تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية في المملكة

تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية في المملكة
صورة: و.م.ع
الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:24

أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، بتهاطل أمطار قوية أحيانا رعدية (ما بين 20 و50 ملم) وهبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة مرتقبة يوم الأحد.

وتوقعت مديرية الأرصاد تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم) يومي الأحد والاثنين، بعدد من مناطق المملكة.

ويُرتقب بذلك انخفاض في درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد.

أمطار قوية المغرب تساقطات ثلجية رياح قوية

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‫تعليقات الزوار

6
  • ايتوسي اكادير
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:28

    اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين

    51
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  • soliman
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:31

    اللهمَّ صيباً نافعاً،يُنتفعُ به كل مخلوق.الحمد لله جا فالوقت المناسب إن شاء الله

    47
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  • رشيد أبو فرح
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:35

    اللهم صيبا نافعا
    الله يعطيها لينا على قد النفع
    الحمد لله والشكر لله

    45
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  • مواطنة حرة
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:45

    الحمد لله.اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب.انا ملي كنسمع الشتا غادي طيح تيولي المورال تاعي سانك سانك اللهم ادمها نعمة.

    4
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  • Kamal
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:54

    اللهم اسقنا غيتا نافعا و ابعد عنا الحسادمن جيران السوء

    2
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  • مواطن
    الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:57

    واعطيو التساع للشتا والثلج وخليهم يطيحو وما ماتحيدوش منهم البركة بالحضية وتهويل الناس..

    -1
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