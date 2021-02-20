تردي طريق يقلق سكانا نواحي الفقيه بن صالح

يشتكي عدد من سكان جماعة سيدي حمادي بإقليم الفقيه بن صالح من تردي مقطع طرقي يمتد بين دواري أولاد عطو وسيدي خريص، ويربط بين الطريقين الإقليميتين 3224 و3226 على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات.

وطالب المشتكون، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، الجهات المسؤولة بالإقليم، وعلى رأسها عامل إقليم الفقيه بن صالح، بالتدخل لإصلاح هذا المقطع الطرقي، الذي يمكنهم من التنقل لقضاء أغراضهم اليومية.

وقال عبد الرحمان مداح، أحد مستعملي هذه الطريق، “إننا نعاني منذ سنوات من الوضعية المتدهورة لهذه الطريق”. وأضاف أن “كل الطرق والمسالك بالمنطقة المؤدية الى الطرق الرئيسية تم إصلاحها تقريبا باستثناء هذا المقطع الطرقي”، مشيرا إلى أن وجود هذه الطريق على مقربة من قناة مائية مهترئة وممتلئة بالأعشاب، ويمتد عمرها إلى القرن الماضي، كان من العوامل التي تسببت في هذه الوضعية. وأكد أن إصلاح هذه الطريق يقتضي إصلاح القناة أيضا، وتنقيتها من كل ما يتسبب في ضياع مياه السقي.

وطالب المتحدث ذاته برفع المعاناة عن السكان، الذين يضطرون إلى تغيير وجهتهم كلما تساقطت الأمطار أو خلال عملية السقي، حيث تمتلئ الحفر بالمياه، مما يعيق عملية تنقلهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن مشاريع المجلس الإقليمي تم تجميعها في منطقة بعينها، وتم إقصاء هذه المنطقة.

من جهته، أوضح الساخي مصطفى، أحد قاطني دوار سيدي خريص، أن حالة الطريق تزداد تدهورا مع حلول فصل الشتاء، مما يؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ، الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من خدمات حافلات النقل المدرسي، داعيا الجهات المختصة إلى التدخل لفك العزلة عن الساكنة.

وأجمعت تصريحات متطابقة لهسبريس على أن إصلاح هذا المقطع الطرقي يبقى بدون جدوى في حالة ما لم يتم الاهتمام بالقناة المائية المجاورة له، التي كثيرا ما تتسبب مياهها المتسربة في نشوء برك مائية يصعب تجاوزها.

وفي تعليقه على الموضوع، أوضح محمد الرحالي، رئيس جماعة سيدي حمادي، أن المجلس الجماعي سبق له أن وضع برنامج عمل أعطى فيه الأولوية للطرق ذات الكثافة السكانية، مضيفا أن الطريق المذكورة تم أخذها بعين الاعتبار، وسيتم إصلاحها فور توفر الاعتمادات المالية لدى الجماعة.

وذكر المسؤول ذاته أن المجلس الجماعي قام بمجهودات جبارة من أجل فك العزلة عن دواوير الجماعة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن المجلس تمكن من تعبيد وإصلاح عدد من المسالك والطرق بشراكة مع عدد من المتدخلين.