تسجيل مليونَي عاطل جديد في الاتحاد الأوروبي

ظل معدل البطالة في منطقة اليورو بدون تغيير في شهر دجنبر الماضي، بالمقارنة مع شهر نونبر، حيث بلغ 8,3 بالمئة، إلا أنه مازال أعلى من معدل العام السابق حسب الأرقام الرسمية.
ويعد الرقم قفزة بنسبة نقطة مئوية واحدة تقريبا بالمقارنة مع العام السابق، إذ قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، اليوم الاثنين، إن معدل البطالة في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بلغ 7,4 بالمئة في شهر دجنبر 2019.
ويعتبر أداء الاتحاد الأوروبي ككل أفضل من منطقة اليورو، حيث وصل معدل البطالة إلى 7,5 بالمئة في ديجنبر 2020، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في الشهر السابق، لكنه ارتفع من 6,5 بالمئة في دجنبر 2019.
ويعني ذلك أن هناك 16 مليون رجل وامرأة عاطلون رسميا عن العمل في الكتلة بأكملها، منهم 13.7 ملايين شخص في منطقة اليورو.
وكان هناك ما يقرب من مليوني شخص جديد عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي في دجنبر من عام 2020، بالمقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019، أما بالنسبة لمنطقة اليورو فيمثل هذا العدد قفزة بواقع 1.5 ملايين شخص.
جائحة كرونا اتت على الاقتصاد العالمي و قلصت النمو و فرملت عجلة التجارة لاسياما في اوربا و ابنت عن عجز الاتحاد الاوربي في ايجاد لقاح و في ايجاد فعالية و سرعة لصد انتشار الوباء الذي ضرب بقوة خاصة كبار السن… نتمنى من الله ان يرفع عنا هذا الوباء جميعا…و اما اوربا فهي جارتنا و معاملاتنا تتم مع اوربا و ان تعافت اوربا يتعافى اقتصاد الدول الاخرى… الصين اعلنت عن التحكم في الوباء تماما لكن البرازيل و امريكا و بريطانيا و جنوب افريقيا و بعض دول افريقيا و الهند تعرف انفجارا للوباء… و مما زاد في ارتفاع البطالة اغلاق الحدود مما جعل كثيرا من القطاعات شبه متوقفة مثل النقل الجوي و المطارات و خدماتها و الفنادق و المطاعم و الحانات و المراقص و المتاحف و دور السينما و المسارح و اقتصاد اللهو و السياحة الخ و كلها قطاعات تشغل الملايين من المواطنين… و عجلة الاقتصاد لن تعود كما كانت الا بالقضاء على الفيروس مثل الصين الخ
يمكنهم أن ياتوا الى المغرب في طائرات مجانية مع ضمان الاكل و الشرب و المسكن و راتب 1400 يورو. فحسب الارقام الرسمية ليس لدينا عطالة بل هناك الآلاف من المناصب الشاغرة في جميع القطاعات. الشرط الوحيد هو تفادي الازدحام في نقط العبور…يا مرحبا يا مرحبا ابناء عمنا عندنا..يا مرحبا…