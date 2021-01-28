تدبير العدالة والتنمية يكلف "عاصمة الفوسفاط" كمية كبيرة من المحروقات

معطيات صادمة كشفت عنها المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال افتحاص الجماعة الترابية لمدينة خريبكة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، مسجلة العديد من التلاعبات والخروقات في أموال الدولة المرتبطة بالتدبير والتسيير.

جاء ذلك في تقرير، حصلت هسبريس على نسخة منه، أعدته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية كانت قد حلت بجماعة خريبكة من أجل تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف الجماعة.

وكشف التقرير وجود تضخيم كبير لاستهلاك الوقود بالجماعة تجاوز 80 لترا في 100 كيلومتر، مشيرا إلى أن التضخيم هدفه تبرير الكميات المستهلكة لأغراض أخرى، “حيث إن المصلحة المكلفة بتدبير حظيرة السيارات تعمل على الاقتصار على تدوين كمية الوقود والكيلومترات المسجلة فقط، دون إدراج سبب وتاريخ التنقلات”.

وفي هذا الصدد، رصدت المفتشية إخفاء تاريخ توقف السيارات واستئناف استعمالها وعدد الكيلومترات المسجلة في العداد وطبيعة الصيانة أو الإصلاحات التي تم القيام بها، وذلك أثناء عملية تغيير قطع غيار السيارات إثر حدوث عطب تقني، مسجلة عدم اتخاذ أي إجراء بالنسبة للسيارات والحافلات والآليات المتوقفة عن الخدمة، كما وقفت على عدم استعمال سندات التسليم في عملية التزويد بالمواد المستعملة في صيانة الطرقات.

من جهة ثانية، وبخصوص اختلالات توزيع الدعم على الجمعيات، لاحظت المفتشية قيام الرئيس بتوزيع المنح عبر اتفاقيات شراكة شكلية وبدون أي مراقبة وتتبع لكيفية صرفها، كاشفة استفادة جمعيتين بمدينة خريبكة من دعم الجماعة يوجد من ضمن أعضائها عضوان بالمجلس الجماعي رغم أن القانون يمنع ذلك.

وعلاقة بتدبير الصفقات في المجلس، كشف التقرير أنها تتم خارج القانون وبدون إصدار قرار لتشكيل لجنة طلب العروض من قبل الرئيس، مشيرا إلى تنامي حالات إلغاء وفسخ الصفقات؛ حيث تم فسخ 13 صفقة بين سنتي 2016 و2017 فقط، وهو “مؤشر على محدودية قدرات التسيير، الأمر الذي من شأنه تعريض الجماعة لخطر المتابعات القضائية من طرف المقاولات نائلة الصفقة”، يضيف التقرير.

وفي هذا الصدد، أوضح التقرير قيام رئيس الجماعة ببرمجة الصفقة رقم 2017-M-5 لصيانة الطرق بمبلغ 783 ألفا و702 درهم بدون دراسة تقنية قبلية أو تشخيص مسبق لتحديد الحاجيات، مسجلا عدم تحديد أماكن الحفر والتشققات في الطرق موضوع الصفقة، ناهيك عن كون الصفقة لا تندرج أصلا ضمن اختصاصات الجماعة.

ولاحظت المفتشية عدم قيام الجماعة باتخاذ أي إجراء في حق المتملصين من أداء رسم النقل العمومي للمسافرين، رغم أن المداخيل غير المستخلصة من قبلهم بلغت أزيد من 6 ملايين و72 ألفا و196 درهما، منبهة إلى عدم قيام الجماعة بأي عملية لإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية المتواجدة بترابها، وهو ما ضيع على الجماعة حوالي 5 ملايين و175 ألف درهم.

ووقف التقرير على عدم مراقبة محال بيع المشروبات الكحولية وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسوم عليها، مما أدى إلى ضياع مداخيل هذه الرسوم؛ حيث لم تتجاوز 839 ألفا و653 درهما، بالإضافة إلى عدم قيام مصالح الجماعة بإرسال نسخ عقود الكراء والرخص التجارية ورخص السكن بصفة منتظمة إلى مديرية الضرائب، مما تسبب في ضياع نسبة مهمة من الضرائب المحلية الواجبة على إثر ذلك.