تحاليل تؤكد براءة "أسترازينيكا" من تجلط الدم

تحاليل تؤكد براءة "أسترازينيكا" من تجلط الدم
صورة: أ.ف.ب
الإثنين 22 مارس 2021 - 11:31

أعلنت شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية للأدوية أن فحصا جديدا، أجرته على لقاحها المضاد لكورونا ،لم يظهر أي ارتفاع في مخاطر تجلط الدم.

وقالت الشركة، اليوم الاثنين، إن مجموعة خبراء مستقلة لم ترصد أي مخاوف تتعلق بالسلامة. كما لم يسفر البحث عن جلطات دموية في الدماغ تسبب “خثار الجيب الوريدي المخي”.

وكانت عدة دول أوقفت استخدام اللقاح بداعي “حدوث تجلط دموي في الأوردة الدماغية عقب تلقي اللقاح في بعض الحالات القليلة”. ثم استأنف بعضها استخدام اللقاح حاليا.

وأكدت دراسة المرحلة الثالثة، التي أجريت على حوالي 32.500 شخص في الولايات المتحدة وشيلي وبيرو، الفعالية العالية للقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا، حسب ما أكدت الشركة المنتجة.

وأضاف المسؤولون عن “أسترازينيكا” أن اللقاح يقي من الكورونا بفعالية تبلغ نسبتها 79%، وبالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما تصل إلى 80%.

وهذا يعني أن عدد الإصابات التي ظهرت بين كبار السن في المجموعة التي تم تلقيحها كانت أقل بنسبة 80% مقارنة بمجموعة الضبط.

وأعلنت الشركة أن الفعالية في جميع الفئات العمرية، فيما يتعلق بتطور المرض إلى مضاعفات حادة، تصل إلى نسبة 100 في المئة.

وتم تطوير اللقاح المسمى “AZD1222” بواسطة “آسترازنيكيا”، بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، وأطلق استخدامه على نطاق واسع في بريطانيا منذ شهر يناير الماضي.

وتحدث وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن “المزيد من الأخبار الجيدة”. وذكر على “تويتر” أن “نتائج فحص أمريكي حول لقاح أكسفورد أسترازينكا تظهر بوضوح أن اللقاح آمن وفعال للغاية”.

أسترازينيكا أوكسفورد الحملة الوطنية للتلقيح تجلط الدم فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • [email protected]
    الإثنين 22 مارس 2021 - 11:41

    هده لعبة قدرة من دول أوروبية لضرب لقاح أسترازينيكا بعدما لم يحصلوا على أكبر عدد من اللقاح وبعد أن تم التفاوض معهم على نسبة كبيرة من اللقاح قامت مختبرات أوروبية بنفي ماتم تداوله عن تسببه في تجلط الدم (العالم لايرى إلى المصالح)

    18
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  • أيوب بن
    الإثنين 22 مارس 2021 - 11:41

    معظم الدراسات تتوقع أن يكون الفيروس موسمي، و بالتالي التلقيح سيكون موسمي و ثمن لقاح استرزينكا في المتناول.

    4
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  • hta
    الإثنين 22 مارس 2021 - 11:52

    نسال الله سلامة للجميع تلقينا الجرعة تانية من اللقاح ولله الحمد الامور علا ما يرام

    10
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  • حرب اللقاح. لعبة ثانية.
    الإثنين 22 مارس 2021 - 12:21

    الان عرفنا علاش كورونا جات. هده كلها لعبة من الاتحاد الاوروبي. السبب واضح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. الان لعبة اخرى لتمديد حالة الركود الاقتصادي بعرقلة تلقيح العالم بسرعة. اول لقاح وافضل لقاح الدي صنعه الروس لا زال لم يرخص له… تفهم تتسطا….؟؟؟؟

    -3
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  • محمد
    الإثنين 22 مارس 2021 - 12:45

    ردا على التعليق رقم 1
    أنا في هذا التعليق لا أدافع عن الدول الأوروبية لأن كل دول العالم تسعى إلى مصالحها ولكن من الإنصاف قول الحقيقة وهي أن شركة أسترازينيكا لم تفي بالعقود الذي أبرمتها مع الإتحاد الأوروبي وقد تم نشر العقود عبر وسائل الإعلان للعلم أن ألمانيا وحدها دعمت اللقاح لصالح الدول النامية ب 2،2 مليار أورو لكن بريطانيا سيست لقاحها مما أدى إلى التصعيد الأوروبي.

    3
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