تطبيقات ذكية تستقطب الخواص لنقل الزبناء بشوارع الدار البيضاء

شرعت شركة “هيتش” الفرنسية، التي تشتغل في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، في استقطاب أصحاب السيارات الخاصة للاشتغال ضمن فريقها وتأمين عمليات التنقل لفائدة المواطنين، خصوصا على مستوى العاصمة الاقتصادية.
وبدأت الشركة المذكورة خطوتها هاته، حسب متتبعين للمجال، بعدما وجدت نفسها تواجه صعوبات بسبب ضياع عدد كبير من الزبناء في أوقات الذروة؛ نظرا لأن السائقين المهنيين أصحاب سيارات الأجرة الذين انخرطوا في صفوفها يعملون على نقل الركاب دون الاعتماد على التطبيق.
وعكست خطوة هذا التطبيق الذكي رغبة الشركة الفرنسية في الحضور أكثر بالمدن المغربية، لا سيما الكبرى منها كالدار البيضاء، واستغلال الظروف الوبائية التي تمتر منها البلاد والإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات.
وبينما ترحب النقابة الديمقراطية للنقل بالتطبيقات الذكية في التنقل، فإنها تدعو إلى تنظيم هذا القطاع وتطالب السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات بدعمها حتى تسهم في خلق فرص الشغل للسائقين المهنيين العاطلين عن العمل.
وأكد سمير فرابي، الكاتب العام الجهوي لجهة الدار البيضاء سطات لقطاع سيارات الأجرة بصنفيها للنقابة الديمقراطية للنقل، أنهم مع “التطبيقات الذكية في النقل، لذلك نطالب السلطات المحلية بتنظيم هذا القطاع”.
وشدد فرابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن النقابة التي ينتمي إليها “تحتضن التطبيقات الذكية؛ لكنها تدعم فكرة خلق مناصب شغل للسائقين المهنيين المعطلين وكذا الحاملين لبطاقة المقاول الذاتي في النقل”.
وأبرز المتحدث نفسه أن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع “سيدعم جهود الدولة ليس في توفير النقل فحسب، بل في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة”، مستشهدا بذلك بما قاله الملك محمد السادس في إحدى خطبه “فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية”.
من جهته، رفض مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، هذه الخطوة، معتبرا أن الوصلات الإشهارية التي قامت بها شركة “هيتش” لاستقطاب المواطنين لاستعمال سياراتهم الخاصة في نقل الزبناء يعد “نقلا سريا”، مؤكدا أنه يمس بالقطاع.
وشدد الكيحل، في تصريحه للجريدة، على أن “الوساطة في النقل غير موجودة في القطاع. ولذلك، نطالب الوزير الداخلية بإيقاف هذه المهزلة؛ لأن تحسين وضعية التنقل لا يجب أن تكون بهذه الطريقة وعلى حساب السائق المهني”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “القرار العاملي الذي أصدره الوالي سابقا مجانب للصواب ويمس بالقطاع”، مشيرا إلى أن قيام الشركة الفرنسية بهذه الخطوة “يشجع المنافسة غير الشريفة ويضر بالقطاع المتضرر أصلا، والذي ازداد ضررا في ظل هذه الجائحة والإجراءات التي رافقتها”.
من يتنقل داخل الدارالبيضاء للعمل ومازال في صحة جيدة عليه استعمال دراجة نارية فهي اسرع في شوارع وازقة العاصمة الاقتصادية…
أصحاب الطاكسيات هم من جلب شركة هيتش من فرنسا للعمل معهم لمنافسة شركة كريم و عندما بدأت هيتش بتشغيل الخواص من الشباب إنقلبو عليها و حاربوها و هاذا دليل قاطع على جشع و إحتكار
الطاكسيات للمهنة لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنهم غير قادرين على المنافسة الشريفة الفرق شاسع بينهم و بين شركات التطبيقات الذكية ، لا في نوعية السيارات و لا في الهندام و النضافة و التعامل ووووووو و إلى ٱخره
علاش صافي نسيتو شنو دارو صحاب الطاكسيات لشركة أوبر. تنضموا فشكل عصابات شوارع، ولاوا كيهضروا مع السائق ومللي كيوصل كيلقى فبدل الزبون عصابة كتهرسلو السيارة وتتكرفس عليه والتوثيق راه غير فيوتيوب.
الطاكسيات الصغير فكازا، لا أعمم، عصابة منظمة.
تخطافت بالقانون صافي.حذاري من التعامل مع هؤلاء فهي مغامرة غير محسوبة العواقب وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات
سلام عليكم كنتمنى فكرة تعوم جميع مهنين طاكسيات بنسبة لي سائق سيارة طاكسي خدام عشوائي بدون تغطية صحية .لا كان ممكن عنوان ولا هاتف أنا من مدينة الجديدة أبغينا فكرة هيتس دخل عندنا
لابد من حل للطاكسيات الكبيرة والصغيرة
للحد من جشعهم
لانهم اصبحوا
يملكون المدينة الاقتصادية بالخصوص
كانت احسن فكرة لحل أزمة النقل بالدار البيضاء هي فكرة الوالي السابق إدريس بن هيمة حين اقتراح إحداث حافلات ميني بيس مكان الحافلات العادية والطاكسيات الكبيرة. لكن الدولة العميقة لم تمهله ونقلته إلى جهة الشمال
اغلب أصحاب سيارة الأجرة لا يبالون بالمواطن في أوقات الدروة ويتعاملون بشكل لا يطاق وانانيون ولا يحترمون الركاب يتسببون في حوادث في جل مدن المغرب وعلى الطرقات بجشعهم وسياقتهم بشكل مستفز ومعرفة.
الله اهديهوم
تصوروا أن الكل يريد وينادي بالإدارة الإلكترونية والمدن الذكية وتطوير المعاملات والتجارة الإلكترونية ولكن أصحاب الطاكسيات مازالوا في عقلية المرسديس 240 (مع احترامي لتاريخ هذه السيارة القوية).. ابغينا ولا اكرهنا غادي نوصلو لهاذ التطبيقات اللي كتسهل التنقل للمواطنين والسياح.
اصحاب سيارات الاجرة بمدينة الدار البيضاء أصبحوا بدون ضمير و لا قلب حيت انهم لا يترددون بالقول المكان بعيد لن اذهب الى هناك حتى لو كنت مريضا تخيلوا خرجت من مصحة حيت أجريت عملية بقيت انتظر لا أحد أراد أن يوصلني من الحي الحسني الى سيدي عثمان بدعوى البعد فالتجات الى الركوب بالترامواي تخيلوا معاناة مريض خرج من عملية جراحية و يركب بالترامواي
يضحكني من يدافع عن اصحاب لغريمات. يقول ان السائق المهني سيتضرر. اعطوا لهم الفرصة لاقتناء سيارة بالتقسيط والعمل بالتكبير وسارة الغبار على كاميرات الغريمات. العالم باسرع يعمل بها أو كله ما عاد في بلاد الريع والبيع.
النفوس المتحجرة والحاقدة تعترض سبيل كل تقدم. وينتشون بالبؤس الذي يعيش فيه غيرهم.لا سبيل لأي تقدم ما دام رفض الجديد قائما.لي قريب سافر مرارا الى فرنسا وخلال تنقله داخلها استعمل وسائل النقل الشخصية من خلال الانترنيت بتكلفة بسيطة وفي جو من الراحة التامة. والغريب انه سافر ذات مرة مع سيدة وطفليها لمسافة تفوق ال500 كلم. علما بان الدولة لا تتدخل في الامر باعتباره يدخل في اطار المنفعة العامة.وسائل النقل والتنقل بالطرق الحديثة يجب تشجيعها لا الوقوف في وجهها.اقول هذا النوع من النقل لا يعتبر ” نقلا سريا ” بل هو نقل مشروع يجب تشجيعه وتقنينه من طرف الدولة .الشرط الوحيد هو توفر جميع وثائق السيارة . الوقوف ضد الجديد هو التخلف بعينه . هو الارهاب .وقد يكون نوعا من الفساد المنتشر. اقول هذا بعد ان عانيت الكثير في ميدان النقل بالدار البيضاء وانا رفقة ابنتي المصابة بمرض خطير وكان لزاما علي التردد الى المستشفى العمومي ولمدة لم تقل عن 4 سنوات وانا من المقيمين في مدينة شرق المغرب تبعد باكثر من 400 كلم.تصوروا ان تقف بجانب مريضة تستوقف التاكسي ويمر فارغا ولا يقف …لمدة من الزمن . وبدون تعليق.
كثير من الناس تنتقد الطاكسي الكبير أو الصغير في مدينة كبيرة كالبيضاء. واش مول الطاكسي خارج يتساري راه حتى هو عندو مشاكل اللي الإنسان العادي معرفهاش. من الزبناء اللي خارج اصلا معطل في عز الذروة وبغا يوصل من طريق قريبة وما فيهاش الزحام. هههه وفاش السائق ياخد الطريق الزبون يقول بعيييييدة كون دزتي من الشارع الاخر احسن هادا هو طلوع الدم. هاد المثال فاش تكون المسافة قريبة. أما ادا كانت المسافة طويلة وهدا هو سبب رفض جميع السائقين المسافة الطويلة لان السائق سوف يتلقى اللوم طول ما هو غادي يخيط في الطريق ويحاول تفادي الزحام. كيف تمشي هكدا يقول ليك مالك ما مشيتي من إلا تجاه الاخر. وراه الزبون المغربي صعيب في شراء الملابس صعيب مع جيرانو صعيب مع راسو عاد يركب في الطاكسي ويسكت. من قال العصيدة باردة يدير ايديه فيها.
سلام عليكم
يجيب تنظيم نقل الركاب مقابل أجر عبر استخدام التطبيقات الذكية بسيارات الخاصة 4 سنوات من العمل في هدا القطاع كانت كافية لجلب 5 ألف رحلة يوميا على مستوى مدينة الدار البيضاء وهدا بفضل جوده الخدمات العالية والسائق المهني يعمل في جو من الراحة بسبب عدم إلتزامه بالروسيطة اليومية التي تصل الى 350 درهم في اقل من 14 ساعة في سيارة الأجرة التقليدية بسبب طمع مستغلين ومعلمين شكارة الدين افسدو قطاع سيارات الأجرة بالمغرب.