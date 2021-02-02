تخريب قبر يسائل "عصابات الكنوز" في خريبكة

تخريب قبر يسائل "عصابات الكنوز" في خريبكة
صورة: هسبريس
الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 17:09

فتحت مصالح الأمن بخريبكة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بحثا حول واقعة العثور على قبر تخرب في ظروف مجهولة بمقبرة “حمو صالح” المحاذية للحي السكني الرياض وسط مدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن القضية بدأت حين أثار انتباه حارس المقبرة، في ساعات الصباح، قبر مخرب بشكل غريب يحيل إلى عمليات نبش القبور بهدف البحث عن الكنوز، مما دفعه إلى إخبار السلطة المحلية والمصالح الأمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر أمنية حلت بالمقبرة، وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات تعرض القبر للتخريب، وما إذا كانت للأمر علاقة بعمليات البحث عن الكنوز تحت جنح الظلام، أم مجرد انهيار عرضي ناتج عن انجراف التربة بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

يشار إلى أن المقبرة التي شهدت الواقعة أغلقت منذ مدة في وجه الراغبين في دفن موتاهم بسبب امتلائها عن آخرها، فيما يستغل بعض المنحرفين جنباتها وأطرافها البعيدة عن الحارس الليلي لمزاولة أنشطتهم، كالقمار ومعاقرة الخمر وقضاء الليالي الحمراء بعيدا عن الأنظار.

وفي الوقت الذي ربط فيه البعض الواقعة بمتسكعي الليل، قالت مصادر هسبريس إن جميع الاحتمالات ممكنة بسبب التحرك المرصود في الآونة الأخيرة لبعض العصابات المتخصصة في استخراج الكنوز من المقابر والأماكن المهجورة، كان آخرها اكتشاف حُفر داخل مقبرة بضواحي خريبكة يرجح أنها ناتجة عن استخراج “قلل الذهب”، ما تسبب في توقيف شخص مازال التحقيق معه جاريا لتحديد مدى علاقته بالواقعة.

البحث عن الكنوز خريبكة مقبرة نبش

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‫تعليقات الزوار

1
  • الصراحة على عين ميكا
    الثلاثاء 2 فبراير 2021 - 17:27

    المقابر وما المقابر اللهم ارحم موتانا وتجاوز عن أمة محمد واغفر انت ارحم الراحمين.
    الحل هو تجهيز المقابر بمصابيح led وكاميرات المراقبة عن بعد إذا كان هناك إنسان يفهم مغزى من ذالك.

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