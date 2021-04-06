تركيا تقرر إقامة صلاة التراويح بالمنازل في رمضان

تركيا تقرر إقامة صلاة التراويح بالمنازل في رمضان
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 6 أبريل 2021 - 14:41

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، اليوم الثلاثاء، أن أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الكريم سيكون في المنازل، بسبب تفشي فيروس “كورونا”.

وقال علي أرباش، رئيس الشؤون الدينية، خلال مشاركته في ندوة بعنوان “رمضان شهر الشفاء” نظمت بالعاصمة أنقرة، “بعد الاستشارات المكثفة، قررنا أنه من الملائم أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الفضيل في المنازل بدلا من المساجد”، مضيفا أنه من الممكن تغيير هذا القرار في حال حصول تطورات في سير الوباء.

وفيما يخص التلقيح خلال الشهر الفضيل، أوضح أرباش أنه لا مانع من أخذ جرعات اللقاح المضاد لـ”كورونا” أثناء الصيام.

ووفق معطيات وزارة الصحة التركية، فقد بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 32 ألفا و456؛ فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و529 ألفا و601 حالة.

أنقرة التراويح تركيا خارج الحدود رمضان كورونا

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