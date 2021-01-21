تجهيزات السيارة الإضافية ترفع استهلاك الوقود

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن تجهيزات السيارة الإضافية مثل تدفئة المقعد أو تدفئة المقود أو تدفئة الزجاج الأمامي تمتاز بأنها عملية، خاصة خلال فصل الشتاء، كما أنها توفر لقائد السيارة المزيد من الراحة أثناء القيادة، إلا أنها تؤدي في الوقت نفسه إلى زيادة استهلاك الوقود.

وأوضح الخبراء الألمان أنه تسري القاعدة العامة التالية: كل 100 وات طاقة تستهلك نحو 0.1 لتر/100 كلم من الوقود.

وكأمثلة على ذلك تستهلك تدفئة الزجاج الأمامي (طاقة 800 وات) 0.8 لتر/100 كلم من الوقود، بينما تستهلك تدفئة المرايا الجانبية (طاقة 400 وات) 4ر0 لتر/100 كلم من الوقود.

وتستهلك تدفئة المقود (طاقة 50 وات) 0.05 لتر/100 كلم، في حين يستهلك شحن الهاتف الذكي أو جهاز ملاحة جوال (طاقة 10 وات) 0.01 لتر/100 كلم.

كما أن الوظائف القياسية ترفع هي الأخرى استهلاك الوقود؛ فعلى سبيل المثال تستهلك وظيفة التهوية المضبوطة على درجة متوسطة (طاقة 170 وات) 0.17 لتر/100 كلم.

وفي حال استخدام وظائف التدفئة لكل من الزجاج الأمامي والمقاعد والمقود والمرايا الجانبية مع شحن الهاتف الذكي في الوقت نفسه، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود بمعدل 1 لتر/100 كلم تقريبا.

ولتجنب زيادة استهلاك الوقود والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته ينبغي إيقاف عمل تجهيزات الراحة في حال عدم الاحتياج إليها.