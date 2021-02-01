تسجيل مليونَي عاطل جديد في الاتحاد الأوروبي

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر دجنبر الماضي، بالمقارنة مع شهر نونبر، حيث بلغ 8,3 بالمئة، إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق حسب الأرقام الرسمية.

ويعد الرقم قفزة بنسبة نقطة مئوية واحدة تقريبا بالمقارنة مع العام السابق، إذ قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بلغ 7,4 بالمئة في شهر دجنبر 2019.

ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 7,5 بالمئة في ديجنبر 2020، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في الشهر السابق، لكنه ارتفع من 6,5 بالمئة في دجنبر 2019.

ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 13.7 ملايين شخص في منطقة اليورو.

وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جديد عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في دجنبر من عام 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019، أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 1.5 ملايين شخص.