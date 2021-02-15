تشييع كارلوس منعم

وضع جثمان الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم الذي وافته المنية عن عمر يناهز 90 عاما في مبنى الكونغرس الوطني يوم الأحد لتشييعه، وبحضور طوابير من السكان المحليين في الخارج لوداعه.

وكان منعم قد أسعف إلى المشفى في 15 دجنبر الماضي جراء إصابته بالتهاب في المسالك البولية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأحد.

وتقلد منعم الذي ينحدر من أصول سورية، منصب رئاسة الأرجنتين في الفترة الممتدة من عام 1989 حتى عام 1999، عمد خلالها إلى تطبيق سياسة اقتصادية ليبرالية جديدة عملت على خصخصة الشركات الحكومية فيما عمل على تحديد سعر صرف البيزو الأرجنتيني ليعادل الدولار الأمريكي وهو ما تسبب بتراجع معدل التضخم.