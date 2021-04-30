تراجع الطلب يخفض أسعار الفواكه المستوردة

سجلت أسعار الفواكه المستوردة من إفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية انخفاضا ملحوظا خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان. وعزا مهنيون هذا الانخفاض إلى تراجع حجم الطلب على هذه المنتجات الفلاحية المستوردة من الخارج.

وساهمت الزيادة الكبيرة في واردات الشركات المغربية من الفواكه الأجنبية في رفع حجم العرض بالأسواق المغربية من هذه المنتجات.

وكشفت معطيات صادرة عن مصالح مكتب الصرف ارتفاع واردات المغرب من الفواكه بنسبة 21 في المائة، منذ بداية العام الجاري.

واستوردت الشركات المغربية ما يناهز 25 ألف طن من الفواكه الطرية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بقيمة إجمالية تجاوزت 464 مليون درهم، مقابل 22 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة مالية تجاوزت 382 مليون درهم.

وبلغت أسعار الموز المستورد بأسواق التجزئة 16 درهما، بعد أن تراوحت في سوق الجملة ما بين 10 و14 درهما للكيلوغرام الواحد.

وانخفضت أسعار التفاح المستورد إلى حدود 18 درهما في أسواق التجزئة بمدينة الدار البيضاء، فيما ابتدأت أسعاره في سوق الجملة بـ 13 درهما للكيلوغرام الواحد.

وبلغت أسعار البطيخ الأحمر في سوق الجملة ما بين درهمين و3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد. أما التفاح المحلي، فقد تراوحت أسعاره ما بين 7 و12 درهما للكيلوغرام، وثمن الأفوكادو تراوح بين 25 و38 درهما.