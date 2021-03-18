تحقيق يطال عنف شخص بزي مدني ضد محتجين

أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقا لتحديد هوية شخص بلباس مدني، ظهر في صور ومقاطع فيديو، استعمل العنف ثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأكدت ولاية الجهة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصالحها باشرت التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
جدير بالذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا وفيدوهات لشخص بزي مدني قام بتعنيف وضرب محتجين، ما أثار موجة عارمة من الغضب، حيث طالب معلقون بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المعني بالأمر.
الشعب في فترة كورونا اصبح الكل يضربه ابتداءا من المقدم و القوات المساعدة و القايد و رجال الامن ..
هل اصبح الشعب مذلولا الى هاته الدرجة
خاصو يتعاقب. إلى كان رجل أمن راه خاصو يلبس الزي الرسمي ديالو ولا يدير إشارة الامن فيديه. حشومة عليه الله ياخد فيه الحق اليوم قبل غدا.
فتح تحقيق ملف رقم مليون او اكتر مع اغلاقه دون اتخاد جراءات تطبيقية وتستمر القصة
جملة فتح تحقيق هي أكثر كلمة تم النصب بها على المغاربة منذ 70 عام …
هي على هاد الحساب لي لابس الكسوة هو لعندو الحق يضرب
التحقيق خاص دوك المسؤولين لكيعطيو الاوامر باش عنفو الناس
و الله يهدي الجميع
لا نريد تحقيق اداري بل نريد تدخل الوكيل العام بالربط من اجل اعطاء تعليماته بفتح تحقيق قضائي وتقديمه امام العدالة رحنا ولينا شوهة امام المجتمع الدولي راه في هذه الحالة يجب على وزير الداخلية تقديم استقالته و وزير العدل الا بغنا تحقق الديمقراطية المنشودة
ما هذا التناقض ؟ الأساتذة المحتجون كانوا يستفزون رجال الأمن بشئ الوسائل بما فيها الامتناع عن مغادرة الشارع والصراخ في وجههم والاعتراض والتظاهر بالإغماء ولعبة “موت احمار”. فلماذا البحث عن معاقبة رجال الشرطة إذا كانوا يقومون بعملهم ؟ إذا كان الأمر دائما هكذا فسيضطر رجال الشرطة إلى التقاعس عن أداء مهامهم خوفا من المتابعة.
الله ياخد فيه الحق لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
التحقيق يجب ان يبدا من انفسكم اولا من اعطى الاوامر لهذه المجزرة …؟؟
مشاهد و فيديوهات ، توثق أنه مسخر من طرف ضابط ” قائد “,و رجال الامن و رجال القوات المساعدة الدين يلازمونه في تحركاته ،حيث أطلقوا هدا الوحش أمامهم و كلما فعل فعلته بأستاذ يتدخلون بتفقد و جمع هدا الاخير . إدن فهو شخص غير مجهول لدى تلك السلطة التي تلازمه . فإدا كان لابد من تحقيق أن يشمل رجال السلطة أولاءك الدين حرشوه أمامهم لنهش أجساد العزل الاساتذة.
ربما أنت لا تعرف ما الذي قصده المنشور، أو ربما لم تكن متتبعا للأحداث.
الكلام هنا غير منصب على رجال الشرطة أو القوات المساعدة أو غيرهما ممن يلبسون زيا رسميا.
وإنما حول أشخاص عاديين بدون لباس وبدون أي علامة تبين هويته أو المؤسسة التابع لها..
كانوا يضربون الأساتذة المحتجين بأبشع الطرق وبودن شفقة ولا رحمة، ومن اطلع على الأحداث فحتما سيدرك أن ذلك المنظر كم يحز في النفس.
كا تحس بالحݣرة
يجب محاسبة كذالك المسؤول عن تلك المنطقة الأمنية التي وقع فيها الاعتداء أمام أعين عناصره دون توقيفه في تلك اللحظة
باسم الجائحة تم استغلال كل وسائل المخزن لتعنيف و سلخ و ضرب اوجه الشعب لي ما عندو لي يكاليه
اولا وقبل كل شيء الاستاد والمعلم والدكتور والطبيب لا يحق لأي أحد تعنيفهم ثانيا ان تكون شخص مدني او عاذي او تنوض تضرب معلم قرا حتى عيا هاذي ما يقبلها لا ربي لا عبذو خاصو يمشي فين يتربى او يكون عبرة لغيره…
زعما المشكل فالزي المدني او الرسمي راه قرار التعنيف غلط. هادوك ماشي شمكارة كيديروا الشغب هادوك اساتذة وخيرة المجتمع كيطالبوا بحقوقهم خص الدولة تتفاوض معهم وتسمعهم اما هاد الاسلوب الهمجي كيسيء لشكل الدولة. كنشوف اخبارهم فصفحات بعض الدول كنحشم
رأي قانوني
مقدم يعتقل استاذ تعسفيا وخارج القانون والاختصاص
التفريق يكون بالايدي وليس ” بالشمالات والنصوصا”
وبالزي النظامي وليس المدني وعون السلطة مجرد راصد يعاين ولاصفة له للقيام بالتفريق أو الفض.
عون السلطة ليست لدية الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية التي تمارس مهامها في اطار التقييد بالمساطير القانونية تحت اشراف النيابة العامة .
ما قام به “المقدم” خارج عن اختصاصه سلوك مجرم، ويعتبر اعتقال تعسفي غير قانوني، وشطط في استعمال السلطة، وانتحال وظيفة عمومية يعاقب عليه القانون.
العقاب يجب أن يشمل من ارتكب العنف ومن أمر ومن سهل ارتكابه.
يجب أن يحاكم الجهاز الأمني بأكمله .. سواء كان بالزي المدني أو بالزي الوظيفي .. ما هي الجريمة التي ارتكبها الأساتذة المحتجون حتى يواجهوا بعقوبة الضرب والاعتداء عليهم بتلك الصور الوحشية والبدائية والحيوانية… أمة يتعرض فيها المعلم للاهانة يستحيل أن تقوم لها قائمة… كيف لمن يتعرض لأبشع صنوف المهانة والتعذيب أن يربي الأجيال على حب الوطن
المخزن يعامل جميع الشعوب بالود والحسنى من الأفارقة للجزائريين للعرب والاوروبيين في حين يقابل شعبه العزيز بالهراوة والاعتقال والأحكام السجنية وما خفي أعظم
malgré qu on est contre la violence mais ce que font ces profs est inacceptable.ils protestent chaque année depuis bien longtemps. toujours revendications. ils ont signé un contrat ils doivent le respecter ce sont nos élèves et système éducatif qui souffrent
الى صاحب التعليق رقم 7 ..
اخي هل فعلا تملك ذرة من الانسانية لتتفوه بمثل هذا الكلام .. حتى لو افترضنا ان الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على خط هل من حق السلطة تعنيفهم … الا يكفل الدستور المغربي الحق في الاحتجاج؟ … الا ينص الدستور المغربي على عدم المساس بأي مواطن مغربي كيفما ما كانت الدريعة ؟؟
عد الى رشدك هداك الله
هههه ردوه غير شخص بزي مدني ههه
العنف ديال المخزن ماشي غريب على المواطن الي خرج يهضر على حقوا ياكل لعصا
سيفتح تحقيق و سيطول التحقيق و سينسى التحقيق و سيطوى الملف
هي دابا غير نهبط للمظاهرات بزي مدني ونبقى نفرشخ في عباد الله وحتى واحد ما غادي يهضر معايا حتى لمن بعد عاد يفتحو تحقيق باش يعرفو شكون أنا!!!
الطنز هادا
فعلا الكل لاحظ ذاك الشخص الغليظ المنفوخ. يظن نفسه رامبو وهو يضرب أولئك الضعفاء الذين انهكهم الجوع والسفر.. . كان يلبس تي شورت مخطط عموديا بالأبيض والأسود وكاسكيطا سوداء..