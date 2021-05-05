تحقيق يوثق رحلة مغاربة القرن 17 لأداء الحج

تحقيق يوثق رحلة مغاربة القرن 17 لأداء الحج
الأربعاء 5 ماي 2021 - 08:27

عن منشورات دار أبي رقراق بالرباط، صدر حديثا تحقيق لرسالة تعود إلى القرن السابع عشر، تؤرّخ لكيفية حجّ المغاربة، وما تمر به الرحلة من محطّات، وما يرافق ذلك من تدابير استعدادا واحترازا.

صدر هذا المؤلف الجديد بعنوان: “التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق الحجاز”.

وفي ظهر غلاف هذا المنشور، كتب حسن حافظي علوي، دارس المخطوط ومحقّقه: “هذا الكتاب ليس رحلة بالمعنى الصحيح للكلمة، بل رسالة مطولة كتبها أبو سالم العياشي لتلميذه أبي العباس أحمد المكيلدي، يطلعه فيها على كل ما يحتاج إليه في الطريق إلى الحجاز”.

وترد في هذه الرسالة، وفق المصدر نفسه، مراحل الرحلة، ومصادر المياه، من ينابيع وآبار وأنهار، وأنواع السلع الرائجة في مختلف الأسواق، وأماكن التزود بالميرة والعلف، وأماكن بيع الدواب المنهكة بطول السفر وشراء أخرى بديلة.

كما يحثّ الشيخُ تلميذَه على “ارتياد الأضرحة والمزارات للتبرك، ولقاء المشايخ للاستزادة في العلم”، و”قراءة بعض الأوراد والأدعية والتعويذات طلبا للتّحصين والحماية والسلامة في النفس والمال”، مع تحذيره “من السرقة والحرابة، ومن المشاكل الأمنية التي يعانيها الحجاج، والخلافات التي قد تقع في ما بينهم أثناء الرحلة”.

وتكمن أهمية هذا الكتاب، حَسَبَ المصدر ذاته، في “تشديده على النشاط التجاري الذي كان يمارسه الحجاج لتمويل رحلتهم إلى الديار المقدسة، والإجراءات التي كانوا يتخذونها لمواجهة مختلف الأخطار الطبيعية والبشرية”.

وهي المعلومات التي حقّقت ودُرست لكونها “وثيقة تاريخية فريدة، تسلط مزيدا من الضوء على التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمختلف المدن التي كان يمر منها ركب الحاج المغربي، في القرن الحادي عشر للهجرة، أي القرن السابع عشر للميلاد”.

الأراضي المقدسة المجتمع المغربي حسن حافظي علوي رحلة الحج

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • Nidal fahsi de Fes
    الأربعاء 5 ماي 2021 - 08:33

    كان اجدادنا يضحون بالغالي و النفيس بل بحياتهم من اجل حج بيت الله، الآن كل شيء متوفر و باقل مجهود فاللهم لا تحرم اي مسلم من هذا المقام.

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
هيسطوريا: الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 22:30

هيسطوريا: الحاج المسفيوي القاتل المتسلسل

صوت وصورة
منازل الروح: أعظم طريقة لعبادة الله
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 17:00

منازل الروح: أعظم طريقة لعبادة الله

صوت وصورة
CMR وتحويل معاش التقاعد
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 14:25

CMR وتحويل معاش التقاعد

صوت وصورة
المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 13:25

المؤسسة المتعددة الوظائف للنساء

صوت وصورة
تقنين زراعة القنب الهندي
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:29

تقنين زراعة القنب الهندي

صوت وصورة
تراكم النفايات بمدينة تمارة
الثلاثاء 4 ماي 2021 - 10:28

تراكم النفايات بمدينة تمارة