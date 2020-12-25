تراجع الجزارة يطوّق المهنيين الصغار في البيضاء

تراجعت معاملات مهنيي قطاع الجزارة وتسويق اللحوم الحمراء بنسبة تراوحت ما بين 50 و60 في المائة، منذ بداية تفشي مرض كوفيد19، نتيجة تراجع استهلاك المواطنين، وتأثر أنشطة الفنادق والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة بهذا الفيروس.

وعبر مهنيون عن تخوفهم من زيادة التأثير السلبي لقرار إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع في أربع مدن مغربية كبرى، من بينها الدار البيضاء، على نشاط تجار اللحوم الحمراء، خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، بعد أن سجلت معاملاتهم بعض الانتعاش منذ بداية اشتغالها إثر تقليص الحكومة إجراءات الحجر الصحي في فصل الصيف الماضي.

وقال عبد العالي رامو، الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للقصابة لجهة الدار البيضاء، إن المهنيين العاملين في قطاع تسويق اللحوم، وخاصة الصغار منهم، تأثروا بشكل لافت بانخفاض الكميات التي يتم استهلاكها حاليا من اللحوم الحمراء.

وأضاف رامو في تصريح لهسيريس: “المستهلكون الأفراد قلصوا من الكميات التي يستهلكونها من هذه اللحوم بنسبة كبيرة نتيجة تأثر القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع الكميات الموردة للفنادق والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة؛ وكلها عوامل ساهمت في تقليص معاملات المهنيين العاملين في تسويق اللحوم الحمراء”.

وواصل الكاتب العام للاتحاد العام الجهوي للقصابة لجهة الدار البيضاء، في التصريح ذاته: “كل ما نتمناه هو أن تنتهي هذه المعاناة متعددة المستويات، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا؛ وهي المعاناة التي طالت مجموعة من القطاعات الاقتصادية الأخرى”.