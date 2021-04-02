تشديد الإجراءات في تنغير بسبب كورونا المتحور

كشفت مصادر طبية مسؤولة بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتنغير، تسجيل مجموعة من الحالات المؤكدة إصابتها بالسلالة المتحورة لفيروس “كورونا” بالإقليم، مشيرة إلى أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار وأكثر خطورة وفتكا.
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن الحالات المصابة بالسلالة المتحورة فاق عددها 10 حالات، موردة أن غالبيتها قادمة من أوروبا وقد تم وضعها بمركز “كوفيد-19” تحت المراقبة الطبية، وهي مستقرة إلى حدود الساعة.
ومباشرة بعد تسجيل هذه الحالات بالسلالة المتحورة، قررت السلطات العمومية بمدينة تنغير، بتعليمات من عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية لليقظة، تشديد الإجراءات والتدابير المتخذة سابقا لمواجهة الفيروس المتجدد، وفق معلومات وفرها مصدر محلي لهسبريس.
وأضاف المصدر أن الإقليم سجل حالات كثيرة من الفيروس المتحور الذي ينتشر بسهولة، وهو مؤشر خطير دفع السلطات العمومية إلى تشديد الإجراءات والصرامة في تطبيق القانون المتعلق بالتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة والإغلاق.
ودعا المتحدث المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والتعقيم، وارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة التباعد، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صارمة لعدم التساهل مع أي كان ثبت في حقه الإخلال بالتدابير والإجراءات المعمول بها، مذكرا بأن توقيت إغلاق المحلات والمقاهي حدد في الساعة الثامنة ليلا، ومنع التجوال بالنسبة للمواطنين ابتداء من الساعة التاسعة ليلا.
المغرب كما توقع الجميع وخاصة بعد ما فرضت فرنسا الحجر الصحي الشامل في جميع المدن الفرنسية
وايضا دخول شهر رمضان المبارك بدأنا نسمع من هنا وهناك بفرض التجوال وإغلاق المدن مثل ما حصل في مدينة الداخلة واليوم ومدينة تنغير
فهذه كلها مقدمات لفرض حضر التجوال الليلي وربما الحجر الصحي الجزءي ومنع صلاة التراويح
والسيد العثماني يعلم علم اليقين أن الحجر الصحي في رمضان وارد وموجود على طاوله فقط ينتظر الوقت المناسب لاعلانه.
نفس خطأ السنة الماضية يعاد، كيف يسمح للمقيمين بأوروبا الدخول للمغرب، يجب غلق الحدود قبل فوات الأوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان على الأبواب جعله الله شهر المغفرة و الرحمة.
أيت تمازيرت لازم تحافظو على كبار السن.
تحية من الغربة، حافظ أيت هاني
مراقبة إجراءات الطوارئ لا يطبق الا في المدن الصغيرة. هنا بالدار البيضاء الكثير من الأحياء تظل بها المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والعربات المجرورة لاصحاب الأكلات الخفيفة والخضر والفواكه. مستمرون إلى ما دون التاسعة ليلا
لموهيم و كما جرت العادة راكم توجدو لحجر صحي شامل كما جرت العادة وناس المتضررة ليهم الله
شكرا للسلطات المحلية…. كل هذه الاجراءات ما هي الا في صالح الوطن والمواطن!!! نعم نحن مع التدابير الإحترازية للتقليل من خطر كوفيد والسلالة المتحورة لكن يجب على المواطن التعاون مع السلطات المكلفة بالاجراءات لكي نستطيع تجنب الاسوء لا قدر االه؟…
أحسنوا عملا إن سلالة الجديدة فتاكة و يجب أن يناقشوا إعادة حجر شامل في أسرع وقت لأن سلالة فتاكة و سريعة الانتشار و مجتمعنا لا يحترم لإجراءات الاحترازية للأسف و شكرا لحكومتنا يجب أن يناقش عودة حجر شامل من أجل مصلحتنا .thanks
يقول المثل المغربي : قطرة قطرة كيحمل الواد.
إنه تماما ما نعيشه في المغرب، مدينة مدينة ويوم بعد يوم حتى يغلق كل المغرب.
أسوء شيء في هذا الفيلم الكوروني هو إستحماركم الناس بحجج فارغة.
كورونا متحورة، سلالة جديدة، نسبة الفتك ،، صافي ملينا من هاد الديسك !
عن أي كمامة و أي تباعد تتحدثون .
الطوبيسات عامرين، الكيران ..المقاهي ، المحلات التجارية، الإدارات العمومية ، و زيد و زيد …
الكمامة معلقة في الأذنين .. المعقم لم يعد يباع في السوق لانخفاض الطلب عليه .
محلات البقالة هنا في طنجة تغلق في الساعة 20h مع مرور السلطات و تفتح بعد عشر دقائق (20h10) . و طبعا هذا لا يخفى على السلطات .
هل ننافق بعضنا البعض ، أم ننافق السلطات، أم ننافق المجتمع الدولي !؟
لا حول و لا قوة إلا بالله .
إذا كورونا فعلت كل هذا بنا .. ماذا سيفعل بنا هاجوج و ماجوح !!
نجيكوم من لخر، هناك إحتمالان لا ثالت لهما
يا إما المسؤولين لي ما قايمينش بواجيبهوم تجاه الوطن، او التهاون جاي منهوم ملي خلاو الحالات تدخل من اوروبا، يعني فين كنتو اونتوما عارفين هاد السلالة كاينا او خاص تشديد المراقبة، والاحتمال الثاني ان هادشي ليس بحقيقة او مبالغ فيه لحاجة في نفس يعقوب
سنة كاملة من الحضر ولم يتعدى عدد الوفايات 9ألف حالة إن ليس هدا وباء ونعرف جيدا أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة وسوف يتحور بصفة مستمرة ويجب التعايش معه.إلا سوف نهلك العباد والأقتصاد بوهم كرونا.
و عادت حليمة إلى حالتها القديمة امس الداخلة اليوم تنغير غدا لفقيه بن صالح اللهم لا حسد
اعيينا من لكذوب على الشعب غير فرنسا دارت الححر الصحي واقتراب رمضان بداو يخبروا علينا آههه السلالات المتحورة الله يهديكم باراكا من طليق السلوچيات راه الشعب ماشي مكلخ !!!
سنة كاملة من الحضر ولم يتعدى عدد الوفايات 9ألف حالة إن ليس هدا وباء ونعرف جيدا أن الفيروس لن يختفي من الطبيعة وسوف يتحور بصفة مستمرة ويجب التعايش معه.إلا سوف نهلك العباد والأقتصاد بوهم كرونا.
الفيروسات من عائلة السارس لا تختفي من الطبيعة.هل سيستمر الإغلاق الى الابد؟ اتركوا الناس تسعى لكسب رزقها وتتاقلم مع الطبيعة. فالإنسان قتل في الحروب في العقد الأخير أكثر من الأمراض والأوبئة مجتمعة.