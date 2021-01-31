تدخل أمن طنجة ينهي نشاط مروجَين للكوكايين

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، في حالة تلبس بترويج المخدرات القوية: وذلك في عمليتين أمنيتين.

وجاءت العملية الأولى بناء على معلومات مكنت من توقيف الشخص الأول، الذي يبلغ من العمر حوالي 46 سنة، بحي موح باكو، وهو متلبس بترويج المخدرات القوية وتوزيعها على الزبائن على متن سيارة نفعية.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 24 غراما من مخدر الكوكايين و40 غراما من مخدر الشيرا وميزان إلكتروني ومبلغ مالي مهم محصل من عمليات البيع، ليتم أيضا حجز السيارة المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وفي عملية أمنية ثانية بساحة فرنسا، في المدينة نفسها، أوقفت عناصر الشرطة شخصا آخر بعد ترصد ومراقبة، وهو من ذوي السوابق العدلية، ويبلغ 40 سنةً، إذ تم حجز 30 غراما من مخدر الكوكايين بحوزته، ومبلغ مالي، علاوة على السيارة المستعملة في ترويج هذه المخدرات القوية.

وتم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد البحث معهما والكشف عن باقي المتورطين في عمليات الاتجار بالمخدرات القوية، وكذا مزوديهم.