تراجع استهلاك الزيتون

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تعليقات الزوار4
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وليد الركراكي يرحب بالعودة إلى مجال التدريب
نصيحتي لكل المغاربة إذا أرادوا سلامة صحية لابدانهم. الإبتعاد عن أكل الزيتون الذي يباع في الأسواق والمتاجر فهو يرقد بمواد كيماوية خطيرة . وكذلك الشأن بتلك التي يسمونها هريسا.
بسبب كثرة استعمال المواد الحافظة والملح . جعل الناس تنقس من استهلاكه. وايضا هناك نقص كبير في الزيتون المسوس مثلا طانطان لن تجد فيه ابدا من يبيع الزيتون المسوس الطبيعي ابدا نضطر الى شراءه من كلميم
الزيتون غالي فأغلب الأسر المغربية لا تستطيع شراءه فالكل يعاني من تبعات كوفيد 19 .
غير معقول بتاتا ثمن الزيتون الذي يلامس 20درهم للكيلو مع جودة رديئة و مملوء بالصودا…افضل زيتون المناطق الشمالية فهو لذيذ و بدون مواد حافظة و بثمن لا بتجاوز12درهم