تراكم الديون يفاقم وضعية قطاع اللوجيستيك وشحن البضائع في المغرب

تسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضعية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال اللوجيتسيك وشحن البضائع، بسبب تراكم الديون وتراجع معاملات هذه المقاولات العام الماضي.
وانضاف مشكل عدم تسديد وزارة النقل مستحقات تجديد حظيرة الشاحنات للمستفيدين من هذا البرنامج ليزيد من تعميق الوضعية المادية للمهنيين، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بمتابعات قضائية بسبب تقديمهم شيكات على سبيل الضمان، أملا منهم في تسريع وتيرة الحصول على شاحنات جديدة عوض الأسطول المتهالك.
وأفاد عادل الضحوكي، الرئيس المنتدب للجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن الشركات العاملة في القطاع شرعت في تسجيل بعض الانتعاش في معاملاتها اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن مرت من فترة عصيبة منذ بداية الجائحة.
وقال الضحوكي في تصريح لهسبريس: “الجائحة فاقمت الوضعية المالية لمقاولات شحن البضائع، نظرا للمشاكل المالية التي استفحلت في هذه الفترة، وكان من نتائجها تأخر الزبائن في تسديد مستحقات هذه الشركات لشهور طويلة، ما تسبب في تأثر توازناتها المالية، ودخولها في دوامة من تراكم الديون”.
وأضاف الرئيس المنتدب للجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في التصريح ذاته: “هناك مشاكل أخرى طفت إلى السطح، وأصبحت تهدد مستقبل الشركات العاملة في القطاع، بعد تفاقم المشاكل المتعلقة بتجديد حظيرة الشاحنات، الذي تقوده وزارة النقل، وتعهدت به منذ سنوات إلى غاية 2023؛ لكن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق ولم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع”.
وأردف المتحدث في التصريح ذاته: “المغرب يحتاج إلى تجديد 60 في المائة من الأسطول، حتى يتماشى مع المعايير المعمول بها في باقي دول العالم، وهو ما دفع المهنيين إلى الانخراط في برنامج تجديد الحظيرة، الذي أوقفته الوزارة لأسباب مجهولة، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقال بسبب عدم تسديد مستحقات الوزارة التي تتعهد بأدائها عن كل شاحنة، وهو ما يدفع موردي الشاحنات إلى تقديم شيكات الضمان الشخصية التي يضعها المهنيون لديهم في انتظار تحصيل الحصة المالية للدولة”.
ويؤكد الضحوكي أن رفع أداء القطاع يستدعي من وزارة النقل أن تنكب على معالجة الملفات المستعجلة العالقة، وزاد مستدركا: “لكن الواقع يشير إلى أنها لم تخدم قطاع النقل كما ينبغي، وعملت على الاهتمام بجوانب أخرى بعيدة عن انشغالات المهنيين”.
كل القطاعات تضررت جراء الجائحة ، كل حسب مجال اشتغالها!!
و اذا قطاع اللوجستيك يتوسل امتيازات ، فإن قطاعات اخرى لا تجد سند اتحاد مقاولات المغرب ، تئن تحت وطاة الكساد بسبب الاغلاق و توقف تام لنشاطاتها!!
ليس هناك قطاع لا يشتكي!!
إنما هناك من يملكون ابواقا …
و الطبقة التي لا ترى الا عند الاقتراع!!
نعن انها سياسةً حكومة اللحي المقيتة التي لا يهم وزراىها سوى الراتب الشهري. اما المواطنون والشركات فهم غارقون بالديون . وما ترك الدين اكملته الحكومة الفاشلة بفرض ضرائب خيالية في كل المجالات ،
لا نعرف هل نحارب الوباء ام العلاء ام حكومة الغباء
نسأل الله سبحانه أن يفرجها عن الجميع،
ونرجو من جريده هسبريس مشكوره ان تسلط الضوء على اسباب ارتفاع سعر شحن الحاويات، وخاصه القادمة من اسيا حيث ترتفع سعر شحن الحاوية 40 قدم من 3,800 دولار الى 17,000 دولار، والخاوية 20 قدم من 2,400 الى 9,000 دولار، ياحسرة على المستهلكين المنهكين أصلا على تحمل كل هذه الزيادات الغير إنسانية التي بالنهاية ستخرج من جيوبهم، ولا أحد عبر العالم يدافع أو يستنكر هذا الامر الذي بالنهاية سيكتوي منه الجميع
صراحة أنا مواطن عادي لا أفهم في الإقتصاد. و الشئ الوحيد الذي فهمته من المقال أن فهاد البلاد كولشي عايش بالكريدي!!!!.
فأي دولة هذه؟؟؟ 60%قطاع غير مهيكل+ المقاولات عايشة بالكريدي.
السؤال الذي يتبادر إلى ذهني الأن هل نحن فعلا دولة ؟؟؟؟.
نسال الله اللطف وان يرفع عنا كل بلاء ومهلكة وهذا الوباء الذي لم يتعلم منه الانسان شيء فترى المنكر ازداد والمعاصي بالاطنان والكذب في كل شيء وكان هذا البلاء مجرد غبار عابر للاسف هذا هو حال الاغلبية لم ينب الانسان لحد الساعة ولم يعد المظالم الى اهلها ولم تنتبه حكومة العثماني لاي شيء سوى الانتخابات وخوفها من تزوير النتائج ولا زالت المسافة جد طويلة لذاك اليوم البئيس كل دول العالم تطورت سياستها ماعدا نحن لا نزداد الا حقرة واحتكار وتفقير الفقير وكثرت الجرائم واظن ان ساعة ياجوج وماجوج هي هذه ونزول سيدنا عيسى اقتربت وشروق الشمس من غروبها ليس بعيدا اجله اللهم ارحمنا وارزقنا حسن الخاتمة ولا تواخذنا بما فعله السفهاء منا كل الشركات تلقي اللوم على كورونا لكنها ليست بمضرورة اكثر من إنسان فقير لم يجد لقمة عيشه ليوم واحد فمنا من تحتظر جوعا ومنا من ينتظر متى تفتح الكازينوهات ومنا من يستعد لصيف بهواء رحم الله كل متوفي أخذته الايام العصيبة لقلة حيلته وكثرت فقره وابتلائه من عند الله
كفا تغطية الشمس بالغربال..الديون المتراكمة بسبب السرقة و عدم المسؤولية و المحاسبة…تخيلوا معي لولا تحويلاتنا من الخارج ؟؟ كيف سيكون حال المغرب ؟ مثل الصومال أو جنوب السودان …أين الثروة ؟؟ أين عمر الفاروق ؟؟ 70 سنة مرت على الإستقلال و مازال الشعب المغربي يأكل الخبز و الشاي و السكر
السلام عليكم
في زمن كورونا إنقلب عالم “اللوجستيك” رأسا على عقب ورفع أجور الشحن لمستويات فلكيه.
على هامش الخبر أذكر بأن رئيسي في العمل سألني قبل سنوات عن إمكانية إيجاد مرادف لكلمة لوجستيك الإنجليزية بالعربية فكان جوابي “مناولة المواد” والأفضل طبعا (التوريد ومناولة المواد).
يا من زيارتها على المغاربة أو رفعتي ضرائب أو غلاء المعيشة سيرو
لعنة الله على المنافقين إلى يوم الذين الله يا خد فيكم الحق
مشكل آخر لم يجد له المسؤولين الحل،؛هو مشكل تسديد الفاتورات في آجالها.
حيث تجد فاتورات العام الماضي لم يتم تسديدها بعد ونحن في منتصف العام الحالي.
يالله قولوا لينا يا حزب الأشرار باش غادي تحلوا هاد المشكل؟؟؟ أو حتى هو نحلوه ب صندوق الزكاة ؟؟؟؟