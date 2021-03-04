تحول وزان وشفشاون إلى "محور الكيف" يخلق جدلا عارما في المغرب

فجّر مطلب تقنين “الكيف” في مناطق “الشمال” والريف نقاشا واسعا بين نشطاء مغاربة بشأن الأقاليم المعنية بـ”قانون الرباط” والشرعية التاريخية لكل إقليم، إذ تطالب بعض الأصوات الحقوقية والمحلية في منطقة الريف بجعل محور “كتامة باب برد” أساسيا في أي إستراتيجية تهم منطقة الشمال؛ وذلك ردا على توجه الدولة إلى اعتماد مناطق وزان والشاون “محور الكيف” في المناطق الشمالية.
وفي غمرة الاستعداد للانتخابات المحلية والتشريعية، التي ستقام في أواخر هذا العام، انبثق نقاش “تقنين الكيف” بالمغرب وسط آمال عريضة بتمكين المزارعين من آليات تمكنهم من الاستفادة من محصولهم الزراعي بشكل قانوني، والسماح باستخدام القنب الهندي في المجال الطبي؛ وهو نقاش “قديم” يتجدد مع كل مناسبة انتخابية، ويبدو اليوم أن هناك توجها رسميا للحسم في هذا الموضوع.
وتسارع أحزاب سياسية في منطقة الشمال الزمن من أجل رسم معالم “النقاش” العام بشأن تقنين الكيف والمناطق المعنية بهذا المطلب، بينما يضغط حزب الأصالة والمعاصرة المعارض من أجل جعل منطقة “وزان الشاون” محور الكيف في الشمال، بينما يرفض نشطاء محليون في الريف خطوة تحويل النقاش من مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية للمزارعين إلى ”مطلب الشرعية التاريخية”.
وقال شريف أدرداك، رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، إن “سكان قبيلتي كتامة وايت سداث بمنطقة صنهاجة سراير وكذلك قبيلة بني خالد بمنطقة غمارة يتشبثون بما يسمونه “الشرعية التاريخية” المستمدة من الظهير الخليفي الصادر سنة 1935 إبان الحماية الإسبانية؛ وهو ما يخولهم دون غيرهم – حسب قولهم- الحق في زراعة “الكيف”.
وأورد الناشط الريفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما لا يعلمه عامة الساكنة أن مناطق أخرى من المغرب كانت تزرع “الكيف” خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. إضافة إلى ذلك، هناك مناطق معينة تمتعت بالحق القانوني كذلك لزراعة “الكيف” إبان الحماية الفرنسية كالقنيطرة والحوز، قبل أن يلغي هذا الحق سنة 1954″.
واعتبر الناشط الحقوقي أن “نقاش الشرعية التاريخية مغلوط في نظري وبالدليل العلمي؛ لأن “الكيف” قبل تقنينه من طرف سلطات الحماية الإسبانية والفرنسية كان يزرع كباقي النباتات في جميع تراب المملكة، لكن تمركزه في منطقة الريف الأوسط الأعلى لأسباب سياسية وسوسيو اقتصادية جعل من هذه المنطقة مهدا لزراعة “الكيف” في مغرب ما بعد الاستقلال”.
وتابع: “رفض ساكنة هذه المنطقة المساعي الرامية إلى جعل محور “وزان الشاون” مركزا لزراعة “الكيف” راجع بالأساس إلى تخوفهم من المنافسة الاقتصادية، خصوصا أن هذا المحور قريب من المدن الكبرى (طنجة، تطوان، الرباط) ويتوفر على بنية تحتية ولوجيستيكية جيدة مقارنة بمنطقتي صنهاجة وغمارة المتواجدتين بالريف الأوسط الأعلى”.
ويعتقد أدرداك أن “حل مشكل زراعة “الكيف” رهين بتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وترسيخ الديمقراطية بمحور كتامة باب برد والمناطق المحيطة. وهذا يتطلب، في البداية، تغييرا للوجوه السياسية المتحكمة في المنطقة والمشكلة في غالبيتها من أشخاص لهم علاقة بتجار المخدرات؛ فهم يستفيدون من بقاء الأوضاع على حالها، ويسوقون لخطاب غير واقعي بأروقة ودهاليز المؤسسات الدستورية بالرباط، مما يجعل جميع البرامج الرامية إلى حل إشكالية زراعة “الكيف” تنتهي بالفشل الذريع”.
ويقف المتحدث عند ما اعتبره إقصاء منطقة “صنهاجة” من نقاش “الكيف”، وهو “إقصاء مقصود؛ لأنه لا يمكن حل إشكالية زراعة “الكيف” دون البدء من المنطقة التي كانت شرارة توزيعه نحو باقي المناطق المحيطة في مغرب ما بعد الاستقلال”.
إذا تم الموافقة على مشروع (تقنين القنب الهندي) فسيكون صفعة قوية لسكان منطقة الشمال.. ستزداد المزارع ويزداد معها المدمنون..
المستخلص المادي المغري من مستخلص الكيف اغرى المزارعين و المتداولين تجربة تعاطي الكوكايين كاستكشاف للمادة المخدر الذي يسمعون عنه و عن مغامراته فوقع الكثير من هؤلاء ضحايا ادمان ما يقايضوه من سيولة هزالة الكيف مقابل هول ما تتلفه الكوكايين من ميزانيات رؤوس اموال الكيف و الاغنام و وو ما يعني خطوة يقدمها الكيف في اقتصاد الدولة ترجع بانزلاقات خلفية اقتصادية مجتمعية و النتيجة تفاقم حالات الانتحار بالمنطقة و المنطقة منطقة انزال عنيف لكل المحرمات المرغوبة و سن القوانين اسمى عن كل اعتبار
سبحان الله العظيم الأحزاب ا يهمها مصلحةالبلاظ ولا العباد همها اكتساح الساحة باي كان لمقاعد زائلةلا محالة فعوض البحث عن سبل التنمية المستدامة كما قادرة على تغيير الواقع المعاش في المناطق الهشة فإنها تبحث عن استغلال ضنك عيش المواطن بحلول غير شرعية اجابه للتصويت عليها فسبحان الله العظيم
ههه … هههه … يا له من نفاق. نفاق مغربي لا غبار عليه. أين كنتم حينما تحولت المدينتان إلى بؤر للإنتحارات الفردية و الجماعية؟ هاتان المدينتان بالضبط تعيشان منذ سنوات تحت رحمة المشانق. لم يمر يوم في اعتقادي إلا و سجلت المدينتان على الأقل انتحارا واحدا. أنا لست لا مع زراعة الحشيش و لا مع فكرة الإنتحار، أنا مع العدالة الإجتماعية، مع وطن يحتضن مواطنيه بحنان. هانان المدينتان تفتقران لأي شيء يمكن أن يجعل الشاب يفتح فيهن منزلا و يدشن عشا له. هاتان المدينتان ترزحان تحت وطأة تهميش ممنهج و خبيث. و للأسف جمال المدينتين لم يشفع لهن في الحصول على رحمة ممن يتولون شؤوننا في هذا البلد. أنا ريفي من الحسيمة لكني أتعذب لحال مواطني في المدينتين على وجه الخصوص رغم أن مدينتي تعاني الأمرين.
على الأقل لساكني الحسيمة أفراد خارج المغرب يتدبرون شؤونهم المعاشية .. إلى حين.
قال المطرب الشعبي ادريس الزيطي عن الكيف :
لو كان الكيف مزيان كون درنا منو فدان
قصصتو بالموس. ذقتو جاني مسوس
شديتو نقيتو بأربعين باش شريتو
الكيف حلو وبنين. إذا دار فيك الخير يطيح لك السنين
نحن قبائل جبالة
سنصبح أغنياء إن شاء الله
هذه الننبثة
سترجع المغاربة أغنياء
لا تخافوا مستقبل زاهر ينتضر قبائل جبالة
زرعوا جميع الأراضي بالكيف
يجب إستغلا كل شبر من الأرض
خليوا غير طريق الشاحنات
واعملوا شركات داخل المزارع
لا تبيعوه كمادة خامة لأن الربح سيكون قليل
سنقم بتعليبه مثل السردين
وكل علبة تباع منتوجة و علبة داخل المغرب
هذها راها دجاجة بكمونها
قبائل جبالة المغربية ستصبح غنية .
لن نحتاج للهجرة مستقبلا .
فضيحة تاريخية المغرب اذا شرع المخدرات فهو حاليا أكبر منتج ومصدر الحشيش فمابالك اذا تمت شرعنته انها مهزلة كبيرة
أتمنى أن يتم تعميمه في كل مناطق المملكة وأتمنى أن يكون دخل للبلاد …نحن في العالم متهمون بالحشيش…حتى من أعدائنا جيران الشر… أتمنى فقط أن يتم تقنينها وجعلها في إستخلاص الأدوية وستكون قوة ظاربة لأعداء الوطن
مناطق زراعة الكيف حسب مجلة مغربية تنطلق من اقليم الحسيمة الى اقاليم تاونات الشاون تطوان وزان العرائش وسيدي قاسم بل وحتى بعض اجزاء من فاس ومكناس .
زيدو قننو الروتين ايومي واسياحة لجنسية هههههه ههههه
زراعة القنب الهندي الحلال لصناعات الصيدلانية والتجميلية واشياء اخرى مطلب كل سكان جبال الريف الحلال يبقى حلى بعشر ويزكى ويحج به من يطالب بالشرعية التاريخية للمنطقة والقبيلة مخافة نزول السعر هم من مافيات التهريب بالحشيش ليس الكيف الحلال
الأحزاب الانتهازية تستغل حسن نية دافعي الضرائب، فموضوع الكيف ليس موضوعا أساسيا يستحود على هذا المستوى من النقاش العام وليس بوليد اليوم فهو من أيام الإستعمار ،وهناك فءات تتبنى الخوض في الموضوع للحصول على المقاعد البرلمانية لااقل ولا أكثر، فبن شماس قبله صعوده إلى قبة الاسترزاق كل خرجاته وحواراته كانت حول موضوع الكيف،
ادا افترضنا أن الكيف منع من الزراعة ومنع من الترويج فلماذا التبغ يزرع ويوزع بحماية من السلطات الأمنية التي يدفع أجرتها المواطن، ولماذا الخمر يروج ينتج ويروج تحت غطاء السياحة؟؟؟؟
وماذا ستسفيد المناطق الأخرى من الترخيص لزراعة الكيف،
فالمواطن الذي يمول خزينة الدولة الدولة عبر دفعه للضراءب المباشرة والضريبة على القيمة المضافة، مبتغاه هو مستشفيات ومراكز صحية في المستوى، مدارس وجامعات في المستوى، فرص الشغل وتحسين مداخله، أما الكيف ماهو إلا موضوع للفت الإنتباه وخلق البلبلة الإنتخابية، والمعنى الحقيقي لتقنينه هو إنزال الضرائب على المستهلك لا أقل ولا أكثر، كما يفعلون في التبغ والخمور التي يؤدى عنها 500% كضريبة