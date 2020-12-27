تحسن الوضعية الوبائية يفتح سوق تنغير الأسبوعي

في إطار تتبع تطورات الحالة الوبائية بإقليم تنغير، قررت اللجنة الإقليمية لليقظة إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة تنغير، ابتداء من الاثنين المقبل، بعد التحسن الإيجابي للحالة الوبائية بالإقليم، واستجابة لمطالب العديد من التجار والمهنيين.

وحسب معطيات وفرتها المصالح المعنية، فإن السوق الأسبوعي سيتم فتحه بشكل كلي أمام الساكنة والتجار والمهنيين بداية الأسبوع المقبل، بعد إغلاق دام لأكثر من 6 أشهر، بسبب الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

واستنادا إلى المعطيات ذاتها، ستجرى عملية إعادة فتح السوق الأسبوعي بمدينة تنغير في احترام دقيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، إذ سيتم الحرص والسهر على ضمان احترام الوافدين لإجراءات السلامة الصحية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

وحسب مصدر مسؤول باللجنة الإقليمية لليقظة، فإن قرار إعادة فتح السوق المذكور يندرج في إطار الجهود الرامية إلى الدفع بدينامية الاقتصاد المحلي والإقليمي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها “كوفيد-19”.

يشار إلى أن السوق الأسبوعي نفسه تم إغلاقه في وجه المواطنين والتجار والمهنيين يوم 30 مارس الماضي، بعدما تدخل عامل الإقليم، والكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، عبر تسخير القوات العمومية لإفراغ السوق من المواطنين والتجار، الذين لم يستجيبوا لنداء السلطات العمومية المتعلق بتطبيق الحجر الصحي.