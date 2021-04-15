تصفية "معاشات البرلمان" تشد الأنظار إلى مصير ملايير السنتيمات

بعد تأخر و”بلوكاج” داما لأشهر، من المرتقب أن يدخل مشروع قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، يوم 20 أبريل الجاري، مرحلة الحسم من خلال إدراجه من أجل التصويت ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأثارت برمجة البرلمان لجلسة المصادقة على توزيع “كعكة” 13 مليار سنتيم ردود فعل غاضبة من طرف نشطاء داخل مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن رفضهم استغلال البرلمانيين الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعرفها المغرب للحصول على فوائد مالية “ضخمة”.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وتتجاوز ”كعكة الصندوق” 13 مليار سنتيم، منها 3 مليارات تعد مساهمة من الدولة؛ وهو ما لقي اعتراض فرق برلمانية، أدى إلى توقيف مسطرة التشريع.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية الصعبة التي تمر منها المالية العمومية جراء مواجهة آثار جائحة فيروس “كورونا”، فإن مجلس المستشارين صادق على اقتسام “كعكة صندوق المعاشات”؛ بما في ذلك مساهمات الدولة المقدرة بحوالي 3 مليارات سنتيم، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة من قبل شريحة واسعة من المغاربة.
ويشدد الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي على أن “الكل كان مع مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين؛ لكن مضمون قانون التصفية مر دون أن يثير مشاكل، بينما يكمن المشكل الأساسي في وجود فائض مالي يريد البرلمانيون تقاسمه في ما بينهم”، مبرزا أن “الأمر يتعلق بملايير السنتيمات”.
واعتبر المحلل السياسي الشرقاوي في تصريح لهسبريس: “لا بد أن يسترجع المستشارون مساهماتهم؛ لكن لا أن يضعوا أيديهم على مساهمة الدولة”، مبرزا أن “برمجة مناقشة توزيع الكعكة أمر مستفز للغاية، خاصة أن البلاد تشهد ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة”.
وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهريا من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.
وبموجب هذا النظام، يُصرف معاش قدره خمسة آلاف درهم شهريا لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرة بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات؛ وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه، على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.
لاحول ولا قوة الا بالله ماهذا أين جور وظلم هذا الموظف يقتطع من راتبه ظلما وجورا وهذه الكائنات الطفيلية تستولي على الكعكة بأي حق. لا يوجد حسيب ولا رقيب.
صوّت عليهم الشعب ليأكلوا أموال دافعي الضرائب.. ما هي القيمة المضافة التي يستفيد منها المواطن من جحافل البرلمانيين وزد عليهم المستشارين …..
شوفوا هاد ١٣ لميار شحال فيها من اف درهم.. راها تكفي بعض الأسر لي ربي عالم بحالهم خاصة بعد عام من الازمة الخانقة..
أش نقول ليكم.. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
وحسبنا الله ونعم الوكيل
زيدوهم… زيدوهم… زيدوهم… ما قدهمش داك الشي لي خداوا باطل ما كانوا كيديروا حتى حاجة غير النعاس وقضاد الأغراض والنهب والشفرة…
3ملايير سنتم مساهمة من الدولة في صندوق التقاعد ليست مساهمة لفائدة جيوب المستشارين البرلمانيين هي للصندوق وليست للاشخاص ولكن الاستفادة منها ليست تحديدا لهؤلاء المستشارين لذا يجب على إدارة وزير المالية والاقتصاد أن تسترد هذه الأموال إلى ما ينفع الشعب المغريبي الذي هو أمس الحاجة اليها في هذه الظروف الصعبة والوبائية .
بغيت نعرف غير واحد الحاجة واش ملك البلاد مافراسوش زعما هادشي واش ماكاينش كيفاش يتدخل يوضع حد لهاد المهزلة ؟
باراكا من الهضرة الخاوية
هاديك راها فلوسهوم سنوات وهوما يخلصوا فيها شهريا كباقي الموظفين.
هاديك لفلوس مجموعة في واحد الصندوق لا دخل للدولة فيه ولا يمكنها التصرف فيه، الفلوس موجودة في صندوق الايداع والتدبير باسم كل المستشارين المسجلين في نظام التقاعد البرلماني، من حقهم ان يسترجعوها بما انهم هزهم الماء وضربهم الضو في التقاعد للي كانوا طامعين فيه.
كونوا عقلانيين شي شوية.
شوفو المال السايب فين كايمشي اعباد الله .دولة تشجع علي الفساد المالي .اما ابناء الشعب يتدرعون له داءما بالازمات المالية . ويسعوا داءما لتفقيره “جوع كلبك اتبعك”
ومن الخجل ان نري في قنوات الصرف الصحي قفف الصدقة لاتساوي 150درهم توزع علي الناس ،في حين ان المغرب يزخر بثروات من الذهب والفوسفاط والفضة والسمك ووووو يستحود عليها لوبي متحكم فيه من طرف ماما فرنسا.الي متي تبقي معيشة المغاربة بهذا الذل؟
اين انتم يا حاقدين على اساتذة التعاقد وعلى كل مطالب بحقه. انا لست متعاقدا حتى لا تظلموني ولكني اراكم تكيلون بالمكيالين فانظروا الى حقوقكم كيف توزع على هذه الكائنات التي تدعى ظلما ممثلي الشعب. انهم يتصرفون في أموال دفعي الضرائب كأنها حق لهم. حقيقة أن المال السايب…
١٣مليار سنتيم يجب أن تذهب إلى الصندوق الخاص بتعويضات كورونا
ليستفيد منها المواطنون الذين هم في وضعية هشاشة
ولا هادي صعيبة
يجب استرداد مساهماتهم في الصندوق ولكن ليس من حقهم مس مساهمات المال العام لانها من أموال دافعي الضرائب .انهم لايمارسون مهنة او وظيفة بل مهمة محددة في الزمان والمكان .يجب القطع مع هذا والتعويضات والامتيازات .ما الفائدة من وجودهم سوى زيادة ثروتهم والحصول على حصانة برلمانية واغلبهم دون شواهد او ثقافة سياسية .كفى كفى