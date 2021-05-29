أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • ببرامين
    السبت 29 ماي 2021 - 20:42

    شيء جميل لكن اهم شيء يمكن القيام به هو تلقبن الابناء تربية حسنة وعدم رمي الزبال فب الشارع وان يكون الشارع العام ملك لكل مواطن كبيته حتی نخلق بيءة جميلة ،و بمساهمة الكل سنحول ازقتنا الی اماكن جميلة ۔

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • القالب
    السبت 29 ماي 2021 - 20:48

    نحن القالبَ الذي يتشكل عليه صغارُنا.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تزيين أزقة نواحي الجديدة
السبت 29 ماي 2021 - 20:30 2

تزيين أزقة نواحي الجديدة

صوت وصورة
النساء والمشاركة السياسية
السبت 29 ماي 2021 - 19:11 6

النساء والمشاركة السياسية

صوت وصورة
مع ربيع القاطي
السبت 29 ماي 2021 - 08:05 7

مع ربيع القاطي

صوت وصورة
بدون عنوان: الهجرة من الشمال
الجمعة 28 ماي 2021 - 21:30 10

بدون عنوان: الهجرة من الشمال

صوت وصورة
نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي
الجمعة 28 ماي 2021 - 19:00 11

نقابة الصحافة تزور الريسوني والراضي

صوت وصورة
جهود محاربة الحشرة القرمزية
الجمعة 28 ماي 2021 - 11:58 18

جهود محاربة الحشرة القرمزية