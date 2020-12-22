تجهيز 9 مراكز للتلقيح ضد كورونا في الحي الحسني

أنهت سلطات الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية عمليات تجهيز تسعة مراكز بآلات التبريد والمعدات المستخدمة في عملية التلقيح ضد كورونا، التي سيشرع فيها بمجرد تسلم المغرب اللقاح.

وموازاة مع هذه الخطوة، أكد مسؤول ترابي بمنطقة الحي الحسني أن السلطات الصحية حرصت على إخضاع عدد من الأطباء والممرضين، ممن سيشاركون في عملية التلقيح، لدورة تدريبية مكثفة، قبل انطلاق أكبر عملية تلقيح ضد مرض فيروسي بالمغرب.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مسؤولين محليين فإن تجهيز تسعة مراكز بكل من ليساسفة والحي الحسني والألفة سيتيح تلقيح مواطن كل ثلاث دقائق، وبالتالي تفادي أي شكل من أشكال الاكتظاظ، سواء داخل هذه الأماكن أو خارجها.

وقال حسن السلاهمي، رئيس جمعية الألفة، إن المجتمع المدني يعتبر شريكا مهما في عملية التلقيح الشاملة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السلاهمي، في تصريح لهسبريس، أن الجمعيات شرعت في عملية تحسيسية بأهمية التلقيح ضد هذا الفيروس المعدي، للمساهمة في تسريع وتيرة القضاء عليه بشكل جذري.

وأوضح المتحدث ذاته أن المراكز التي تم تشييدها في منطقة الحي الحسني تم تجهيزها بمعدات تسهل تسريع وتيرة التلقيح، الذي يشمل في المرحلة الأولى المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة، والذين يعانون من هشاشة صحية لا تساعدهم على مقاومة فيروس كورونا.