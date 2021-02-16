"تجاوزات مهنية" توقف مقدم شرطة في تطوان

"تجاوزات مهنية" توقف مقدم شرطة في تطوان
صورة: هسبريس
الثلاثاء 16 فبراير 2021 - 22:52

قررت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال الثلاثاء، توقيف موظف أمن برتبة مقدم شرطة كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تطوان، مؤقتا عن العمل، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات المهنية والإخلالات الشخصية المنسوبة إليه.

ويأتي إصدار هذه العقوبة التأديبية على خلفية الاشتباه في تورط المعني بالأمر في قضية زجرية تتمثل في المشاركة في تعريض مستخدم في محل تجاري للتهديد بواسطة السلاح الأبيض المقرون بالضرب والجرح باستعمال أصفاد معدنية غير نظامية، وذلك بسبب خلاف شخصي سابق بين الطرفين، وهي القضية التي شكلت موضوع بحث قضائي معروض حاليا على القضاء.

كما جرى، بالموازاة مع الإجراءات الإدارية الجارية في حق موظف الشرطة المخالف، الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه على العدالة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.

المديرية العامة للأمن الوطني تطوان توقيف مقدم شرطة

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