تسريع تنزيل خارطة التعاون العسكري يجمع المغرب والولايات المتحدة

تجتمع اللجنة الاستشارية العسكرية المغربية الأمريكية، الأسبوع المقبل، لتنزيل عناصر الاتفاق العسكري الذي يمتد لعشر سنوات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية.
وتلتئم اللجنة الاستشارية العسكرية المغربية الأمريكية كل سنتين بالتناوب في الولايات المتحدة والمغرب.
ويأتي اجتماع الأسبوع المقبل في سياق تعزيز الشراكة بين القوات المسلحة بين البلدين عقب توقيع اتفاق عسكري تاريخي في الثاني من أكتوبر الماضي يمتد من 2020 إلى 2030.
وتربط الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية علاقات قوية على مستوى التعاون العسكري ومحاربة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى أن الرباط زبون وفيّ لواشنطن في صفقات التسلح. وتشير الأرقام إلى أن 91 في المائة من واردات السلاح بالمملكة خلال السنوات الماضية “أمريكية الصنع”.
ويمكن هذا التعاون الأمريكي المغربي المملكة من دخول نادي الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق العسكري الموقع يفتح الطريق للتعاون المغربي الأمريكي على مستوى البلدان الإفريقية، خصوصا أن المملكة لها تجربة في احتضان أكبر مناورة عسكرية أمريكية في القارة الإفريقية، وهي مناورات الأسد الإفريقي.
ويتوقع خبراء أن يجلب هذا الاتفاق العسكري مستثمرين أمريكيين كبارا في مجال الصناعات الدفاعية إلى المغرب، خاصة أن المملكة تتوفر على بعض الإمكانيات في هذا السياق، من قبيل مصنع الطائرات، وهو ما سيفتح المجال أمام الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بالمجال العسكري.
وكان مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، أكد خلال زيارته إلى مدينة الداخلة، أن المغرب شريك محوري للولايات المتحدة الأمريكية للاستقرار الإقليمي بالمنطقة، مشيرا إلى أن واشنطن والرباط تجمعهما شراكة عسكرية واسعة.
وأثار قرب دخول المغرب نادي الدول المصنعة للسلاح توجساً إسبانياً؛ إذ عبرت أوساط في مدريد بعد توقيع الاتفاق التاريخي عن قلقها من منافسة الرباط في مجال الصناعات العسكرية.
والأسبوع الماضي، أجرى الجنرال مايكل لانغلي، قائد قوات المارينز الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، مكالمة هاتفية مع الكونتر أميرال مصطفى العلمي، المفتش العام للقوات البحرية الملكية المغربية.
وناقش القائدان، وفق بيان لقوات المارينز توصلت به هسبريس، الالتزامات العسكرية المشتركة العديدة والناجحة التي تم تحقيقها في السنوات القليلة المنصرمة ما بين قوات المارينز الأمريكية والقوات البحرية الملكية المغربية، بما في ذلك تكوين قوات العمليات الخاصة المغربية، وبرنامج العمل الإنساني المتعلق بالألغام لتكوين تقنيين ومكونين مغاربة متخصصين في التخلص من الذخائر المتفجرة، والمناورات العسكرية البارزة مثل مناورة “الأسد الإفريقي”، التي عرفت مشاركة قوات مشاة البحرية الأمريكية بصفة منتظمة.
الميركان واعرين بزاف. بنوا ألمانيا و اليابان و كوريا في ظرف وجيز مستحيل تفعله أي دولة. رأيت الآلات الأمريكية و الجيش الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية كيف في شهور جمعوا كل حطام ألمانيا.
لا تتعجب فميزانية الجيش الأمريكي كل سنة 800 مليار دولار أي أكثر من ميزانية الإتحاد الأوروبي كله. أي كأنه دولة.
الأمريكان قل لهم البلاد بلادكم. إفعلوا ما ترونه و سترى الشركات الأمريكية تغزوا المغرب و تتبعها شركات عالمية. أين يوجد الجيش الأمريكي توجد أمان للمستثمرين.
قاعدة عسكرية واحدة أمريكية مثل مستثمر كبير. لما أرادت أمريكا سحب بعض جنودها من ألمانيا أو إسبانيا رأيت الألمان و الإسبان يبكون و يترجون الأمريكان بعدم سحب الجنود. لأن ملايير الدولارات تجنونها من وراء تواجد الجيش الأمريكي.
المغرب عليه التفكير دائما في مصالحه أولا و ما سيجنيه. الأمريكان هو الأسد الدي تتجنبه الكلاب المتوحشة الأوروبية الإستعمارية. أي هده الكلاب ستبتعد عن المغرب.
إسأل سكان القنيطرة على أيام القاعدة الأمريكية و إسأل سكان مدينة أخرى كانت بها قاعدة فرنسية و سترى الفرق بين الخير و الشر.
كل ما عزز المغرب العلاقات مع الولايات المتحد.كل ماكان احسن الان .
الضعف في هده الايام ممقبولش مع هده الجارة الجاءر والتعجرف على الخاوية وهاد المجموعة العجرا .
هادو محتاجين لدور الاواء.يعني المسنين ماشي يسور دولة .
اتفاقات عسكرية مهمة واستراتيجية بين البلدين واتمنى ان تكون بالمنفعة للمغرب وان نأخذ خبرة الامريكيين في تطور او حتى تصنيع بعض الاسلحة وجلب استثمارات اخرى للساكنة وحماية بلادنا من الاعداء بجيش قوي واحترافي.
التعاون العسكري المغربي الأمريكي خطوة مهمة لتعزيز القدرات الدفاعية للوطن.خاصة مع وجود جار عدو يسعى بأي ثمن لتقسيم البلاد.وسعيه الحثيت لتكوين تحالفات هنا وهناك مع دول وكيانات حمقاء مثله.لإضعاف المملكة الشريفة و تدميرها.ولكن هيهات.للبلد رب يحميه.ورجالاته الذين يسهرون على أمنه.فمزيدا من التألق لقواتنا المسلحة الملكية .ولا عزاء للحاقدين