوء إلى عدد التمريرات الحاسمة، وإذا استمر التعادل فإن الفائز يكون اللاعب الذي لعب عدد دقائق أقل، وقد سجل حمد الله أهدافه السبعة في 653 دقيقة لعب.

وكان حمد الله قد توج بجائزة هداف الدوري السعودي عامين على التوالي، كما فاز بجائزة هداف الدوري القطري عندما كان يلعب مع الجيش موسم 2015-2016.