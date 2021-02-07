"تطبيقات الطلبات" تحقق الانتعاش رغم الجائحة

ساهمت التطبيقات الذكية الخاصة بتوصيل الطلبيات في انتعاش كبير لأعمال المقاولين الذاتيين، الذين فضلوا التأقلم مع التغيرات التي طالت قطاع الخدمات خلال فترة جائحة “كورونا”.

وقال حمزة جناح الكاتب العام للنقابة المغربية للمقاول الذاتي: “في الشهور التسعة الأخيرة من العام الماضي لاحظنا انتعاشا لافتا لنشاط التجارة الإلكترونية، وهو ما ساهم في تحريك خدمة توصيل الطلبيات، مما جعل فئة عريضة من المقاولين الذاتيين تتأقلم مع حاجيات السوق”.

وأضاف جناح، في تصريح لهسبريس، أن “التغيرات الكبيرة التي لحقت بسوق الخدمات، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الطلبيات، ساهمت في ظهور فرص عمل كبيرة على مستوى توصيل الوجبات السريعة والتجهيزات الإلكترونية الشخصية، إلى جانب بعض التجهيزات المنزلية”.

واستطرد قائلا: “لقد ساهمت هذه التحولات المتسارعة في مضاعفة طلب الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية على خدمات المقاولين الذاتيين الراغبين في العمل بهذا القطاع”.

وتوقع الكاتب العام للنقابة المغربية للمقاول الذاتي أن يواصل قطاع توصيل الطلبيات نموه في السنة الجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيشكل تحولا إيجابيا كبيرا سينعكس كثيرا على أعمال المقاولين الذاتيين، وسيوفر مزيدا من فرص الأعمال لهذه الفئة من المستثمرين الصغار.

جدير بالذكر أن إقبال المغاربة على خدمات التسوق عبر شبكة الإنترنيت شهد ارتفاعا قياسيا خلال السنة الماضية، فاقت نسبته 24 في المائة، وفق معطيات صادرة عن مجموعة “فيزا” بمنطقة المتوسط والشرق الأوسط.