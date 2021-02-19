تساقطات مطرية وثلجية ورياح قوية في المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 19 فبراير 2021 - 12:24
أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، بتهاطل أمطار قوية أحيانا رعدية (ما بين 20 و50 ملم) وهبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم في الساعة مرتقبة يوم الأحد.
وتوقعت مديرية الأرصاد تساقطات ثلجية ابتداء من علو 1500 م (من 10 إلى 40 سم) يومي الأحد والاثنين، بعدد من مناطق المملكة.
ويُرتقب بذلك انخفاض في درجات الحرارة في عدد من مناطق البلاد.
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اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
اللهمَّ صيباً نافعاً،يُنتفعُ به كل مخلوق.الحمد لله جا فالوقت المناسب إن شاء الله
اللهم صيبا نافعا
الله يعطيها لينا على قد النفع
الحمد لله والشكر لله
الحمد لله.اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب.انا ملي كنسمع الشتا غادي طيح تيولي المورال تاعي سانك سانك اللهم ادمها نعمة.
اللهم اسقنا غيتا نافعا و ابعد عنا الحسادمن جيران السوء
واعطيو التساع للشتا والثلج وخليهم يطيحو وما ماتحيدوش منهم البركة بالحضية وتهويل الناس..