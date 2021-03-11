تصنيف "تايمز" يبوئ جامعة فاس الصدارة وطنيا

احتفظت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، للمرة الثالثة على التوالي، بمركزها الأول على الصعيد الوطني وفق النسخة الأخيرة لتصنيف “تايمز” الدولي لمؤسسات التعليم العالي، حيث نجحت في التموقع ضمن أفضل 300 جامعة دولية في الدول الصاعدة من مجموع 606 جامعات مصنفة.

ووفق تصنيف “تايمز” الدولي لمؤسسات التعليم العالي، تلي جامعة فاس جامعات القاضي عياض بمراكش ومحمد الخامس بالرباط (الفئة 400- 351)، والحسن الثاني بالدار البيضاء وابن طفيل بالقنيطرة (الفئة 500- 401).

وتعليقا على هذه النتيجة، قال رضوان المرابط، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “المؤسسة تتطلع إلى بلوغ الامتياز والتموقع ضمن أفضل الجامعات على الصعيدين الوطني والدولي”.

يشار إلى أن جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي تأسست عام 1975 والتي تضم 13 مؤسسة للتعليم العالي، حققت تميزها في هذا التصنيف في مجالات عديدة؛ من قبيل العلوم السريرية، والصحة والمعلوميات، وعلوم الهندسة والفيزياء.