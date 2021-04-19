تحسن مؤشر "مازي" ينعش بورصة الدار البيضاء

أفادت مذكرة المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، بخصوص نشاط البورصة، أن مؤشر “مازي” سجل تحسنا بـ 0,8 في المائة، ليسجل أداء سنويا بنسبة 2,9 في المائة.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعزى بالأساس إلى تطور المؤشرات القطاعية لـ “البناء ومواد البناء” بـ 1,2 في المائة، و”البنوك” بـ 0,4 في المائة، و”المعادن” بـ4,6 في المائة.

في المقابل، وفق المذكرة ذاته، تراجعت المؤشرات القطاعية لـ “المشروبات” و”الترفيه والفنادق” بـ 0,3 و1,7 في المائة تواليا.

وأوردت مذكرة بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 273,9 مليون درهم مقابل 415,3 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 52,1 مليون درهم مقابل 69,9 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.