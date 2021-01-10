تساقط الثلوج يربك السير على طرقات إقليم بولمان

نجم عن التساقطات الثلجية التي تهم إقليم بولمان حدوث اضطرابات على مستوى حركة المرور بعدد من المحاور الطرقية بالإقليم.

وذكرت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببولمان أن الثلوج أثرت على حركة العبور بالمقطع الرابط بين صفرو وبولمان عبر الطريق الوطنية رقم 4، موردة، ظهر الأحد، أن المرور عبر هذا المقطع مفتوح للعربات الخفيفة ومغلق أمام العربات المقطورة.

وأورد مصدر هسبريس أن حركة المرور على مستوى المقطع الرابط بين بولمان وميسور عبر أنجيل على المحور الطرقي السابق ذكره، مغلقة أمام العربات المقطورة ومسموح بها في وجه العربات الخفيفة.

وأضاف المصدر ذاته أن المقطع الطرقي الرابط بين إفران وبولمان عبر الطريق الجهوية رقم 707 مغلق، منذ الليلة الماضية، أمام جميع أنواع العربات جراء تساقط الثلوج.

وأشارت المديرية ذاتها إلى أن فرقة إزاحة الثلوج تواصل العمل من أجل فتح المقاطع الطرقية التي همتها التساقطات الثلجية، إلى جانب التدخل بالمقطع الطرقي الرابط بين صفرو وبولمان على الطريق الوطنية رقم 4، وذلك بتنسيق مع فرقة إزاحة الثلوج التابعة للمديرية الإقليمية لصفرو.