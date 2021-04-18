تشيلسي ينوه بتألق زياش في كأس الاتحاد الإنجليزي

نوه نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بالأداء الكبير لنجمه المغربي حكيم زياش، الذي قاد “الأزرق” إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما عصر السبت بملعب ويمبلي لحساب نصف نهائي المسابقة.

ولعب زياش دور البطولة في المباراة، حيث سجل هدف الفوز لـ”البلوز” في الدقيقة الـ 55، علما أنه كان قد أسكن، في الدقيقة الـ6، الكرة في شباك مانشستر سيتي إثر تمريرة من تيمو فيرنر، لكنها لم تحتسب هدفا بداعي تسلل فيرنر.

وأشاد الفريق اللندني بنجمه المغربي، حيث نشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة لزياش، وعلقت عليها: “أقدام ذهبية مغربية تضع البلوز في المباراة النهائية”.

وسيلتقي تشيلسي في النهائي بالفريق الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي، التي ستجمع، الأحد، بين ليستر سيتي وساوثهامبتون بملعب ويمبلي.

وخاض كل من تشيلسي ومانشستر سيتي المباراة بثقة عالية بعد أن حسم الفريقان تأهلهما قبل أيام إلى “المربع الذهبي” من مسابقة دوري أبطال أوروبا.