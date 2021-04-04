تراجع استهلاك الزيتون

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‫تعليقات الزوار

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  • مواطن من المغرب
    الأحد 4 أبريل 2021 - 16:37

    نصيحتي لكل المغاربة إذا أرادوا سلامة صحية لابدانهم. الإبتعاد عن أكل الزيتون الذي يباع في الأسواق والمتاجر فهو يرقد بمواد كيماوية خطيرة . وكذلك الشأن بتلك التي يسمونها هريسا.

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  • احمد
    الأحد 4 أبريل 2021 - 16:38

    بسبب كثرة استعمال المواد الحافظة والملح . جعل الناس تنقس من استهلاكه. وايضا هناك نقص كبير في الزيتون المسوس مثلا طانطان لن تجد فيه ابدا من يبيع الزيتون المسوس الطبيعي ابدا نضطر الى شراءه من كلميم

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  • خالد
    الأحد 4 أبريل 2021 - 16:43

    الزيتون غالي فأغلب الأسر المغربية لا تستطيع شراءه فالكل يعاني من تبعات كوفيد 19 .

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  • لانه غالي
    الأحد 4 أبريل 2021 - 16:56

    غير معقول بتاتا ثمن الزيتون الذي يلامس 20درهم للكيلو مع جودة رديئة و مملوء بالصودا…افضل زيتون المناطق الشمالية فهو لذيذ و بدون مواد حافظة و بثمن لا بتجاوز12درهم

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