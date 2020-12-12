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‫تعليقات الزوار

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  • مواطن
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    تبارك الله عليك، كافحت لتصل إلى مبتغاك. أتمنى لك مزيد من النجاح والتألق في مشوارك الرياضي… أتنبأ لك بمستقبل في ميدان التدريب واكتشاف الأبطال والمواهب الرياضية في هذا المجال…

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  • mhammed
    12 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    استمر في تدريباتك بحماسة وجدية وابحث عن مدربين أكفاء ولو كانوا أجانب وابحث عن أندية معروفة وذات صيت في الدول الأوروبية أما الا بقيتي هنا راه غدا تكون الحظوظ ديالك قليلة في التفوق وتحقيق ألقاب دولية

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  • ENSEIGNANT RETRAITE
    12 دجنبر 2020 الساعة 23:12

    Cet athlete m a revele un souvenir des annees 70 ;quand j ete au college le president du club RAJA qui fait une tournee au etablissements le vendredi soir pendant l ASS pour detecter des athletes et j ete choisi mais au club du raja a CASABLANCAISE on n a pas trouve des entraineurs qui nous guident a perfectionner nos talents

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  • Rebelde
    12 دجنبر 2020 الساعة 03:12

    Pues te felicito , primero , ganar la carrera virtual. Asi es mi pais Marruecos siempre olvida a los talentos como tu…Sigue asi y entrena mas para dar buen ejemplo de personas que nunca se rinden a pesar las
    pesimas condiciones enmi querido pais

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