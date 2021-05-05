تشيلسي يواجه "مان سيتي" في نهائي الأبطال

واصل تشيلسي حلمه نحو التتويج بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

كان لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، قد انتهى بالتعادل 1 / 1، ليقتنص الفريق الإنجليزي بطاقة الصعود للمباراة النهائية، التي تجرى بمدينة اسطنبول التركية في 29 ماي الحالي، عقب فوزه 3 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وكان تشيلسي، الذي توج باللقب عام 2012، الطرف الأفضل في اللقاء، وكان بإمكان نجومه تسجيل المزيد من الأهداف، خاصة في الشوط الثاني، الذي تسيده فريق المدرب الألماني توماس توخيل تماما، لولا سوء الحظ الذي صادف لاعبيه في أكثر من فرصة.

في المقابل، ظهر ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 13 لقبا، بمستوى باهت تماما، وبدا لاعبوه بعيدين تماما عن مستواهم المعتاد، ليتلقى الفريق الأبيض خسارة مستحقة.

وافتتح الألماني تيمو فيرنر التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 28، قبل أن يضيف ماسون ماونت الهدف الثاني في الدقيقة 85، ليواصل الفريق الأزرق تفوقه على الريال في مواجهاتهما المباشرة، بعدما حقق انتصاره الثالث على الفريق الملكي، الذي لم يسجل أي انتصار خلال خمس مباريات جمعته مع نظيره اللندني بالمسابقات القارية.

وضرب تشيلسي موعدا في النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي اجتاز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما تغلب عليه 4 / 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بمواجهة الدور قبل النهائي الأخرى.

وبات هذا هو ثالث نهائي إنجليزي خالص بدوري الأبطال، بعدما توج مانشستر يونايتد باللقب عام 2008 بفوزه على تشيلسي بركلات الترجيح في النهائي الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو، وكذلك عقب فوز ليفربول بالبطولة عام 2019، إثر تغلبه 2 / 1 على توتنهام هوتسبير في العاصمة الإسبانية مدريد.