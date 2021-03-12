تزوير العملة الوطنية يضع زوجين في قبضة الأمن

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال الخميس، من توقيف شخص وزوجته، يبلغان من العمر 48 و24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه جرى توقيف الزوج على خلفية الاشتباه في قيامه بتصريف 9 أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم خلال معاملة مالية عبر وكالة لتحويل الأموال بحي العزوزية بمدينة مراكش، قبل أن يتم توقيف زوجته بعد أن تبين قيامها بتصريف ورقة مالية مزيفة من الفئة نفسها داخل صيدلية بالمنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيهما أسفرت عن حجز أوراق مالية بقيمة إجمالية تناهز 2500 درهم، يشتبه في كونها من متحصلات تصريف أوراق مالية مزيفة، فضلا عن ضبط آلتين للطباعة ومعدات لتقطيع الأوراق وتجهيزات معلوماتية، علاوة على مجموعة من الأدوات التي تدخل في تزوير أوراق البنك، من قبيل الحبر الملون واللاصقات.

يشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.