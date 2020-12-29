تداريب الرجاء تشهد عودة الحداد وغياب الحافيظي

أجرى فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، صباح الثلاثاء، حصة تدريبية بمركب “الوازيس” استعدادا لمباراته المقبلة أمام ضيفه وداد فاس، لحساب الدور الـ32 من مسابقة كأس العرش، المقرر إجراؤها الجمعة المقبل.

وعرفت الحصة التدريبية لـ”النسور” تواصل غياب صانع ألعاب الفريق عبد الإله الحافيظي الذي ارتأى الحضور إلى ملعب التداريب لمتابعة زملائه من المدرجات، بعد أن أبعدته الإصابة عن الميادين؛ إذ يخضع لعلاج مكثف من الطاقم الطبي “للخضر” ليكون حاضرا في قادم المباريات.

كما شهدت تداريب الثلاثاء انضمام المدافع إلياس الحداد إلى المجموعة، بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي أبعدته عن “كتيبة” سلامي خلال الفترة الأخيرة، بينما اكتفى كل من فابريس نغوما وأيوب نناح بتداريب انفرادية، تمهيدا لعودتهما تدريجيا إلى المجموعة للاعتماد على خدماتهما في قادم المنافسات، بعدما ارتأى المعد البدني للفريق الاشتغال معهما وفق برنامج خاص قبل انضمامهما للتداريب الجماعية.

وكان الرجاء قد تمكن من تحقيق الفوز في آخر مباراة له السبت الماضي على حساب ضيفه شباب المحمدية بهدف دون رد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الخامسة من منافسات الدوري الاحترافي، ليتربع على صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة.