تحركات دبلوماسية مغربية قبل جلسة مجلس الأمن

دشنت الدبلوماسية المغربية تحركات سياسية مع أطراف دولية تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الأمن حول تطورات ملف الصحراء المغربية الأربعاء المقبل.

مصادر مطلعة كشفت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، سيجري مباحثات مع وزراء خارجية بعض الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات الإقليمية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.

وفي السياق ذاته، أجرى الوزير بوريطة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الفيتنامي بوي تانه سون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل 2021.

ويرتقب أن تلي هذا الاتصال اتصالات أخرى مع أعضاء غير دائمين بمجلس الأمن.

وشمل التحرك الدبلوماسي المغربي الجانب الروسي، العضو الدائم بمجلس الأمن؛ إذ أجرى قبل يومين سفير المملكة المغربية بروسيا لطفي بوشعرة، لقاء موسعا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ركز على نزاع الصحراء.