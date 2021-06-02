ترتيب يصنف الوداد سادسا والرجاء عاشرا قاريا

ترتيب يصنف الوداد سادسا والرجاء عاشرا قاريا
صورة: أرشيف
الأربعاء 2 يونيو 2021 - 08:51

احتل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم المركز الأول وطنيا، والسادس إفريقيا، في التصنيف الخاص بالأندية لماي المنقضي، الصادر عن موقع “فوتبال داتاباز”.

وبلغ مجموع نقاط “الفريق الأحمر” 1544، علما أنه جاء في الرتبة الـ192 عالميا.

وحل الرجاء الرياضي ثانيا على المستوى الوطني وعاشرا قاريا، و251 عبر العالم، بـ1519 نقطة.

وبـ1413 نقطة، دخل نهضة بركان ثالثا وطنيا، و45 إفريقيا، متبوعا بالفتح الرياضي (47) بـ1411، ثم الجيش الملكي (48) برصيد 1410 نقاط.

وتربع الأهلي المصري على عرش “القارة السمراء” بـ1712 نقطة، متقدما على الترجي التونسي الوصيف (1605)، وغريمه الزمالك الثالث (1575).

وجاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المركز الرابع قاريا (1573)، بينما حل تي بي مازيمبي الكونغولي خامسا (1571).

أما عالميا فاحتل بايرن ميونخ الألماني الصدارة (2052)، يليه مانشستر سيتي الإنجليزي (1982)، ثم إنتر ميلان الإيطالي (1944).

الأهلي المصري الرجاء الرياضي فريق الوداد الرياضي موقع "فوتبال داتاباز"

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