تصدر المنتخب المحلي يبدد مخاوف البعثة المغربية

تنفست البعثة المغربية الموجودة بدوالا، العاصمة الاقتصادية للكاميرون، الصعداء بعد أن حسمت “الأسود المحلية” تأهلها إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، المقامة حالياً بالكاميرون، على رأس المجموعة الثالثة، وبذلك مواصلة المغامرة بالمدينة نفسها.

وكان أفراد البعثة المغربية، بما يشمل الطاقم الإعلامي المرافق، أبدوا تخوفهم من انتقال العناصر الوطنية إلى ليمبي في حال حصل المنتخب على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة، قبل أن تتبدد هذه المخاوف بفوز أبناء الحسين عموتة على المنتخب الأوغندي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وبذلك تصدر ثالث المجموعات برصيد سبع نقاط.

وعزت مصادر “هسبورت” هذا التخوف إلى المشاكل الكبيرة التي تعيشها مدينة ليمبي جنوب غرب الكاميرون بسبب ارتفاع نسبة الإجرام، بالإضافة إلى افتقادها البنيات السياحية الضرورية، ومعاناة الأمن الأمرين بها خلال منافسات “الشان”، إذ تعرضت شرطية لإصابة خطيرة على مستوى الوجه جراء اعتداء مجهول.

يشار إلى أن المنتخب المغربي المحلي سيلاقي نظيره الزامبي في الدور الربع النهائي، بعد أن تأهل “الزامبيون” كثاني المجموعة الرابعة.