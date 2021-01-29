ترويج المشروبات الكحولية يورط شخصين بتزنيت

أوقفت مصالح المركز القضائي التابعة لسرية الدرك الملكي بتزنيت، الجمعة، شخصين يبلغان من العمر 26 و50 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة.

وأوردت المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس أن توقيف المشتبه فيهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في الشذوذ الجنسي، جرى خلال حملة أمنية قادتها العناصر الدركية بدوار أتبان بالنفوذ الترابي لجماعة إثنين أكلو، حيث تمكنت من ضبطهما وهما بصدد ممارسة أنشطتهما الممنوعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات تفتيش منزل المتهم فيه الرئيسي بمنطقة أساكا الواقعة بجماعة وجان، مكنت من حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية كانت في طريقها للترويج بتزنيت المدينة والجماعات المجاورة لها.

وبأمر من النيابة العامة المختصة بابتدائية تزنيت، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه الضابطة القضائية من أجل تحديد هوية باقي الشركاء المفترضين في هذه الأعمال الإجرامية، في انتظار تقديم جميع المتورطين أمام القضاء قصد متابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم.