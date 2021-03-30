تجار بني ملال يحتجون على ظاهرة الباعة الجائلين

خاض أرباب المحلات التجارية بحي القصبة ببني ملال مسيرة احتجاجية نحو مقر الباشوية، الإثنين، احتجاجا على تنامي ظاهرة الباعة الجائلين، ورفضا للواجب التكميلي في نظام المساهمة المهنية الموجهة للتأمين الإجباري عن المرض وكذا التصريح الإلكتروني برقم المعاملات.

كما قرر التجار إغلاق محلاتهم طيلة صباح الإثنين، وعبروا من خلال يافطات عن رفضهم للواجب التكميلي في نظام المساهمة المهنية الموجهة للتأمين الإجباري عن المرض وكذا التصريح الإلكتروني برقم المعاملات، مؤكدين تعارض النظام الجديد مع القوانين والفصول 6 و39 و40 من الدستور، موردين أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء، بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية.

وذكرت الحمد لالة شريفة، رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، أن “الاحتجاج جاء للتعبير عن رفض التجار لهذا النظام الضريبي، وللتنديد بتملص السلطات من وعودها، على الرغم من أن السيل وصل الزبى بسبب كساد التجارة مقارنة مع حجم الضرائب التي أثقلت كاهل أرباب المحلات، ما جعل هذه الفئة تتجرع مرارة العيش في ظل منافسة غير مشروعة”.

وأضافت الجمعوية ذاتها أن “الأمر لم يعد يتعلق بالحصار المفروض عن التجار من طرف الباعة الجائلين، وإنما بمحاولة ضرب عرض الحائط إرادة التجار وحقهم في ممارسة تجارتهم وفق ما يخوله لهم القانون”، مشيرة إلى أن “هناك تجاهلا للمعضلة، ربما تخوفا من حراك الفرّاشة”، داعية السلطات المحلية إلى “عدم نكث وعودها القاضية بتحويل الفرّاشة الى الأماكن مخصصة لهم”.

جدير بالذكر أنه في الوقت الذي يطالب فيه التجار بتحرير الشوارع، تتزايد أفواج الباعة الجائلين الذي يواجهون السلطة بطلب الشغل، ما يضعها بين مطرقة هؤلاء وسندان التجارة المنظمة.