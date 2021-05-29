تزيين أزقة نواحي الجديدة

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تعليقات الزوار2
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شيء جميل لكن اهم شيء يمكن القيام به هو تلقبن الابناء تربية حسنة وعدم رمي الزبال فب الشارع وان يكون الشارع العام ملك لكل مواطن كبيته حتی نخلق بيءة جميلة ،و بمساهمة الكل سنحول ازقتنا الی اماكن جميلة ۔
نحن القالبَ الذي يتشكل عليه صغارُنا.