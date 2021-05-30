أمن القصر الكبير يتصدى لترويج أقراص الهلوسة

بعد ترصد شقيقين يلقبان بـ”معيزو”، وهما من ذوي السوابق القضائية في الاتجار بالمخدرات، تمكنت فرقة الأبحاث، التابعة لمصلحة الضابطة القضائية بالقصر الكبير، من إيقافهما بطريق العرائش.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوفين كانا على متن دراجة نارية، ويقومان بترويج الأقراص المخدرة، قبل أن يتم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الممنوعات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن ضبط 135 قرصا مخدرا من نوع “ريفوتريل”، مع حجز هاتفين نقالين.

يشار إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الشقيقين رهن الحراسة النظرية، من أجل التحقيق معهما حول مصدر تلك المخدرات وباقي الشركاء المفترضين المتورطين في هذه القضية.