تزويد مستشفى الرشيدية بمولد محلي للأوكسجين

تزويد مستشفى الرشيدية بمولد محلي للأوكسجين
صورة: هسبريس
الأربعاء 13 يناير 2021 - 13:19

أعلنت المديرية الجهوية للصحة لجهة درعة تافيلالت أنه تم تزويد المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية بمولد محلي للأوكسجين.

وسيمكن مولد الأوكسجين، الذي منحته وزارة الصحة للمستشفى وتبلغ سعته 800 لتر في الدقيقة، وفق المديرية، من تلبية الحاجيات من الأوكسجين لفائدة المرضى الذين يوضعون في الإنعاش أو يخضعون للعناية المركزة، مشيرة إلى أنه من المنتظر تزويد مستشفيات أخرى في جهة درعة تافيلالت تتوفر على وحدات العناية المركزة بمولدات أخرى.

وسيتم البدء في تشغيل هذا المولد الجديد في غضون أسبوع ليستفيد من خدماته المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعناية المركزة في المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

الأوكسجين الرشيدية فيروس كورونا المستجد مستشفى مولاي علي الشريف

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