تذكرة رحلة تل أبيب ومراكش تناهز 580 دولارا

أفادت شركة الطيران “إسراير” الإسرائيلية، الثلاثاء، بأنها بعد ستة أشهر من تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والمغرب تطلق خطا مباشرا بين تل أبيب ومراكش ابتداء من يوليوز القادم.

وقالت ناطقة باسم الشركة: “الرحلة الأولى ستنطلق في 19 يوليوز من تل أبيب إلى مراكش”، موضحة أنه ستكون هناك خمس رحلات أسبوعيا.

وقال جيل ستاف، نائب مدير المبيعات في “إسراير”: “نقدر أن الطلب سيكون مرتفعا، وأن مئات الآلاف من الإسرائيليين سيرغبون في الاستفادة من هذه الرحلات المباشرة إلى المغرب”.

وسيبلغ سعر تذكرة الذهاب والإياب بين تل أبيب ومراكش 580 دولارا حسب “إسراير”، شركة الطيران الثانية في إسرائيل.

يشار إلى أن أول رحلة تجارية مباشرة أجريت في دجنبر 2020 بين تل أبيب والرباط؛ ووقعت اتفاقات ثنائية عقب ذلك، ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.