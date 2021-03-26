تصادم قطارين يسفر عن قتلى وجرحى في مصر

تصادم قطارين يسفر عن قتلى وجرحى في مصر
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 26 مارس 2021 - 13:05

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن حادث تصادم قطارين، الذي وقع اليوم الجمعة بمحافظة سوهاج جنوب البلاد، خلف حتى الآن 32 قتيلا و66 جريحا؛ وفق حصيلة أولية.

وقال مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان، إن سيارات الإسعاف التي هرعت لمكان الحادث، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة أزمات وطوارئ لمتابعة تداعيات الحادث.

ونقلت وسائل إعلامية عن شهود عيان أن أحد القطارين كان متوقفا حينما اصطدم به الآخر، من الخلف، ونتج عن ذلك خروج عدة عربات من القطار المتوقف عن القضبان وانقلابها.

تصادم قطارين جمهورية مصر العربية خلية أزمة قتلى وجرحى

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‫تعليقات الزوار

2
  • abdel
    الجمعة 26 مارس 2021 - 13:11

    انا الله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته.

    4
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  • رشيد
    الجمعة 26 مارس 2021 - 13:12

    إنا لله و إنا إليه راجعون ، اللهم ارحم الموتى و اجعلهم من الشهداء و الهم ذويهم الصبر و السلوان و اشف الجرحى شفاء لا يغادر سقما

    3
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