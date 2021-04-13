ترويج "الهيروين" يورط 3 أشخاص في تطوان‎

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، أحدهم يشكل موضوع مذكرات بحث عديدة على الصعيد الوطني؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية لترويج المخدرات القوية.

وكشف مصدر هسبريس أن توقيف المشتبه فيهم تمّ خلال عمليتين متزامنتين على مستوى حي جبل درسة وحي التوتة بمدينة الحمامة البيضاء، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة بصدد هذه القضية عن حجز 138 لفافة من مخدر الهيروين ومجموعة من الهواتف النقالة وميزان إلكتروني، بالإضافة إلى بطاقات هاتف محمول تستغل في ممارسة هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.