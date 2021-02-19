تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية في المملكة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، بتهاطل أمطار قوية أحيانا رعدية (ما بين 20 و50 ملم) وهبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة مرتقبة يوم الأحد.

وتوقعت مديرية الأرصاد تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم) يومي الأحد والاثنين، بعدد من مناطق المملكة.

ويُرتقب بذلك انخفاض في درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد.