تدخلات "بنك المغرب" تتجاوز 77 مليار درهم

تدخلات "بنك المغرب" تتجاوز 77 مليار درهم
صورة: أرشيف
الإثنين 7 يونيو 2021 - 01:13

أشار بنك المغرب، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الفترة ما بين 27 ماي و2 يونيو الجاري، إلى أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ ما مجموعه 77.8 مليارات درهم.

وتهم التدخلات نفسها31 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و16.9 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و29.9 مليارات درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4.7 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند 1.5 المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 2 يونيو، بتاريخ الاستحقاق في 3 يونيو، ضخ بنك المغرب مبلغ 28.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

السوق البنكية بنك المغرب تسبيقات مالية دعم تمويل المقاولات

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‫تعليقات الزوار

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  • LM
    الإثنين 7 يونيو 2021 - 12:03

    تبارك الله و صلى على النبي واخ كورونا والازمة .الفلوس داخلة .77 مليار .في شهر واحد .اما في الايام الرفاهية فهي كم .واحد الحاجة مامفهوماشي علاش كولشي باغي يحرق حتى الاطفال .مادام الخير موجود

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