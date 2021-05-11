تجارة المخدرات تدين شخصين أجنبيّيْن بمراكش

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، شخصين يحملان جنسية أوروبية، وهما من أصول مغاربية، بالسجن النافذ، لتورطهما في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة ذاتها بـ3 سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول “ف. م”، وبـ4 سنوات ونصف حبسا نافذا وبالغرامة بنفسها في حق المتهم الثاني “ب، ر”.

كما قضت المحكمة ذاتها، في هذا الملف، بتعويض لفائدة مصالح الجمارك قدره 378000 درهم وغرامة قدرها 84000 درهم.

وكانت فرقة محاربة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أحالت، يوم 12 أبريل الماضي، المتهمين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، بعدما توقيفهما على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة بخصوص شحنة مشبوهة موجهة نحو أوروبا.

ومكنت هذه التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهما، وحجز السيارة المستعملة في نقل المخدرات، وحوالي 5 كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا، معبأة بعناية داخل كبسولات مدسوسة في الشحنة موضوع البحث.

وبعد محاكمة المعنيين، يبقى البحث متواصلا في حق شريك ثالث لهما مازال في حالة فرار.