تحقيق يطال عنف شخص بزي مدني ضد محتجين

أعلنت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقا لتحديد هوية شخص بلباس مدني، ظهر في صور ومقاطع فيديو، استعمل العنف ثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وأكدت ولاية الجهة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مصالحها باشرت التحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا وفيدوهات لشخص بزي مدني قام بتعنيف وضرب محتجين، ما أثار موجة عارمة من الغضب، حيث طالب معلقون بضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة المعني بالأمر.